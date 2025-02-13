CUTIE STREET初の冠番組が決定！ 初回は全員集合＆映像付き生配信SP！ 『CUTIE STREET(ハート)KAWAII MAKERラジオ』 2025年2月24日(月・振休)20時より配信スタート！
株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作する、8人組アイドルグループ・CUTIE STREETの初冠番組「CUTIE STREET(ハート)KAWAII MAKERラジオ」が2025年2月24日（月・振休）にデジタル音声配信サービスAuDeeにて配信スタートいたします。
原宿から世界へ。ASOBISYSTEMのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューしたCUTIE STREET。“KAWAII MAKER”である年齢も経歴も異なる8人のメンバーが、ここでしか聴けない、彼女たちの生み出した“KAWAII”を世界へ発信していく番組です。
番組では、現在、初回の生配信に先行してCUTIE STREETメンバーへのメッセージを募集中。質問・お願い・悩み相談・メンバーにこんなセリフを言って欲しいなど、番組内でCUTIE STREETメンバーと一緒に話したい内容ならなんでもお待ちしています。
【メッセ―ジフォーム】
https://form.audee.jp/cutiestreet/message
さらに、番組メンバーシップ（有料）では、早期入会特典として番組限定のポストカードをプレゼント！初回の映像付き生配信では、番組内でポストカード用の写真撮影も実施予定です。
是非、ご視聴ください。
＜番組概要＞
番組名：CUTIE STREET(ハート)KAWAII MAKERラジオ
配信先：AuDee（https://audee.jp/(https://audee.jp/)）
配信日時：毎週月曜日22:00~ ※初回配信回（2/24）は20時よりスタート
メッセ―ジフォーム：https://form.audee.jp/cutiestreet/message(https://form.audee.jp/cutiestreet/message)
出演者：CUTIE STREET
ハッシュタグ：#きゅーラジ
■CUTIE STREET プロフィール
アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年夏デビュー。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。
AuDeeとは・・・
音声プラットフォームサービスAuDee（オーディー）では、JFN系列のラジオでオンエアしている番組のスピンオフ・コンテンツから、人気アーティストのトーク。ラジオドラマ、ドキュメンタリーまで、配信オリジナル番組も続々登場。いつでも、どこでも、何度でも聴き放題です！
AuDee（オーディー）のアプリは、お使いのスマートフォンのアプリストアで、カタカナで「オーディー」と検索してください。さらにウェブ版もあります。アドレスは、audee.jpです。是非この機会に、AuDeeにアクセスしてください！