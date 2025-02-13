2月13日（木）発売「週刊少年チャンピオン」11号の表紙＆巻頭グラビアは福井梨莉華ちゃん(ハート) 両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカード応募者全員サービス企画も！
株式会社 秋田書店
週刊少年チャンピオン公式 :
https://www.akitashoten.co.jp/w-champion
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
株式会社秋田書店(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』(編集長：松山英生)２月13日（木)発売の11号にて、表紙&巻頭グラビアに福井梨莉華さんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施いたします。
グラビアデビューからわずか5か月で各雑誌の表紙を席巻する福井梨莉華ちゃんが少年誌初登場!! 今年ブレイク間違いなし!! どう見たって逸材です!! バレンタインに圧巻グラマラスボディと爽やかスマイル に魅了されちゃってください。お見逃しなく!! 両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービスも！
【福井梨莉華さんコメント】
「初めての少年誌表紙はもちろん、父も私も『弱虫ペダル』の大ファンなのでチャンピオンさんの表紙を務められてすごく嬉しいです(ハート) 寒さ吹き飛ばすような元気でフレッシュなグラビアを楽しんでください!」
〈商品概要〉
●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」11号
●発売日：2月13日（木曜日）
●定価：380円（10%税込）
●全国の書店、コンビニエンスストアにて
●出版社：秋田書店
週刊少年チャンピオン公式 :
https://www.akitashoten.co.jp/w-champion
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス18F
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名
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