¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û¡Ö¥º¥Ã¥³¥±»°¿ÍÁÈ¡×¥·¥êー¥ººî¼Ô¡¦Æá¿ÜÀµ´´¤Î°äºî¤¬³¨ËÜ²½¡ª¡Ø¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ü¤¯¤é¤Ï¤¼¤Ã¤¿¤¤ÀïÁè¤·¤Ê¤¤¡Ù¤¬È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥×¥é¼Ò¤Ï¡¢³¨ËÜ¡Ø¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ü¤¯¤é¤Ï¤¼¤Ã¤¿¤¤ÀïÁè¤·¤Ê¤¤¡Ù¡Êºî¡¿Æá¿ÜÀµ´´¡¦³¨¡¿ÉðÅÄÈþÊæ¡Ë¤ò2·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3ºÐ¤ÇÈïÇú¤·¡¢À¸³¶Ê¿ÏÂ¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤¿¡¢»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¡¦Æá¿ÜÀµ´´¤ÎÌ¤È¯É½ºî
¹Åç½Ð¿È¤Ç3ºÐ¤ÇÈïÇú¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¥º¥Ã¥³¥±»°¿ÍÁÈ¡×¥·¥êー¥º¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò´©¡Ë(https://www.poplar.co.jp/zukkoke/)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò»Ä¤·¤¿»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¡¦Æá¿ÜÀµ´´¡£ËÜºî¤ÏÆá¿Ü»á¤¬2013Ç¯º¢¡¢¹Åç¤ÎÈïÇú70Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ²Î¤Î²Î»ì¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ½ñ¤¤¤¿¡Ö¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»í¡×¤ò³¨ËÜ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¡¦Æá¿ÜÀµ´´»á
¡¡Æá¿Ü»á¤Ë²Î»ì¤Î°ÍÍê¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¹Åç»ÔÅì¶èÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¿¿¼£»á¡£2014Ç¯¤Ë¡Ö¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»í¡×¤Î¸¶¹Æ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æá¿Ü»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬¹ç¾§¶Ê¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î»í¡×¤È¤·¤Æ´°À®¡£¡Ö¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»í¡×¤Ï²Î»ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÊª¸ìÅª¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á²Î¤Ë¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢¸¶¹Æ¤Î¤Þ¤ÞÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æá¿Ü»á¤¬2021Ç¯¤Ë79ºÐ¤ÇÀÂµî¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»í¡×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢µ®½Å¤Ê°äºî¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Î³¨¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¤»¤¤Î¤Þ¤¹¤À¤¯¤ó¡Ù¡Ê1991Ç¯¡¢¥Ý¥×¥é¼Ò´©¡Ë(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/3450012.html)¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î³¨ËÜºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÉðÅÄÈþÊæ»á¡£Æ±¤¸¤¯ÀïÁè¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿°Û¿§¤Î³¨ËÜ¡Ø¤Í¤ó¤É¤Î¿À¤µ¤Þ¡Ù¡Ê1993Ç¯¡¢¥Ý¥×¥é¼Ò´©¡Ë(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/3440027.html)¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÆá¿Ü»á¤ÈÉðÅÄ»á¤¬¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ê¸¾Ï¤È³¨¤Ç¤ª¤¯¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Ü¤¯¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢¤Ü¤¯¤ò¡Ö·»¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤è¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î·»¤µ¤ó¤Ï¸¶Çú¤Î¤»¤¤¤Ç»à¤ó¤À¡£¤È¤¦¤µ¤ó¤â¡¢¤«¤¢¤µ¤ó¤â¡Ä¡Ä¡£
¤Ü¤¯¤é¤Ï¡¢¤¼¤Ã¤¿¤¤ÀïÁè¤·¤Ê¤¤¡£
»Ò¤É¤â¤ò»¦¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¤ä¤¯¤½¤¯¤¹¤ë――¡£
¸¶Çú¤ÇÆù¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿ÁÄÊì¤ÎÎò»Ë¤È¡¢Êú¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿Èá¤·¤ß¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¶¯¤¯ÀÀ¤¦¾¯Ç¯¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£
¡Ø¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ü¤¯¤é¤Ï¤¼¤Ã¤¿¤¤ÀïÁè¤·¤Ê¤¤¡ÙËÜÊ¸¤è¤ê
¡Ø¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ü¤¯¤é¤Ï¤¼¤Ã¤¿¤¤ÀïÁè¤·¤Ê¤¤¡ÙËÜÊ¸¤è¤ê
¡Ø¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ü¤¯¤é¤Ï¤¼¤Ã¤¿¤¤ÀïÁè¤·¤Ê¤¤¡ÙËÜÊ¸¤è¤ê
¡Ø¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ü¤¯¤é¤Ï¤¼¤Ã¤¿¤¤ÀïÁè¤·¤Ê¤¤¡ÙÂÓ¤è¤ê
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ºî¡¿Æá¿ÜÀµ´´¡Ê¤Ê¤¹¡¦¤Þ¤µ¤â¤È¡Ë
1942Ç¯¡¢¹ÅçÀ¸¤Þ¤ì¡£»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¡£Åçº¬ÇÀ²ÊÂç³ØÎÓ³Ø²ÊÂ´¶È¡£¡Ø¼ó¤Ê¤·ÃÏ¤¾¤¦¤ÎÊõ¡Ù¡Ê³Ø½¬¸¦µæ¼Ò¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¼ç¤ÊºîÉÊ¤Ë¡Ø¤Ü¤¯¤é¤ÎÃÏ¿ÞÎ¹¹Ô¡Ù¡Ê³¨ËÜ¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¾Þ¡Ë¡¢¡Ø³¨¤ÇÆÉ¤à¹Åç¤Î¸¶Çú¡Ù¡Ê»º·Ð»ùÆ¸½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¡¦¤È¤â¤ËÊ¡²»´Û½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø¤ª¹¾¸Í¤ÎÉ´ÂÀÏº¡¡²µ¾¾¡¢Ãè¤ËÉñ¤¦¡Ù¡ÊÆüËÜ»ùÆ¸Ê¸³Ø¼Ô¶¨²ñ¾Þ¡¦´äºê½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø¤µ¤®»Õ¤¿¤Á¤Î¶õ¡Ù¡ÊÏ©Ëµ¤ÎÀÐÊ¸³Ø¾Þ¡Ë¡¢¡Ø¥º¥Ã¥³¥±»°¿ÍÁÈ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡Ù¡ÊÌî´Ö»ùÆ¸Ê¸·Ý¾Þ¡Ë¡¢¡Ö¥º¥Ã¥³¥±»°¿ÍÁÈ¡× ¥·¥êー¥º¡ÊÆüËÜ»ùÆ¸Ê¸³Ø¼Ô¶¨²ñ¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¡Ë¡¢¡Ö¥Ò¥í¥·¥Þ¡×»°Éôºî¡ÊÆüËÜ»ùÆ¸Ê¸³Ø¼Ô¶¨²ñ¾Þ¡¦¤¤¤º¤ì¤â¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£Âè23²óÖÞÃ«¾®ÇÈÊ¸·Ý¾Þ¼õ¾Þ¡£2021Ç¯7·î±ÊÌ²¡£
³¨¡¿ÉðÅÄÈþÊæ¡Ê¤¿¤±¤À¡¦¤ß¤Û¡Ë
1959Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¡Ø¤¢¤·¤¿¤¨¤ó¤½¤¯¡Ù¡Ê¥¯¥ì¥è¥ó¥Ï¥¦¥¹³¨ËÜÂç¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¡¦ÐóÀ®¼Ò¡Ë¤Ç³¨ËÜºî²È¥Ç¥Ó¥åー¡£1991Ç¯¡¢¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¤»¤¤Î¤Þ¤¹¤À¤¯¤ó¡Ù¤Ç³¨ËÜ¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¾Þ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ³¨ËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£1992Ç¯¡¢³¨ËÜ¡Ø¤Í¤ó¤É¤Î¿À¤µ¤Þ¡Ù¤ÇÆá¿ÜÀµ´´»á¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¡£Â¾¤Î³¨ËÜ¤Ë¡Ø¤¹¤ß¤Ã¤³¤Î¤ª¤Ð¤±¡Ù¡ÊÆüËÜ³¨ËÜ¾ÞÆÉ¼Ô¾Þ¡Ë¡¢¡Ø¤³¤ï¤¤¥É¥ó¡Ù¡Ø¤¢¤ê¤ó¤³¤°¤ó¤À¤ó¤ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡Ù¡Ø¤«¡¦¤²¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¤¿¤Ù¤â¤Î³¨ËÜ¡×¥·¥êー¥º¡Ê¤Û¤ë¤×½ÐÈÇ¡Ë¡¢ÁÞ³¨¤Ë¡Ö¤µ¤ï¤¶¤ï¿¹¤Î¤¬¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¡×¥·¥êー¥º¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¥«¥Ü¤Á¤ã¤ó¡×¥·¥êー¥º¡ÊÍýÏÀ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ü¤¯¤é¤Ï¤¼¤Ã¤¿¤¤ÀïÁè¤·¤Ê¤¤¡Ù
Ãø¼Ô¡§ºî¡¿Æá¿ÜÀµ´´¡¡³¨¡¿ÉðÅÄÈþÊæ
Äê²Á¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä¡§2025Ç¯2·î5Æü
½ñ»ï¥Úー¥¸>>https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2083104.html
Amazon>>https://www.amazon.co.jp/dp/4591184277/?tag=poplarsha-22&linkCode=osi&th=1&psc=1(https://www.amazon.co.jp/dp/4591184277/?tag=poplarsha-22&linkCode=osi&th=1&psc=1)