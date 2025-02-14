【丸源ラーメン】肉そば20周年記念！ミニチュアフィギュア第２弾販売！

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国219店舗を展開する『丸源ラーメン』は、公式ミニチュアフィギュア第２弾を、2025年２月中旬に株式会社Jドリーム(本社:大阪府大阪市/代表取締役社長:谷浦 彰俊)より、カプセルトイ自販機にて発売開始いたします。また、2025年3月11日(火)より『丸源ラーメン』の店頭で、ミニチュアフィギュア(箱入り)を販売いたします。

『丸源ラーメン』公式ミニチュアフィギュアについて

『丸源ラーメン』の看板メニュー、「熟成醤油ラーメン 肉そば」(以下、「肉そば」)は、皆様からご愛顧いただき昨年で発売20周年を迎えました。これを記念して、肉そば20周年記念の『丸源ラーメン』ミニチュアフィギュアを販売いたします。

■カプセルトイ自動機

販売期間：2025年2月中旬より順次

販売場所：全国のカプセルトイ販売場所

販売価格：1個400円(税込)

■ミニチュアフィギュア(箱入り)

販売期間：2025年3月11日(火)から

販売場所：『丸源ラーメン』各店

販売価格：1個500円(税込)

※在庫状況や販売期間は店舗によって異なります

【ミニチュアラーメン】「熟成醤油ラーメン 肉そば」「熟成醤油ラーメン ねぎ肉そば」「 熟成醤油ラーメン 味玉肉そば」「 たっぷり背脂の元祖肉そば」「20周年記念特製肉そば」【ミニチュアエプロン＆メニューキーホルダー】ミニチュアエプロンメニューキーホルダー(表)メニューキーホルダー(裏)

＜商品仕様＞

素材：ATBC-PVC・紙・PE・樹脂・シリコン・PS・LED・ABS

企画制作・発売元：株式会社Jドリーム

※実際の製品とは、仕様が異なることがございます

※本商品の対象年齢は15歳以上です

＜商品・トイカプセルに関するお問合せ先＞

株式会社Jドリーム

フリーコール：0800-919-3532

WEB：https://www.e-jdream.co.jp/contact_other/

『丸源ラーメン』について

自慢の看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」。

注文が入るごとに、手鍋で一杯ずつ豚肉と炊き込んだスープにコシのある自社製多加水麺、柚子こしょうおろし、青ネギなどの和のトッピングで仕上げています。また、スープの決め手である熟成醤油がえしは、３種類の醤油をブレンド。それら全ての調和がとれた「肉そば」は『丸源ラーメン』にしかないこだわりの逸品です。「味玉肉そば」や「辛肉そば」などの派生商品も人気です。

ラーメン類は＋100円(税込110円)で糖質50％オフ麺に変更可能、野菜たっぷりの商品や、体にやさしいメニューが多いことも、頻度高くご利用いただけている理由の一つです。

主役級のサイドメニューは「丸源餃子」、「鉄板玉子チャーハン」、「おいしいからあげ」などに加え、食後の「ソフトクリーム」も人気。また、駐車場をご用意しており、明るく広々とした店内はカウンター席やテーブル席、お座敷席もあり、お一人さまからお子さま連れまで、リラックスしてお食事を楽しんでいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なります

※金町店、川越クレアモール店、上板橋店、武蔵新城店には駐車場はございません

※金町店、川越クレアモール店、武蔵新城店にはお座敷席はございません

※商品/外観写真はイメージです

■丸源ラーメンWEBページ：https://www.syodai-marugen.jp/index.html

■丸源ラーメン公式X(旧twitter)：https://twitter.com/marugen_ramen_

■丸源ラーメン公式Instagram：https://www.instagram.com/marugen_official/

■丸源ラーメン公式Facebook：https://www.facebook.com/marugen.ramen.official/

限定クーポンも届く！『丸源ラーメン』公式アプリ

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/2LLhGgZ

＜Google Play＞ https://bit.ly/2XaocmT

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：28億円(2024年6月30日現在)

売上高：1,071億円(2024年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,550億円(2024年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内725店舗(うち直営474店舗、FC251店舗)、海外42店舗(2025年１月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/