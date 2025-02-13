Japanticket¡¢¡ÖSTOREPAD¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥¯¥·¥¢¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
Ãæ¹ñºÇÂçµé¤ÎOMOÀ¸³è¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖÂç½°ÅÀÉ¾¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒJapanticket¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ ¹¨¾´¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¾ðÊóÈ¯¿®¡¦Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSTOREPAD¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥¯¥·¥¢¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÆâÆ£¿ò»Ê¡Ë¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¡ÖÂç½°ÅÀÉ¾¡×¤òÆüËÜ¸ì¤Ç´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤[¢¨1]¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖSTOREPAD¡×¤Ï¡ÖÂç½°ÅÀÉ¾¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖGoogle ¥Þ¥Ã¥×¡×¤â°ì³ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤ºMEO¡Ê¥Þ¥Ã¥×¥¨¥ó¥¸¥óºÇÅ¬²½¡ËÀïÎ¬¤ò¶¯²½¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¼Ô¤¬¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÃæ¹ñ»Ô¾ì¸þ¤±¤Î½¸µÒ»Üºö¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê
Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤«¤éË¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£2020Ç¯°Ê¹ß¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ç°ì»þÅª¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤À¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¤ÈÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê²ò¶Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎË¬Æü´Ñ¸÷µÒ¿ô¤¬ºÆ¤Ó¼ó°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿[¢¨2]¡£¤·¤«¤·¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¥æー¥¶ー¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¸ý¥³¥ß¾ðÊó¤òÍê¤ê¤Ë°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹ÊÞ±¿±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤¬Ãæ¹ñ¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¹â¤¤¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖSTOREPAD¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥¯¥·¥¢¥¹¤È¡ÖÂç½°ÅÀÉ¾¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ëJapanticket¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÅ¹ÊÞ½¸µÒ»Ù±ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤ÏÆüËÜ¤ÎÅ¹ÊÞ»ö¶È¼Ô¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSTOREPAD¡× ¡ß Japanticket ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß
- Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¡ÖÂç½°ÅÀÉ¾¡×¤ÎÌó6.87²¯¿Í[¢¨3]¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥æー¥¶ー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤Î·×²èÃÊ³¬¡ÊÎ¹¥Þ¥¨¡Ë¡¢Î¹¹ÔÃæ¡ÊÎ¹¥Ê¥«¡Ë¡¢Î¹¹Ô¸å¡ÊÎ¹¥¢¥È¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- Áí¹çÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ù±çÂÎÀ©
Japanticket¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ù±ç¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤È¡¢Å¹ÊÞ¾ðÊóÈ¯¿®¡¦Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSTOREPAD¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÌÖÍåÅª¤Ê½¸µÒ¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î¸ý¥³¥ß¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÂÐºö
Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ý¥³¥ß¤ÏÎ¹¹ÔÃæ¤Î°Õ»×·èÄê¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¡ÖSTOREPAD¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤·¤¿¸ý¥³¥ß´ÉÍýµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Å¹ÊÞ»ö¶È¼Ô¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë¸ý¥³¥ß¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÂç½°ÅÀÉ¾¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¤Î´ÉÍý¤äÊ¬ÀÏ¡¢ÊÖ¿®¤ò°ì¸µÅª¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÅÁ¤¨¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Î½¸µÒ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âJapanticket¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ä³¤³°OTA¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³ÈÂç¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç½°ÅÀÉ¾¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÂç½°ÅÀÉ¾¡×¤Ï¡¢ÈþÃÄ¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃæ¹ñºÇÂçµé¤ÎOMOÀ¸³è¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤ä¾®ÇäÅ¹¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¸ý¥³¥ß¤ä¥ì¥Ó¥åー¤È¶¦¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¥æー¥¶ー¿ô¤Ï6.87²¯¿Í[¢¨3] ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¾ÃÈñ°ÕÍß¤Î¹â¤¤Ãæ¹ñ¿Í¥æー¥¶ー¤¬¿ôÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂç½°ÅÀÉ¾¡×¤Ë¤Ï¹¹ðµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ËÌòÎ©¤ÄÍÎÁ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹ÊÞ»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê½¸µÒ¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡§¡ÖÂç½°ÅÀÉ¾¡×¤ò¡ÖSTOREPAD¡×¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò·ÐÍ³¤Ç¤Î¡ÖÂç½°ÅÀÉ¾¡×¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ª¤è¤Ó¡ÖSTOREPAD¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨2¡§´Ñ¸÷Ä£ Ë¬Æü³°µÒÅý·×
¢¨3¡§ÈþÃÄ»±²¼¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Î·èºÑ¼è°ú¥æー¥¶ー¿ô
¥¤¥¯¥·¥¢¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-15-6 ¶äºÂÅìÍÎ¥Ó¥ë10F
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÆâÆ£ ¿ò»Ê
ÀßÎ©Æü¡§ 2020Ç¯11·î16Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è³«È¯±¿±ÄÈÎÇä
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
URL¡§https://ixyas.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒJapanticket ²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷1-20-18 »°ÉÙ¥Ó¥ë¿·´Û1F
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÃæ ¹¨¾´
ÀßÎ©Æü¡§ 2021Ç¯10·î27Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦e¥Á¥±¥Ã¥È´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖJapan ticket¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ»Ù±ç
¡¦Î¹¹Ô¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Î¹¹Ô¶È
¤ªÌä¹ç¤»¡§info@japanticket.com
URL¡§https://japanticket.com/