ネットアップ合同会社(本社:東京都中央区、代表執行役員社長:中島シハブ)-- インテリジェントなデータ基盤を提供する企業 NetApp(R)(NASDAQ:NTAP)は、あらゆる規模の組織におけるブロック ワークロードの統合と高速化を目的としたNetApp ASA Aシリーズ システムを含む、エンタープライズ ストレージ製品ポートフォリオのアップデートを発表しました。さらに、新たなサイバーレジリエンス機能も追加し、企業がデータ管理の最適化を図り、より優れた成果を上げるためのサイロフリーなデータ インフラストラクチャの構築を可能にします。

組織が効率的なイノベーションを推進するためには、IT運用のモダナイゼーションを支えるデータ戦略が不可欠です。今回NetAppは、3つの新しいエンタープライズ ストレージ システムを発表し、顧客にさらに多くの選択肢を提供します。これらのシステムは、シンプルかつ強力でコスト効率に優れたストレージ ソリューションとして、現在および将来にわたってワークロード固有の要件を満たすインテリジェント データ インフラストラクチャのフレームワークの一部となります。

新しい高性能ストレージNetApp ASA A20、A30、A50システムは、データベースや仮想マシンなどのミッションクリティカルなアプリケーション向けに、あらゆる規模の企業で利用可能なブロック ストレージを提供します。これらは、リモートオフィスや支社などの小規模な環境にも最適で、製品の最小構成価格は25,000ドルからとなっています。

NetApp ASAシステムは以下を提供します:

- シンプル: NetApp ASA システムは、わずか数分で導入でき、数秒でプロビジョニング、ワンクリックでデータ保護が可能な直感的なストレージを提供し、運用の最新化をサポートします。NAS や SAN を含むストレージ環境全体で共通の管理ワークフローを活用できるため、シンプルさを維持しながら将来的なスケールアップも容易に行えます。- パワフル:一貫したパフォーマンスを提供するストレージ アーキテクチャにより、スピーディかつ柔軟な運用が可能です。小規模な構成からペタバイト規模まで拡張でき、99.9999%のデータ可用性保証とランサムウェア リカバリ保証により、ビジネス継続性を確保しながら運用リスクを低減し、安心して利用できます。- リーズナブル:競合製品と比較して初期コストを30~50%削減できるだけでなく、最大97%の消費電力削減と運用コストの低減により、オールフラッシュ ASA への移行時に優れた投資対効果を実現します。

NetAppのエンタープライズ ストレージ担当シニア バイス プレジデント兼ゼネラル マネージャーであるSandeep Singhは、次のように述べています。

「NetApp はこの 1 年足らずの間に、統合、ブロック最適化、およびオブジェクト ポートフォリオを刷新し、継続的なイノベーションへの取り組みを強調してきました。サイバー レジリエンスかつ業界で最も包括的なストレージ製品群を提供することで、競合他社よりも高速、シンプル、スケーラブルかつコスト効率に優れたシステムを、あらゆるワークロードや予算に合わせて提供しています。NetApp のインテリジェント データ インフラストラクチャは、運用の最適化、リスクの低減、そして AI 変革の加速を実現し、お客様が現代のデータ管理の課題と機会に対応できるよう支援します」

これらの新しいASAシステムは、FlexPodのコンバージド インフラストラクチャでも利用可能です。事前検証済みのアーキテクチャを通じてデータセンターの運用を簡素化し、エンタープライズ アプリケーションの迅速な導入など、さらなるメリットを提供します。

NetAppは、エンタープライズ ストレージ ポートフォリオに組み込まれたサイバー レジリエンス機能を引き続き強化しています。今年後半には、NetApp ONTAP(R) Autonomous Ransomware Protection with artificial intelligence(ARP/AI)for Blockのリリースを予定しています。このアップデートは、NASシステム向けの初となるリアルタイムによる脅威検知および対応を行うARP/AIの既存の機能に基づいており、サイバーレジリエンス保護をSANの顧客にも拡大するものです。

また企業の運用リスクをさらに低減するために、新たにランサムウェア検出プログラム(https://www.netapp.com/cyber-resilience/ransomware-protection/ransomware-detection/)を開始します。万が一特定のランサムウェア攻撃が検知されなかった場合でも、このプログラムにより初期費用無料でNetAppプロフェッショナル サービスによる復旧支援を受けることができます。

アルバのエンタープライズソリューションディレクターであるFabrizio Garrone氏は次のように述べています。

「NetAppは、アルバのメイン データ インフラストラクチャ プロバイダーとして、インテリジェント データ インフラストラクチャにより、当社のITサービスを強化しています。これにより、データセンター ソリューションの最適化と、ヨーロッパ全域にわたる共同イノベーションの促進をサポートしています。クラウドサービスの需要が高まる中で、事業拡大をするためには、スケーラビリティと柔軟性を保つことが非常に重要です。NetApp ONTAPは、その優れた操作性、シンプルさ、均一性において際立っており、技術リソースをトレーニングや煩雑な運用ではなく、顧客サービスに集中させることができます」

Enterprise Strategy Groupのクラウド、インフラ、DevOps担当 プラクティス ディレクターであるScott Sinclair氏は次のように述べています。

「成長する企業のデータニーズが運用とともに拡大しており、これはSANのモダナイゼーションにとって大きな機会といえます。企業は未来へ向けた包括的なデータ戦略を必要としています。しかし、ITスキル不足と厳しい予算制約により、多くの中小企業はインテリジェント データ戦略を策定できるストレージの専門家の確保が難しいのが現状です。新しいASA Aシリーズは、シンプルかつパワフルな基盤をリーズナブルに提供し、企業の未来をサポートします」

NetAppの最新のアップデートについて詳しくは、製品アップデートページをご覧ください。:

https://www.netapp.com/product-updates

NetAppによる未発表の製品や将来の計画に関する声明は、情報提供のみを目的としたものであり、予告なしに変更される可能性があります。またこれらの情報は、購入やその他の意思決定の根拠とすべきものではなく、NetApp による提供時期、機能、価格、可用性などの保証や約束を意味するものではありません。

また、ランサムウェアの検出・防御システムは、すべての攻撃を完全に防ぐことを保証するものではありません。NetApp の技術は、ランサムウェア攻撃に対する追加の防御層として機能し、特定のファイル暗号化型ランサムウェア攻撃に対して高い検出率を記録しています。

NetAppは、ユニファイド データ ストレージ、統合データ サービス、CloudOps ソリューションを組み合わせて、あらゆる顧客が破壊的イノベーションの世界動向をチャンスに変えることのできる「インテリジェント データ インフラストラクチャ」を提供する企業です。サイロ化しないインフラストラクチャを創出し、可観測性と AI を活用して、最適なデータ管理を実現します。世界最大のクラウドにネイティブサービスとして導入されている唯一のエンタープライズ グレード ストレージ サービスのように、NetAppのデータ ストレージはシームレスな柔軟性を提供し、NetAppのデータ サービスは優れたサイバー耐性、ガバナンス、アプリケーションの俊敏性によりデータの優位性を創出します。またNetAppの CloudOps ソリューションは、可観測性と AI を通じて、パフォーマンスと効率の継続的な最適化を提供しています。データの種類、ワークロード、環境を問わず、NetAppがお客様のデータ インフラストラクチャを変革し、ビジネスの可能性を実現します。

詳細については、https://www.netapp.com/ja/ (https://www.netapp.com/ja/)をご覧ください。ネットアップ合同会社はNetAppの日本法人です。また、Twitter(https://twitter.com/NetApp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/netapp/)、Facebook(https://www.facebook.com/NetApp.Japan/?brand_redir=14209292613)、Instagram(https://www.instagram.com/netapp)でNetAppをフォローしてください。