¡Ö¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡×¤òÈ¯É½¡¡¾å»Ê¡¦Éô²¼¤Î¿®Íê´Ø·¸¡¢52.4¡ó¤ÏÉô²¼¤ÎÊÒ»×¤¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³þÌîÇî¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¶å½£Âç³Ø¡¦ÃÓÅÄ¹À¸¦µæ¼¼¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ÎÉáµÚ¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¡¢°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¡ÊÏ«Æ¯´Ñ¡Ë¤Î¹¤¬¤ê¤ËÈ¼¤¤¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÅªÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÁÈ¿¥¤Î±ß³ê¤Ê±¿±Ä¤ä½¾¶È°÷¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¿®Íê¡×¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬·ÁÀ®¡¦¿¼²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿®Íê¡×¤ÎÁê¸ß¸ò´¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Áê¼ê¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡ÖÈï¿®Íê´¶¡×¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤¬¡É¤é¤»¤óÅª¡É¤Ë½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¿·¤¿¤Ê¿®Íê·ÁÀ®¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¶ÈÌ³À®²Ì¤ä¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ê¤è¤êÎÉ¤¤¾õÂÖ¡Ë¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ç¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
¡¡
1. ¿·¤¿¤Ê¿®Íê·ÁÀ®¥á¥«¥Ë¥º¥à¡Ö¿®Íê¤Î¤é¤»¤ó´Ø·¸¡×¤È¤Ï
¡¡
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥êー¥Àー¤È¥á¥ó¥Ðー´Ö¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡Ö¿®Íê¤Î¤é¤»¤ó´Ø·¸¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤Ï¡¢£±.¥êー¥Àー¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤³¤È¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢£².¤½¤Î¿®Íê¤ò¥á¥ó¥Ðー¤¬´¶¤¸¼è¤ê¡ÊÈï¿®Íê´¶¡Ë¡¢£³.¥á¥ó¥Ðー¤Ï¤è¤ê¥êー¥Àー¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£´.¥êー¥Àー¤¬¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò´¶¤¸¡ÊÈï¿®Íê´¶¡Ë¡¢¤è¤ê¥á¥ó¥Ðー¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë½Û´ÄÅª¤ÊÁê¸ßºîÍÑ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨ÎÏÁÈ¿¥¡Ê5ÁÈ¿¥¡§¥êー¥Àー304Ì¾¡¢¥á¥ó¥Ðー1,848Ì¾¤Î¥Ú¥¢¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬»þ´Ö·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¤é¤»¤óÅª¤Ë¿¼²½¤·¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¹¥¤È¤Ê¤ë¡ÉÀµ¡É¤Î¤é¤»¤ó´Ø·¸¤È¡¢µÕ¤ËÊø²õ¤Ë¸þ¤«¤¦¡ÉÉé¡É¤Î¤é¤»¤ó´Ø·¸¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡ã¿Þ²ò¤Î¸«Êý¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
Ìð°õ¤Ï¡¢4¤Ä¤ÎÊÑ¿ô´Ö¤Î±Æ¶Á´Ø·¸¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìð°õ¤ÎÎÙ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¿ôÃÍ¡ÊÁê´Ø·¸¿ô¡¢Îã: .60**¡Ë¤¬±Æ¶Á¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¡£
¡üÁê´Ø·¸¿ô¤Î°ÕÌ£¡ÊÎã: .60**, .49**¡Ë¡§Áê´Ø·¸¿ô¤Ï¡¢ÊÑ¿ô´Ö¤Î´Ø·¸¤Î¶¯¤µ¤ÈÊý¸þ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÀµ¤ÎÁê´Ø¡Ê¿ôÃÍ¡Ë¡×¤Ï¡¢°ìÊý¤ÎÊÑ¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¡¢Â¾Êý¤ÎÊÑ¿ô¤âÁý²Ã¤¹¤ë´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¡£°ìÊý¡¢Éé¤ÎÁê´Ø¡Ê¿ôÃÍ¡Ë¤Ï¡¢°ìÊý¤ÎÊÑ¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¡¢Â¾Êý¤ÎÊÑ¿ô¤¬¸º¾¯¤¹¤ë´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¡£¿ôÃÍ¤¬¡Þ1¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤É±Æ¶Á¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£
¡üÌð°õ¡ÊÂÀ»ú¡Ë¤Ï¡¢³ÆÍ×ÁÇ´Ö¤Î´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¡£
¡üÌð°õ¡ÊºÙ»ú¡Ë¤Ï¡¢1²óÌÜ¤ÎÁê´Ø·¸¿ô¡Êº¸Â¦¡Ë¤È2²óÌÜ¤Î·¸¿ô¡Ê±¦Â¦¡Ë¤ÎÈæ³Ó¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¤Ä¤Î¿ôÃÍ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢2²óÌÜ¤Î¿ôÃÍ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±¤¸¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»þ´Ö·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÁê´Ø¤¬¤è¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àµ¡¦Éé¤Î´Ø·¸¤òÌä¤ï¤º¡¢³ÆÍ×ÁÇ´Ö¤Î´Ø·¸¤¬¿¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤è¤ê´ØÏ¢¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£
2. ¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¹â¤á¤ë¥êー¥Àー¤Î¹ÔÆ°
¡¡
¿®Íê´Ø·¸¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥êー¥Àー¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³ÈÄ¥·¿¤Î¿Íºà´Ñ¡×¡Ê¿Í¤ÏÅØÎÏ¤È´Ä¶¼¡Âè¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¿®Ç°¡Ë¤ä¡ÖÂ¾¼Ô´ð½à¤Î´üÂÔ¡×¡Ê²è°ìÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¡¹¤ÎÆÃÀ¤äÌò³ä¤Ë±þ¤¸¤¿´üÂÔ¤Î¤«¤±Êý¡Ë¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬Áá¤¤¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤äÇ½Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¡ÊÀè¼è¤ê¹ÔÆ°¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊóÏ¢Áê¡Ë¤ò¼è¤ë¾ì¹ç¡¢¥êー¥Àー¤Î¿®Íê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸ÇÄê·¿¤Î¿Íºà´Ñ¡×¡ÊÇ½ÎÏ¤Ï¸ÇÄêÅª¤ÇÊÑ²½¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥êー¥Àー¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡Ë¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î¿®Íê¤òÁË³²¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥êー¥Àー¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3. ¥êー¥Àー¤«¤é¤ÎÈï¿®Íê´¶¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎÍ×ÁÇ
¡¡
¿¦¾ì¤Ç¤Î¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥êー¥Àー¤È¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁÐÊý¤¬¡ÖÁê¼ê¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¡ÊÈï¿®Íê´¶¡Ë¤Ï¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥êー¥Àー¤Î¡Ö¥µー¥Ð¥ó¥È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡×¡Ê»Ù±çÅª¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ÎÈï¿®Íê´¶·ÁÀ®¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥µー¥Ð¥ó¥È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤È¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¼«¼çÀ¤òÂº½Å¤·¡¢»Ø¼¨¤ä´ÉÍý¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¿¦Ì³´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥êー¥Àー¤Î¹ÔÆ°¤ò»Ø¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ðー¼«¿È¤Î¡Ö¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥·¥Æ¥£¡×¡Ê¼«Ê¬¤òÁõ¤ï¤º¼«Á³ÂÎ¤Ç¿¶Éñ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡Ë¤â¡¢¥êー¥Àー¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¤è¤ê¼Â´¶¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥êー¥Àー¤Î»Ù±çÅª¹ÔÆ°¤Ï¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¡Ê¿¼²½¡Ë¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£
4. ¿®Íê´Ø·¸¤Î52.4%¤¬¡Ö°ìÊý¸þÉÔÁ´´Ø·¸¡×¡ÊÊÒ»×¤¤¡Ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈÂÐ±þºö
¡¡
¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÎà·¿²½¤¹¤ë¤È¡¢3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Æ³½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢52.4%¤¬¡Ö¿®Íê¤Î°ìÊý¸þÉÔÁ´´Ø·¸¡×¡ÊÉô²¼¤ÎÊÒ»×¤¤¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Éô²¼¤Ï¾å»Ê¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾å»Ê¤¬Éô²¼¤ò½½Ê¬¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò¼¨¤¹¡£¿¦¾ì´Ø·¸¤ÎÌóÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¤³¤Î°ìÊý¸þÀ¤ÎÉÔÁ´´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¤¬Éô²¼¤ÎÇ½ÎÏ¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ç¤â´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ä¹ÔÆ°¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¿¤Ó¤ë¤È¿®¤¸¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
5. ¿®Íê¤Î¤é¤»¤ó´Ø·¸¤È¥Áー¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å
¡¡
¿®Íê¤Î¤é¤»¤ó´Ø·¸¤Î3Îà·¿¤´¤È¤Ë¡¢¿¦Ì³¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ê¸Ä¿Í¡Ë¡¢¶ÈÀÓ¡Ê¸Ä¿Í¡¢¿¦¾ì¡¢ÁÈ¿¥¡Ë¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ê¤Ï¤¿¤é¤¯¹¬¤»¼Â´¶¡Ë¤Îº¹°Û¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÊÑ¿ô¤âC1¡§¡Ö¿®Íê¤Î¡ÈÀµ¡É¤Î¤é¤»¤ó´Ø·¸¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¤Ê¿¶ÑÃÍ¤ò¼¨¤·¡¢¼¡¤¤¤Ç¡¢C3:¡Ö¿®Íê¤Î°ìÊý¸þÉÔÁ´´Ø·¸¡×¡¢ºÇ¤âÄã¤¤·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤ÏC2:¡Ö¿®Íê¤Î¡ÈÉé¡É¤Î¤é¤»¤ó´Ø·¸¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¿¦¾ì¶ÈÀÓ¡×¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¹¬¤»¼Â´¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Îº¹¤¬¸²Ãø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¿®Íê¤Î¡ÈÀµ¡É¤é¤»¤ó´Ø·¸¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¶ÈÀÓ°Ê¾å¤Ë¿¦¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÀÓ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î¿´Åª¾õÂÖ¤âÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤ÎÎÉ¹¥¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー³Æ¿Í¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ò¹â¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë·Ð±Ä¾å¤ÎÀ®²Ì¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡ã¿¦Ì³¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ä
¡¦²ÝÂê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡§¾å»Ê¤Î»Ø¼¨¤äÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤Ë¤Ï¡¢Ãé¼Â¤«¤Ä¡¢¥ß¥¹¤Ê¤¯³Î¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÄøÅÙ
¡¡
¡¦Ê¸Ì®Åª¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡§¡¡¿¦¾ìÆâ¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÌäÂê¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢¼«È¯Åª¤ËÆ±Î½¤ò»Ù±ç¤·¡¢²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ
¡¡
¡¦¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡§¾Íè¤äÀè¡¹¤Î»Å»ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹©É×¤äÄ´À°¤òÁ°¸þ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ
¡¡
¡ã¶ÈÀÓ¡ä
¼«¿¦¾ì¤ÎÁÈ¿¥Åª¤ÊÀ®²Ì¡Ê¼ç´ÑÅª¿¦¾ì¶ÈÀÓ¡Ë
¡¡
¡ãWell-being¡ä
¡¦¤Ï¤¿¤é¤¯¹¬¤»¼Â´¶¡§¤Ï¤¿¤é¤¯»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ç´ÑÅª¹¬Ê¡´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¡Ê¿¦¶ÈÀ¸³èWell-being¡Ë
¡ö¤Ï¤¿¤é¤¯¹¬¤»¼Â´¶¤Ï¡¢¥ïー¥¯¡¦¥¨¥ó¥²¥¤¥¸¥á¥ó¥È¡Ê»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¡¦Ë×Æ¬¡Ë¤ÎÀè¹ÔÍ×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë
¡¡
¡¦¤Ï¤¿¤é¤¯ÉÔ¹¬¤»¼Â´¶¡§¤Ï¤¿¤é¤¯»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ç´ÑÅª¤ËÉÔËþ¤ä¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ
¡ö¤Ï¤¿¤é¤¯ÉÔ¹¬¤»¼Â´¶¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äÎ¥¿¦°Õ¸þ¤ÎÀè¹ÔÍ×°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë
6. 1on1¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ËÍ¿¤¨¤ë¸ú²Ì
¡¡
1on1¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥êー¥Àー¤È¥á¥ó¥Ðー¤¬¸ÄÊÌ¤ËÂÐÏÃ¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤Ï²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢1on1¤Î¥êー¥Àー¤È¥á¥ó¥ÐーÁÐÊý¤Î¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢1on1¤Ï¡¢ÁÐÊý¤¬Áê¼ê¤ò¡Ö¿®Íê¡×¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï¾®¤µ¤¤¤¬¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¿®Íê¡ÊÈï¿®Íê´¶¡Ë¤òÆÀ¤ë¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼Â»ÜÉÑÅÙ¡×¤è¤ê¤â¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤ÎÈ¯¸ÀÎÌ¡×¤ä¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿¼¤¤ÆâÍÆ¤ò¸ì¤ì¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¡×¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÈ¯¸À¤òÂ¿¤¯°ú¤½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥êー¥Àー¤«¤é¤ÎÈï¿®Íê´¶¡¦¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤ÎÈï¿®Íê´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢1on1¤¬ËÜÍè°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤Î¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¤Î¾ì¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢¥êー¥Àー¤¬¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë·Àµ¡¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥êー¥Àー¤È¥á¥ó¥Ðー¤Î¿®Íê¤ÎÁÐÊý¸þÀ¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¿¦¾ìÁ´ÂÎ¤Î¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¤Î¹Í»¡¤ÈÄó¸À
¡ã¥êー¥Àー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ä
¡Ö¿®Íê¤Î¤é¤»¤ó´Ø·¸¡×¹½ÃÛ¤Îµ¯ÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¥êー¥Àー¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î¿®Íê¡×
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡È¤é¤»¤óÅª¡É¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¤é¤»¤ó´Ø·¸¡×¤Ï¡¢¥êー¥Àー¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤³¤È¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢¤½¤Î¿®Íê¤ò¥á¥ó¥Ðー¤¬¼õ¤±»ß¤á¡ÊÈï¿®Íê¡Ë¡¢¥êー¥Àー¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¤è¤ê¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¿¼²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£µÕ¤Ë¡¢¿®Íê¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Éé¤Î¿¼²½¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£ËÜ¸¦µæ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢¿®Íê¤Î¤é¤»¤ó´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¶ñÂÎÅª¤ÊÊýºö¤ò°Ê²¼¤Ëµó¤²¤ë¡£
¡ü¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î¡ÖÂ¾¼Ô´ð½à¡×¤Ë´ð¤Å¤¯´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë½ÅÍ×À
Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥êー¥Àー¤¬Éô²¼¤ÎÇ½ÎÏ¤äÂÖÅÙ¤Î²ÄÊÑÀ¤ò¿®¤¸¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³Åª¤Ê´ð½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¿¦°Ì¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ä¡¹¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£
¡ü¥êー¥Àー¼«¿È¤Î¡Ö¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥·¥Æ¥£¡×¤ÎÉ½ÌÀ
¥êー¥Àー¤¬¡Ö¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥·¥Æ¥£¡×¡¢´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¡ÈÀÈ¼åÀ¡É¡Ê¼å¤ß¤äÇº¤ß¡¢¸Ä¿ÍÅªÆâÍÆ¤Ê¤É¡Ë¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Áê¸ß¿®Íê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡ü³ÈÄ¥Åª¤Ê¿Íºà´Ñ¤Î½ÅÍ×À
¥êー¥Àー¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ò¼«Î§Åª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¸«¤Ê¤¹¡Ö³ÈÄ¥·¿¤Î¿Íºà´Ñ¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î¿®Íê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÊÑ¤¨Æñ¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¿Í¤¬²ðºß¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿¦Ì³¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÇ½ÎÏ¤Î²ÄÊÑÀ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë»ÑÀª¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡ã¥á¥ó¥Ðー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ä
Àè¼è¤ê¹ÔÆ°¤ÈÄø¤è¤¤Êó¹ð¡¦Ï¢Íí¡¦ÁêÃÌ¡¢¤½¤·¤Æ¼«¸Ê³«¼¨¤¬¥êー¥Àー¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¹â¤á¤ë
¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤¬¥êー¥Àー¤È¥á¥ó¥Ðー´Ö¤Î¿®Íê¹½ÃÛ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢¥á¥ó¥ÐーÂ¦¤ÎÇ½Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤È¼«¸Ê³«¼¨¤¬¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡üÇ½Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤¬¿®Íê¤ò¹â¤á¤ë
¾å»Ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ìä¤ï¤ì¤ëÁ°¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊóÏ¢Áê¤ò¹Ô¤¦Àè¼è¤ê¹ÔÆ°¤ä¡¢¿×Â®¤Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Îã¤¨¥êー¥Àー¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿²Ì´º¤ÊÄ©Àï¤â¡¢»Ø¼¨ÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤¿¹ÔÆ°¤Ï¿®Íê¤òÂ»¤Í¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æüº¢¤«¤é¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¡ü¼«¸Ê³«¼¨¤¬¡ÖÈï¿®Íê´¶¡×¤ò¹â¤á¤ë
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢1on1¤Î¾ì¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥êー¥Àー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿¼¤¤ÆâÍÆ¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ºÇ¶á¤Î´Ø¿´»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ç¤âÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë»ö¤äÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»¨ÃÌÅª¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡Ê¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥·¥Æ¥£¡Ë¤ÎÉ½½Ð¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¾å»Ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¡ÖÇ½ÎÏ¤Ø¤Î´üÂÔ¡×¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡üËÜÄ´ºº¤ò°úÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢½Ð½ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñー¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¦¶å½£Âç³Ø¡Ø¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡Ù¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÄ´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡URL¡§ https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/spiral-relationship-of-trust.html
¡ü¹½À®Èæ¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¡¹¤Î½¸·×ÃÍ¤Î¹ç·×¤ÏÉ¬¤º¤·¤â100¡ó¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
¢£¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Û¡ãhttps://rc.persol-group.co.jp/(https://rc.persol-group.co.jp/)¡ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñー¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢Ä´ºº¡¦¸¦µæ¡¢ÁÈ¿¥¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿Íºà³«È¯¡¦¶µ°é»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä¡¦¿Í»ö¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼Â¾ÚÅª¤ÊÄó¸À¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¶å½£Âç³Ø ÃÓÅÄ¹À¸¦µæ¼¼¡Û¡ãhttps://ikedah-lab.com/(https://ikedah-lab.com/)¡ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸¦µæ¼¼¤ò¼çºË¤¹¤ëÃÓÅÄ½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢¸½ºß¡¢»º¶È¤äÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ë¿´Íý³ØÅª¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë»º¶È¡¦ÁÈ¿¥¿´Íý³Ø²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÓÅÄ¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¡¢»º¶È¡¦ÁÈ¿¥¿´Íý³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢¼ç¤Ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ä¥ïー¥¯¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¡Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Æー¥Þ¤ò¿´Íý³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸¦µæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î»º¶È¡¦ÁÈ¿¥¿´Íý³Ø¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚPERSOL¡Ê¥Ñー¥½¥ë¡Ë¡Û¡ãhttps://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/)¡ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100Ëü¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¡È¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡²ñ¡É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¡¢BPO¤äÀß·×¡¦³«È¯¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ÎÃµº÷¡¦ÁÏÂ¤¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ß¥¤¥À¥¹¡×¤ä¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡× ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£