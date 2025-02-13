G-SHOCKとのコラボでも話題の中国発ブランド「C2H4(シーツーエイチフォー）」が、アジアンストリートストア「60% LEVELY」で販売決定

株式会社シックスティーパーセント

アジアオンラインセレクトストア「60% Levely」に「C2H4 (シーツーエイチフォー)」が限定入店。



C2H4 (シーツーエイチフォー) は2025年に中国で設立されたユニセックスカジュアルブランド。科学とサブカルチャーの影響を融合させたデザインで知られ、イノベーティブなガーメント構築を通じてファッション哲学と実験精神を表現。革新を重視した素材とプロセス、文化理論のテストと仕立てに注力し、特異なスタイルを具現化。このアプローチが、未来を創造する先見性と科学者精神を持つ顧客層から高い支持を得ている。

▶販売URL：https://levely.sixty-percent.com/shops/c2h4

▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/c2h4?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/c2h4?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

C2H4 ｜ シーツーエイチフォーは2025年に中国で設立されたユニセックスカジュアルブランド。科学とサブカルの融合を軸に、革新的な素材とプロセスを採用し、実験的デザインを展開。先見性ある顧客層から高い支持を得ている。



■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2000以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2024年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2024年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-33-15

設立 ：2018年7月

HP：https://corp.sixtypercent.com/

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2000以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2024年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP