昨年販売された『プリズマ☆イリヤ』 IDOL COLLECTION の商品の一部が【シルバーリンク公式オンラインショプ】他にて再販決定！
株式会社SILVER LINK.（本社︓東京都武蔵野市、代表取締役︓杉谷 透洋）は、自社が制作担当するアニメ作品のオリジナルグッズを取り扱うECサイト【 シルバーリンク公式オンラインショップ(https://www.silverlinkshop.com/) 】他において、劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」の描き下ろしイラストを使用した商品（IDOL COLLECTION）の一部を2025年3月13日（木）から再販いたします。
◆◆ 再販 商品ラインナップ ◆◆
▼ プリズマ☆イリヤ アクリルスタンド【アイドル】（全3種）
【アイドル・イリヤ】
【アイドル・美遊】
【アイドル・クロエ
| プリズマ☆イリヤ アクリルスタンド【アイドル】（全3種）
アクリルスタンド【アイドル・イリヤ】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000776/)
アクリルスタンド【アイドル・美遊】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000775/)
アクリルスタンド【アイドル・クロエ】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000774/)
| サイズ︓約H152×W80mm（本体）約Φ60mm（台座）
| 素材 ︓アクリル
| 印刷 ︓インクジェット
| 価格 ︓\1,650（tax in）
▼ プリズマ☆イリヤ AJシルキースエードミニタペストリー【アイドル】（全3種）
【アイドル・イリヤ】
【アイドル・美遊】
【アイドル・クロエ】
| プリズマ☆イリヤ AJシルキースエードミニタペストリー【アイドル】（全3種）
AJシルキースエードミニタペストリー【アイドル・イリヤ】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000771/)
AJシルキースエードミニタペストリー【アイドル・美遊】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000770/)
AJシルキースエードミニタペストリー【アイドル・クロエ】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000769/)
| サイズ︓約H515×W180mm
| 素材 ︓AJシルキースエード（ポリエステル100％）*1
| 印刷 ︓⽚面昇華転写フルカラー
| 価格 ︓単品\2,530（tax in）
*1：AJシルキースエード：合同会社A&J製の生地表面の滑らかさを追求し、上品な艶と深度の深い白にこだわった繊維で、より高精細な印刷を可能にしたWスエードを超えるワンランク上の新たな生地です。
▼ プリズマ☆イリヤ デスクマット【アイドル】
| プリズマ☆イリヤ デスクマット【アイドル】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000762/)
| サイズ︓W600×H350×D3
| 素材 ︓ポリエステル、ラバー
| 印刷 ︓昇華転写（フルカラー）
| 加工 ︓四方ロック縫製
| 価格 ︓\3,300（tax in）
◆◆ 販売中* 商品ラインナップ ◆◆
*2025年2月14日（金）12：00 現在、シルバーリンク公式オンラインショップ(https://www.silverlinkshop.com/)にて販売中の商品
▼ プリズマ☆イリヤ アクリルジオラマ【アイドル】
組立時
プレート時
| プリズマ☆イリヤ アクリルジオラマ【アイドル】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000773/)
| サイズ︓約H88×W140×D40（組立時）A5サイズ（プレート時）
| 素材 ︓アクリル
| 印刷 ︓インクジェット
| 価格 ︓\2,640（tax in）
▼ プリズマ☆イリヤ ⽸バッジ【アイドル】（全9種）
| プリズマ☆イリヤ ⽸バッジ【アイドル】（全9種）(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000767/)
| サイズ︓約Φ56mm
| 素材 ︓ブリキ
| 価格 ︓単品\550（tax in）*1
*1：ランダムでお届けいたしますので、種類は選べません。9種のいずれかが封入されております。
▼ プリズマ☆イリヤ A4クリアファイル【アイドル】（全3種）
【アイドル・イリヤ】
【アイドル・美遊】
【アイドル・クロエ】
| プリズマ☆イリヤ A4クリアファイル【アイドル】（全3種）
A4クリアファイル【アイドル・イリヤ】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000765/)
A4クリアファイル【アイドル・美遊】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000764/)
A4クリアファイル【アイドル・クロエ】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000763/)
| サイズ︓A4
| 印刷 ︓オフセット印刷
| 価格 ︓単品\550（tax in）、コンプリートセット\1,650（tax in）*1
*1：コンプリートセットはシルバーリンク公式オンラインショップのみの数量限定販売になります。
【 シルバーリンク公式オンラインショップ購入者特典】
シルバーリンク公式オンラインショップにて、プリズマ☆イリヤ A4クリアファイル【アイドル】コンプリートセット（数量限定）(https://silverlinkshop.com/shopdetail/000000000766/)をご購入ごとに、購入者特典として『特典ポストカード【アイドル】』をもれなくプレゼント1枚プレゼントいたします。
【アイドル・イリヤ】
【アイドル・美遊】
【アイドル・クロエ】
IDOL COLLECTION 再販についての最新情報は、シルバーリンク公式Xまで
シルバーリンク公式X（旧Twitter） :
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シルバーリンク公式オンラインショップ
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