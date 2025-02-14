昨年販売された『プリズマ☆イリヤ』 IDOL COLLECTION の商品の一部が【シルバーリンク公式オンラインショプ】他にて再販決定！

株式会社SILVER LINK.

株式会社SILVER LINK.（本社︓東京都武蔵野市、代表取締役︓杉谷 透洋）は、自社が制作担当するアニメ作品のオリジナルグッズを取り扱うECサイト【 シルバーリンク公式オンラインショップ(https://www.silverlinkshop.com/) 】他において、劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」の描き下ろしイラストを使用した商品（IDOL COLLECTION）の一部を2025年3月13日（木）から再販いたします。

◆◆ 再販 商品ラインナップ ◆◆

▼ プリズマ☆イリヤ アクリルスタンド【アイドル】（全3種）【アイドル・イリヤ】【アイドル・美遊】【アイドル・クロエ

| プリズマ☆イリヤ アクリルスタンド【アイドル】（全3種）

アクリルスタンド【アイドル・イリヤ】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000776/)

アクリルスタンド【アイドル・美遊】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000775/)

アクリルスタンド【アイドル・クロエ】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000774/)

| サイズ︓約H152×W80mm（本体）約Φ60mm（台座）

| 素材 ︓アクリル

| 印刷 ︓インクジェット

| 価格 ︓\1,650（tax in）

▼ プリズマ☆イリヤ AJシルキースエードミニタペストリー【アイドル】（全3種）【アイドル・イリヤ】【アイドル・美遊】【アイドル・クロエ】

| プリズマ☆イリヤ AJシルキースエードミニタペストリー【アイドル】（全3種）

AJシルキースエードミニタペストリー【アイドル・イリヤ】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000771/)

AJシルキースエードミニタペストリー【アイドル・美遊】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000770/)

AJシルキースエードミニタペストリー【アイドル・クロエ】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000769/)

| サイズ︓約H515×W180mm

| 素材 ︓AJシルキースエード（ポリエステル100％）*1

| 印刷 ︓⽚面昇華転写フルカラー

| 価格 ︓単品\2,530（tax in）

*1：AJシルキースエード：合同会社A&J製の生地表面の滑らかさを追求し、上品な艶と深度の深い白にこだわった繊維で、より高精細な印刷を可能にしたWスエードを超えるワンランク上の新たな生地です。

▼ プリズマ☆イリヤ デスクマット【アイドル】

| プリズマ☆イリヤ デスクマット【アイドル】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000762/)

| サイズ︓W600×H350×D3

| 素材 ︓ポリエステル、ラバー

| 印刷 ︓昇華転写（フルカラー）

| 加工 ︓四方ロック縫製

| 価格 ︓\3,300（tax in）

◆◆ 販売中* 商品ラインナップ ◆◆

*2025年2月14日（金）12：00 現在、シルバーリンク公式オンラインショップ(https://www.silverlinkshop.com/)にて販売中の商品

▼ プリズマ☆イリヤ アクリルジオラマ【アイドル】組立時プレート時

| プリズマ☆イリヤ アクリルジオラマ【アイドル】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000773/)

| サイズ︓約H88×W140×D40（組立時）A5サイズ（プレート時）

| 素材 ︓アクリル

| 印刷 ︓インクジェット

| 価格 ︓\2,640（tax in）

▼ プリズマ☆イリヤ ⽸バッジ【アイドル】（全9種）

| プリズマ☆イリヤ ⽸バッジ【アイドル】（全9種）(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000767/)

| サイズ︓約Φ56mm

| 素材 ︓ブリキ

| 価格 ︓単品\550（tax in）*1

*1：ランダムでお届けいたしますので、種類は選べません。9種のいずれかが封入されております。

▼ プリズマ☆イリヤ A4クリアファイル【アイドル】（全3種）【アイドル・イリヤ】【アイドル・美遊】【アイドル・クロエ】

| プリズマ☆イリヤ A4クリアファイル【アイドル】（全3種）

A4クリアファイル【アイドル・イリヤ】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000765/)

A4クリアファイル【アイドル・美遊】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000764/)

A4クリアファイル【アイドル・クロエ】(https://www.silverlinkshop.com/shopdetail/000000000763/)

| サイズ︓A4

| 印刷 ︓オフセット印刷

| 価格 ︓単品\550（tax in）、コンプリートセット\1,650（tax in）*1

*1：コンプリートセットはシルバーリンク公式オンラインショップのみの数量限定販売になります。

【 シルバーリンク公式オンラインショップ購入者特典】

シルバーリンク公式オンラインショップにて、プリズマ☆イリヤ A4クリアファイル【アイドル】コンプリートセット（数量限定）(https://silverlinkshop.com/shopdetail/000000000766/)をご購入ごとに、購入者特典として『特典ポストカード【アイドル】』をもれなくプレゼント1枚プレゼントいたします。

【アイドル・イリヤ】【アイドル・美遊】【アイドル・クロエ】

IDOL COLLECTION 再販についての最新情報は、シルバーリンク公式Xまでシルバーリンク公式X（旧Twitter） :https://x.com/silverlink2007シルバーリンク公式オンラインショップ

URL：https://www.silverlinkshop.com/

住所︓〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-19-3武蔵野YSビル3F

担当︓マーケティング部

お問い合わせ︓https://www.silverlinkshop.com/html/email.html



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