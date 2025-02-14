【クロスターオリジナル】ネイチャーチノ2026年入学用ランドセル新発売
【クロスターオリジナル】ネイチャーチノ2026年入学用ランドセル新発売
2026年入学用ランドセル【ネイチャーチノ】新規モデルを2025年3月初旬より受注を承ります。
販売元：株式会社クロスター（東京都台東区雷門）より全国有名販売店・当社ECサイトにて発売いたします。
セールスポイント
生地表面をデニム調に加工を施しました。
金具類はブラックで統一
ポケットbefore
ポケットafter
前ポケットは前折れタイプで中身の出し入れが便利です。金具類等をブラックに統一
画像はイメージです
画像はイメージです
反射材もブラックでも車のライトで反射し存在をアピール
スペック
素材 ：本体 人工皮革（クラリーノ） 背中 人工皮革
重量 ：約1200ｇ
サイズ：A4フラットファイルサイズ
内寸 幅約23.5ｃｍ×高さ（最高部）31.0ｃｍ×マチ12.5ｃｍ
機能 ：背カン：エアロキャッチ背カン 錠前：ワンタッチロック ナスカン：安全ナスカン
時間割表ポケット ファスナーポケット内Ｄカン お名前入れ
価格 ：70,400円（税込み）
カラー展開
チノブラック
チノネイビー
チノカーキ
2026年ご入学用 カタログ請求を受け付け中
2026年ご入学用カタログのお申込みを受け付けております。3月上旬より順次お届け予定です。
カタログ請求はこちら :
https://croster.co.jp/randsel/catalog
お申込み方法：公式ホームページよりお申込みください。
URL: https://croster.co.jp/randsel/
会社概要
会社名 ：株式会社クロスター
代表取締役 ：樋口 孝四郎
所在地 ：〒111-0034 東京都台東区雷門2-17-14
URL ：https://croster.co.jp/randsel/
お問い合わせ先
フリーコール ：0800-100-7200（平日10：00～17：00）
メール ：otoiawase@croster.jp
インスタグラム：
https://www.instagram.com/croster_randoseru?igsh=MzRlODBiNWFlZA==
＊一部の商品で諸事情により予告なく変更させていただく場合がございます。