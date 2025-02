ヴィーガン・プラントベース専門の展示&無料セミナー開催。人と地球の健康にも繋がる取組みを始めませんか。【健康博覧会2025】

NPO法人ベジプロジェクトジャパン

脱炭素はじめ気候変動への対策がグローバルな課題となっている今、植物性食品への注目が広がっています。これは、動物性食品の生産過程で大量の温室効果ガスが排出されるためです。例えば、牛肉500グラムの生産には約50キログラムのCO2が発生し*、これは東京から名古屋までの346キロメートルを車で移動する排出量に相当します**。動物性食品を使わない「ヴィーガン食品」や「プラントベース食品」は、人の健康に加え、地球の健康にも優しい選択肢として知られています。

このような背景も踏まえて、NPO法人ベジプロジェクトジャパンは「ひと・社会・地球の健康」をテーマとしたビジネス展示会「健康博覧会2025」に、今年もヴィーガン・プラントベース商材に特化したエリア「ベジプロジェクトゾーン」を設置します。また、ヴィーガン・プラントベース市場に関するビジネスセミナーに登壇します。

インバウンド観光への対応を考えている飲食店様、地球環境やSDGsに配慮した新商品の開発を検討しているメーカー様、健康志向の消費者ニーズを捉えたい小売店様などはぜひ、「ベジプロジェクトゾーン」やヴィーガン・プラントベースに関するビジネスセミナーにお越しください。

※「ヴィーガン」とは肉類、魚介類に加え卵、乳製品、蜂蜜を含む動物由来のものを食べない人や、それらを含まない商品を指します。

※「プラントベース」とは主に植物由来の原材料から成る食品等をいい、本ゾーンにおいては動物由来の原材料を一切使用していない商品を指します。

動物由来原料不使用のハンバーグやハム、ホワイトソース、アイスクリーム、明太子ペーストやツナなど、多種多様な食材をご紹介画像:昨年開催された「健康博覧会2024」におけるベジプロジェクトゾーンの様子

「ベジプロジェクトゾーン」では当法人、NPO法人ベジプロジェクトジャパンのヴィーガン認証をご活用いただいている事業者の皆様やそのほか、ヴィーガン・プラントベース商材を扱われている事業者様が出展します。

ハンバーグやハム、カツなどを再現した大豆ミート製品、乳製品不使用のアイスクリーム、調味料やソース、レトルト食品など幅広い製品を試食しながら出展企業と交流することができます。

当法人も同エリアに出展し、ヴィーガン認証制度のご紹介や、ヴィーガン対応・商品開発などに関する相談対応を行います 。

べジプロジェクトゾーン出展企業 (順不同):

・株式会社風と光(有機素材を使ったレトルト食品や調味料)

・株式会社山形屋商店(仙台麩)

・株式会社シュウエイ(大豆ミートハンバーグ)

・株式会社美トマト(ヴィーガンスプレッド)

・C&G Miyazaki合同会社(アイスクリーム)

・株式会社アルジャスワールド(オーガニック素材を使ったソース・ジャム)

・株式会社かるなぁ(魚介類や肉の代替品、ソース)

・三育フーズ株式会社(ハムや肉の代替品、ソース)

・ヴィーファン株式会社(ヴィーガン仕様のおかず)

・株式会社エヌ・ディ・シー(肉やカツの代替品)

・有限会社林酒造場(球磨焼酎)

・Plant Farm (by HealthyTOKYO)(ヴィーガンマフィン、CBD)

・NPO法人べジプロジェクトジャパン(ヴィーガン認証製品・ヴィーガンの取組み紹介)

ヴィーガン・プラントベース市場の「今」が分かるパネルトーク

2月26日(水)には、ヴィーガン・プラントベース市場に10年以上携わっている当法人代表理事の川野陽子(かわのはるこ)による基調講演、および同市場に既に参入し実績を作ってきた7社とのパネルトークを行います。

パネルトークでは、各社がヴィーガン・プラントベース市場における試行錯誤や成功事例を紹介し、この市場でビジネスをしていくためのヒントを提供します。



ヴィーガン・プラントベースに取り組まれている事業者様はもちろん、日本で今後成長が見込まれる市場について初めて学ぶ事業者様にとっても有益な内容のセミナーを予定しています。

セミナータイトル:「プラントベース・ヴィーガンビジネスの今と商品開発・販路拡大のヒント」

ファシリテーター:川野陽子(NPO法人ベジプロジェクトジャパン代表理事)

スピーカー:ベジプロジェクトゾーン出展企業

日時:2月26日(水) 14:40~15:40

参加費:無料 ※申込みは先着順です。

セミナー詳細・申込先:https://healthcareweek02.jmb0.com/seminar2025/(「プラントベース」を選択してください)

※展示会への来場登録とセミナーへの事前申し込みの両方が必要です。(来場登録、セミナー申込はどちらも無料です)

健康博覧会2025 開催概要

日時:2025年2月26日(水)~28日(金) 各日10:00~17:00

場所:東京ビッグサイト 東1・2・3ホール

出展場所:3B-34

入場料:事前登録で無料。事前登録がない場合は、5500円(税込)

事前登録はこちら:https://healthcareweek02.jmb0.com/2025yhsi/form.cgi

※本展示会は企業間の商取引を目的としたビジネストレードショーです。

お名刺をお持ちでない方、一般・学生の方は入場できません。

主催:インフォーマ マーケッツジャパン株式会社

公式サイト:https://www.this.ne.jp/

■NPO法人ベジプロジェクトジャパン

企業、自治体、政府、大学、国際団体と協力しながらベジタリアン・ヴィーガン・プラントベースの選択肢を世の中に増やす事業を展開しているNPO法人です。2013年に代表の川野が在籍していた京都大学の食堂にヴィーガンメニューを導入するプロジェクトから始動。現在は東京都や福岡市をはじめ、自治体のヴィーガン・ベジタリアン対応に関するアドバイザーを務める他、ヴィーガン認証やヴィーガン対応店を紹介するベジマップの運営、ベジタリアン・ヴィーガン・プラントベースに関する事業者のサポートなどを行っています。

HP:https://vegeproject.org/

Instagram:https://www.instagram.com/vegeproject_japan/

Facebook:https://www.facebook.com/vege.project.japan/

X:https://twitter.com/VegeProjectJP

<出典>

*:Ritchie, H., Rosado, P., & Roser, M. (n.d.). Environmental impacts of food production. Our World in Data

**:環境省(2009)『運輸部門における現在までの排出量及び関連データについて』