アニメ『ケロロ軍曹』オンラインくじ発売開始！
株式会社サトクリフ
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株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」よりアニメ『ケロロ軍曹』オンラインくじを、2025年2月14日(金)10時より販売します。
A賞「ジオラマアクリルスタンド」は飾れば見応えバッチリ。
その他、可愛いミニキャラを使用した豪華ラインナップを取り揃えております。
＜アニメ『ケロロ軍曹』オンラインくじ 概要＞
販売期間：2025年2月14日(金)10:00～2025年3月14日(金)23:59
販売価格：1回 770円(税込) ※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujicliffe.com/lotteries/kerorokuji
(C)吉崎観音／KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV
商品ラインナップ
A賞：ジオラマアクリルスタンド（全1種）
B賞：アクリルコースター（全6種）
C賞：かさねてスタンド（全5種）
D賞：おキューブキーホルダー（全11種）
E賞：ネオン風缶バッジ（全11種）
「くじクリフ」とは
みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしの
オンラインくじサービスです。
関連サイト
公式サイト：https://kujicliffe.com/
公式X：https://x.com/Sutcliffe_O_S
商品に関するお問い合わせ
くじクリフ https://kujicliffe.com/contacts/new