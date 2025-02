【お文具といっしょ×ポムポムプリン】大人気2組のコラボから、ついにヴィレヴァン限定商品が登場！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2025年2月14日(金)より、大人気の2組【お文具といっしょ×ポムポムプリン】のコラボから、ついにヴィレヴァン限定商品が登場!

ヴィレヴァンでも大人気のキャラクター「お文具といっしょ」と「ポムポムプリン」のコラボグッズがついにヴィレッジヴァンガードにも登場です!

普段使いにもってこいのアイテム盛り沢山!ぜひこの機会にお見逃しなく~!!

▼受注ページはこちらから!

https://vvstore.jp/feature/detail/21601

【商品詳細】

■クリアファイル 3枚セット \2,200(税込)

お文具さんたちとポムポムプリンたちのクリアファイル(3枚セット)

【サイズ】

A4(収納サイズ:W310mm×H220mm)

【素材】

ポリプロピレン

【生産国】

日本



■アクリル メモスタンド 全3種 各\1,650(税込)

アクリルメモスタンド!デスクに置いたりメモを挟んで利用してね!

【デザイン】

ポムポムプリン/お文具さん/プリンさん

【サイズ】

H42mm× W50mm(ダイカット)

【素材】

アクリル樹脂、ABS

【生産国】

日本



■キャラクタースタンド<単品>(全6種ランダム) \1,320(税込)

■キャラクタースタンド<全6種セット> \7,920(税込)

お文具さんたちとポムポムプリンたちのキャラクタースタンド(全6種類)

【サイズ】

本体:約H55mm×W60mm(ダイカット)

スタンド:約H30mm×W30mm(ダイカット)

【素材】

アクリル樹脂

【生産国】

日本



■アクリルキーホルダー<単品>(全6種ランダム) \1,320(税込)

■アクリルキーホルダー<全6種セット> \7,920(税込)

お文具さんたちとポムポムプリンたちのアクリルキーホルダー(全6種類)

【サイズ】

約H60mm×W55mm(ダイカット)

【素材】

アクリル樹脂、鉄

【生産国】

日本



■缶バッジ<単品>(全9種ランダム) \660(税込)

■缶バッジ<全9種セット> \5,940(税込)

お文具さんたちとポムポムプリンたちの缶バッジ(全9種類)

【サイズ】

直径57mm(丸型)

【素材】

スチール、PET、紙

【生産国】

日本



■クリアステッカー2枚セット<単品>(全9種ランダム) \660(税込)

■クリアステッカー2枚セット<全9種セット> \5,940(税込)

お文具さんたちとポムポムプリンたちのステッカー2枚セット(全9種類)

【サイズ】

大:W60mm×H60mm 以内

小:W30mm×H30mm 以内

【素材】

塩化ビニル樹脂

【生産国】

日本

(C) お文具 / 講談社 (C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648900

【受注期間】

2025年2月14日(金)17:00~2025年2月23日(日)23:59

【お届け予定日】

2025年5月中旬~2025年5月下旬

【取り扱い店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/21601

▼詳細はこちらから!

https://www.village-v.co.jp/news/item/20111

【関連リンク】

▼『お文具といっしょ』の公式Xはこちら!

https://x.com/imoko_iimo

▼『ポムポムプリン』の公式Xはこちら!

https://x.com/purin_sanrio

▼ヴィレッジヴァンガードのスタッフが作るメディアサイト『ラヴヴァン』がオープン!

https://cheer.village-v.co.jp/

POPじゃ書き足りない!?

ヴィレヴァンのスタッフがただただ好きなものへの愛を語っているだけのメディアサイト『ラヴヴァン』がオープン!コメントといいね待ってます!!

【各種URL】

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

-----------------------------------

■ヴィレッジヴァンガードオンライン

https://vvstore.jp/

【ヴィレッジヴァンガード公式X】

https://twitter.com/vv__official

【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】

https://www.instagram.com/village_vanguard/

【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

-----------------------------------

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL:0120-911-790 (11:00-19:00 無休)