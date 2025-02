「スーパーボウルLIX」イベントレポート - FOX Sportsと共にKudan技術を活用した次世代AR演出を1億人超の視聴者へ

Kudan株式会社

Kudanは、2025年2月9日に米国で開催されたSuper Bowl LIXにおいて、FOX Sportsと協力し、Kudan独自の高精度3D LiDAR SLAMトラッキングソフトウェアを活用した次世代AR演出をお披露目しました。現地でその様子を見届けるとともに、その成果についてお伝えいたします。

(参考プレスリリース)

2025年2月5日付「Kudan、FOX Sportsと協力し、最先端のSLAM技術を活用したARでスーパーボウルの放送を革新」

https://www.kudan.io/jp/archives/1662

今回の次世代AR演出は、KudanのSLAM技術によるリアルタイムのAR表現を可能にし、視聴者により豊かで臨場感のある映像体験を提供するものです。世界初披露となった本大会においては、オープニングを彩る豪華な演出から始まり、入場時の選手紹介、パフォーマンス紹介、試合の途中経過など多くの場面で実際に活用されました。これにより、試合のストーリーラインをより効果的に伝えるとともに、各演出のインパクトとスケール感を最大限に引き出すことができました。

試合中の放送画像試合中のFOX SportsのARコントロール室の様子会場で使われたKudan SLAM搭載カメラ

また、今回の発表においては、事前に想定した技術的・演出的な目標を達成し、FOX Sportsをはじめとする関係者とともに、本大会での成功を祝うことができました。

Kudan USA Team (CEO Juan Wee, Lead Perception and Autonomous Systems Engineer Atul Hari)、Zac Fields (SVP at Fox Sports)、Tim Demers (VP at SkyCam)の現地観戦の様子

Kudanは今後も次世代AR演出のさらなる活用についてFOX Sportsと協議を続け、より臨場感あふれる放送体験の革新を目指してまいります。

【Kudan株式会社について】

Kudanは、人工知覚(AP)のアルゴリズムを専門とする深層技術の研究開発企業です。人工知覚(AP)は、人工知能(AI)と相互補完する技術として、機械を自律的に機能する方向に進化させるものです。現在、Kudanはロボティクス・デジタルツイン・自動運転などを中心に幅広い次世代ソリューションに対して技術ライセンスを提供しています。

詳細な情報は、Kudanのウェブサイト(https://www.kudan.io/jp/)をご参照ください。

■会社概要

会 社 名: Kudan株式会社

証券コード: 4425(東証グロース)

代 表 者: 代表取締役CEO 項 大雨