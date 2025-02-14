【(株)玉越】愛知の名店とコラボレーション 長野県白馬村「RAMEN BAR マルタマ55」内に「ふじさわ」が期間限定出店！
パチンコ・パチスロ遊技場の経営や新たなレジャー産業を創造する株式会社玉越（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：高木 宏動）は、長野県北安曇郡白馬村で運営する「RAMEN BAR マルタマ55」内に、2025年2月15日（土）から3月1日（土）の期間限定で、愛知県名古屋市で30年以上の歴史を誇る名店「ふじさわ」が出店することをお知らせいたします。
「ふじさわ」は、愛知県近郊の素晴らしい魚や全国各地の素敵な食材を使用し、その良さを引き出すために、手作りの調味料やオーガニック食材を用いて、納得のいく料理を提供しています。この度、より多くの方に「ふじさわ」の味をご堪能いただきたいという思いから、外国人観光客も多く訪れる白馬村での出店が実現しました。
【ふじさわ in 白馬村 出店概要】
出店期間：2025年2月15日（土）～3月1日（土）
出店場所：長野県北安曇郡白馬村北城5054 「RAMEN BAR マルタマ55」内
ホームページ：https://sushi-fujisawa.com/
予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/marutama55-restaurant/reserve/message
【RAMEN BAR マルタマ55 概要】
当社が運営するフジヤマ55プロデュースのラーメン店です。2024年12月21日（土）にオープンしました。名物の濃厚つけ麺をはじめ、やみつきになるラーメンをご賞味ください。
所在地：長野県北安曇郡白馬村北城5054
営業時間：12:00～22:00
ホームページ：https://hakubamahoroba.com/marutama55/
今後も、数々のご縁を大切にし、愛知県に恩返しをしていくとともに、白馬村での事業をさらに活性化をし、観光客の方々に喜んでいただける取り組みを実施してまいります。
【会社概要】
社名 ：株式会社玉越
代表 ：代表取締役社長 高木 宏動（たかぎ こうどう）
本社 ：愛知県名古屋市守山区白山4丁目1203番地
ホームページ ：https://www.tamakoshi.com/
TEL ：052-777-2111
設立 ：1983(昭和58)年 9月
資本金 ：1億円
従業員数 ：238名(2024年3月1日現在)
事業内容 ：パチンコ/パチスロ遊技場の経営・新たなレジャー産業の創造
遊技場「玉越」の運営事業、飲食事業（「フジヤマ55」プロデュース麺屋まる玉を運営）、宿泊事業（白馬村滞在型のコンドミニアム「Hakuba MAHOROBA」）、通販、代理店、フィットネス、ランドリー等