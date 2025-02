「グリーンタップカフェ by LIXIL ～ミネラル in ウォーターで楽しむ春のカフェ～」を麻布台ヒルズで期間限定オープン！

株式会社LIXIL

株式会社LIXIL(以下LIXIL)は、キッチン用ミネラル浄水栓「Greentap」で日常を彩るポップアップカフェ「グリーンタップカフェ by LIXIL~ミネラル in ウォーターで楽しむ春のカフェ~」を、2025年3月4日(火)~3月9日(日)までの6日間限定でオープンします。

「Greentap」はLIXILがサントリー食品インターナショナル株式会社(以下サントリー食品)と共同開発した、水道水を雑味がなくまろやかな味わいのミネラル in ウォーターに変えるキッチン用ミネラル浄水栓です。このたび、LIXILは麻布台ヒルズカフェとコラボし、Greentapの魅力を五感で味わっていただける、初のポップアップカフェをオープンします。店頭ではフォトジェニックなGreentapの巨大蛇口がお出迎えし、店内には春を感じる彩り豊かな花の装飾を使った華やかな空間が広がります。また、Greentapのミネラル in ウォーターを使用した特別メニューとして、オリジナルドリンクやパスタ、自家製パンをお楽しみいただけます。さらに、Greentapのサービスを体感できる実機展示もご用意。ぜひこの機会に、蛇口から冷たく美味しいミネラル in ウォーターが出てくる感動をご体験ください。

※ミネラル in ウォーターとは、飲用水にサントリー食品が独自開発した植物ミネラルエキスをプラスした水のこと。この商品のミネラルとはナトリウムのことです。

■高さ2.4mの壁一面の巨大蛇口がフォトスポットとして登場!

本カフェでは、Greentapの蛇口が描かれた全身を写すことができる巨大フォトスポットが登場するほか、店内には植物や鮮やかな花々が並んだグリーンウォールを設置します。ナチュラルで春の温かみが感じられる店内で心落ち着く時間をご堪能ください。

※イメージ画像

■麻布台ヒルズカフェ監修!水にこだわった特別メニューを限定販売

今回、カフェの主役であるGreentapのミネラル in ウォーターのまろやかな味わいを存分に感じていただくため、麻布台ヒルズカフェが特別メニューを監修。旬の食材を使用し、ミネラル in ウォーターで麺を茹で上げた特製パスタや自家製パンに加え、フレッシュハーブを使ったハーブティー、オリジナルドリンクなど、Greentapを活かしたここでしか味わえないメニューをご提供します。また、本カフェの料理や店内の写真をSNSで投稿していただくと、オリジナルデザートをプレゼントするという特典も。水にこだわった特別メニューで、ご家族やご友人とココロもカラダも潤う食体験をお楽しみください。

■飲んでおいしいだけでなく、料理のおいしさも引き出すミネラル in ウォーター

Greentapは水の新たな楽しみ方を提案します。植物ミネラルエキスをプラスしたミネラル in ウォーターは、他のミネラルウォーターに比べ弱アルカリ性で、コクがありまろやかな口当たりが特長です(*1)。飲み水としてはもちろん、料理に使うことで、さらにおいしさを際立たせます(*2)。ミネラル in ウォーターで茹でたスパゲッティは硬さ、歯切れの良さがアップし、麺のおいしさがひときわ感じられます。また、ミネラル in ウォーターで作った炭酸水は苦みが抑えられてのどごしが良い仕上がりに。他にも、ご飯とお味噌汁など和食のおいしさも引き上げます。

*1 https://www.greentap.jp/mineral-in-water/

*2 https://www.greentap.jp/cooking/

■水道水がもっとおいしく、もっと便利になったら、どんな暮らしになるだろう?

人間の身体の約60%は水からできており、生きる上で身体から排出される水分を補うために水を飲むことは不可欠ですが、近年、水を飲めない子どもが増えていると言われ、脱水や熱中症を起こす危険性が高まっています。一方で、飲み水のためにペットボトルやウォーターサーバーを使っている家庭も多くありますが、「持ち運びが大変」という声もあり負担を感じていることもあるようです。蛇口をひねるだけでおいしいミネラル in ウォーターが飲めるGreentapはこのような問題を解決するサービスを目指して開発され、ポップアップカフェではそのサービスを体験できる実機展示も用意します。

■グリーンタップカフェ by LIXIL~ミネラル in ウォーターで楽しむ春のカフェ~開催概要

開催日時:2025年3月4日(火)~3月9日(日)

開催場所:麻布台ヒルズカフェ(東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ B1)

営業時間:8:00~23:00(一部のメニューとサービスは11:00~17:00のみの提供)

<参考情報:LIXIL「飲み水に関する調査」(2023年5月実施)より抜粋>

■7割以上がほぼ毎日、自宅で水を飲んでいる”ことが明らかに!

毎日摂る水だからこそ、水の種類、摂取頻度、利便性を意識することが大事

家庭の飲み水習慣について調査するため、自宅で水を飲む頻度を尋ねたところ、「毎日欠かさず飲む(51.2%)」、「ほとんど毎日飲む(21.4%)」の回答が多く、合計72.6%の人がほぼ毎日水を飲んでいることがわかりました。水を飲む習慣がある子育て家庭が多いことがうかがえます。アクアソムリエの山中氏によると、運動や外出をしない場合でも、体内から毎日2.5Lほどの水分が排出されており、実は、身体がまだ小さい10歳の子どもであっても、大人と同じくらいの水分が排出されていきます。そのため、「かくれ脱水」にならないよう、親子で毎日水を飲む習慣をつくり、体内の水分を一定以上に保つことが大切です。

■親の飲み水習慣は子どもにも影響する!

水をほとんど飲まない親の子どもは、水嫌いになる割合が6倍以上に

約3割の子育て家庭では毎日水を飲む習慣が無く、十分な水分補給が摂れていない可能性があり、脱水や熱中症の危険性が比較的高い状況にあることもわかりました。水を飲む習慣がない家庭で育った子どもは、水を飲むことに抵抗感を覚えやすくなり、実際、親の飲み水習慣による水嫌いな子どもの割合は、水を毎日欠かさず飲む親の子どもが3.1%だったのに対し、普段水をほとんど飲まない親の子どもは19.6%と、水嫌いな子どもの割合が6倍以上も高いことがわかりました。親子で、「水分補給といえば水」というイメージを持てるかどうかが、家庭の飲み水習慣づくりに重要なポイントになると考えられます。

■ペットボトル水を箱買いする子育て家庭は約8割!

うち6割がスーパーなどで購入する一方、「持ち運びが大変」という声も

普段、市販のペットボトル水を飲む人の約8割は、定期的または不定期でペットボトル水を「箱買い」しており、そのうちスーパーなどで購入している家庭は6割以上という結果となりました。さらに、市販のペットボトル水やウォーターサーバーのボトル水を飲む家庭では、2Lペットボトル4本~6本分の水がストックされていることが最も多く、半数以上の家庭でおよそ8L以上の水が自宅にストックされていることがわかりました。自宅でいつでも水が飲めるように、普段から水を買い貯めしている子育て家庭が多いことがうかがえます。一方、「ペットボトルやボトルが重くて、持ち運びが大変」という声も見られ、飲み水を用意する上で身体的な負担を感じていることもあるようです。

■Greentapについて

Greentapは、LIXILの浄水技術とサントリー食品の美味開発技術から生まれたキッチン用ミネラル浄水栓です。蛇口と専用ユニットを設置するだけで、好きなだけミネラル in ウォーターを楽しむことができます。Greentapのミネラル in ウォーターは、LIXILの浄水カートリッジでろ過した水道水に、サントリー食品が独自開発した植物ミネラルエキスをプラスしたものです。カリウムを主とした、ミネラルを豊富に含有するココヤシのヤシ殻活性炭から抽出した植物由来のエキスを、最適な濃度でプラスすることで、弱アルカリ性となり、“コク”“まろやかさ”“飲みごたえ”が増します。

Greentapオフィシャルサイト:https://www.greentap.jp/

