週刊少年ジャンプ新連載 『シド・クラフトの最終推理』の漫画アニメを2月15日(土)から順次公開！
週刊少年ジャンプにて連載中の『シド・クラフトの最終推理』漫画アニメを
YouTubeジャンプチャンネル（https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)）にて公開！
タイトル『シド・クラフトの最終推理』
1話 2月15日（土）20時公開予定
URL: https://youtu.be/g0GXMliDViE
2話 2月16日（日）20時公開予定
URL: https://youtu.be/Iq__Q8EZPmE
3話 2月16日（日）20時30分公開予定
URL: https://youtu.be/uVYDD70BUrE
★『シド・クラフトの最終推理』作品紹介
数々の難事件を解決する、名探偵シド・クラフト。
周囲からの人望も厚いこの人物、実はある秘密があり――!?
「ぼくたちは勉強ができない」の筒井大志がおくる、本格ミステリーラブコメ始動！
名探偵とは「運命」ではなく「宿命」である！
（「シド・クラフト」役：小野 友樹さん）
（「エリオ・エヴリン」役：花守 ゆみりさん）
※画像掲載の際は必ず(c)筒井大志／集英社の表記をお願いいたします。
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