『ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season』より各キャラクターをイメージした香水が登場！
リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)Konami Digital Entertainment
フェアリーテイル株式会社(東京都港区、代表取締役 熊谷勇希)は、株式会社コナミデジタルエンタテインメント（本社：東京都中央区、代表取締役社長：早川 英樹）の学園恋愛シミュレーションゲーム『ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season』より各キャラクターをイメージした香水を発売いたします。
当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」と、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」にて2025年2月14日(金)より販売を開始します。
「ときめきメモリアル Girl’s Side」シリーズとは
「ときめきメモリアル Girl’s Side」シリーズは、2002年より、株式会社コナミデジタルエンタテインメントから発売されている学園恋愛シミュレーションゲームです。
2024年2月14日にはNintendo Switch版『ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season for Nintendo Switch』がダウンロード専用ソフトとして発売されました。
ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season オードパルファム 佐伯 瑛
佐伯 瑛をイメージした香りは、爽やかでクールな果実の香りから始まり、柔らかさと甘さを与えながら優しい花々の香りに変化します。
香調：フゼアマリンウッディ
＜香りイメージ＞
トップノート：グレープフルーツ、レモン、フゼア、マリンアコード
ミドルノート：ラベンダー、オーキッド
ラストノート：ムスク、サンダルウッド
ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season オードパルファム 志波勝己
志波 勝己をイメージした香りは、爽やかで静かな香り立ちから、甘さを帯びながらムスクやアンバーが香りをドライダウンさせていきます。
香調：シトラスフローラル
＜香りイメージ＞
トップノート：グレープフルーツ、マンダリン、レモン、ベルガモット
ミドルノート：ラベンダー、オレンジブロッサム、アンブレット
ラストノート：ドライアンバー、ホワイトムスク
ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season オードパルファム 氷上 格
氷上 格をイメージした香りは、清潔感が溢れるフルーティーノートに、花々がほのかな刺激を与えながら香りを馴染ませていきます。
香調：シトラスフローラルノート
＜香りイメージ＞
トップノート：オレンジアコード、グレープフルーツ、ベルガモット、レモン
ミドルノート：アイリス、スズラン、ホワイトリリー、サンダルウッド
ラストノート：ホワイトムスク
ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season オードパルファム 針谷 幸之進
針谷 幸之進をイメージした香りは、活力を感じるエネルギッシュな香り立ちです。ペッパーがさらに力強さを与えながら、繊細な香りに変化します。
香調：ウッディノート
＜香りイメージ＞
トップノート：ベルガモット、グレープフルーツ
ミドルノート：ジュニパー、ペッパー、シクラメン
ラストノート：シダーウッド、サンダルウッド
ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season オードパルファム クリストファー・ウェザーフィールド
クリストファー・ウェザーフィールドをイメージした香りは、透明感のある心地よい香り立ちから、パウダリーな香りが合わさり、甘く温かみのある香りが持続します。
香調：レザームスク
＜香りイメージ＞
トップノート：タイム、ピオニー、ジャスミン
ミドルノート：パウダーアコード、フリージア、リリーオブザバレー
ラストノート：ホワイトムスク、スエード
ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season オードパルファム 天地翔太
天地 翔太をイメージした香りは、お菓子のような甘さの中にしっとりとしたローズが落ち着きを与え、甘さの余韻を残しながら心地良い香りが持続します。
香調：オリエンタルウッディグルマン
＜香りイメージ＞
トップノート：ヘーゼルナッツ、ビターチョコレート、ピンクペッパー
ミドルノート：ヘーゼルナッツ、ベチバー、ダマスクローズ、ローズ
ラストノート：ホワイトムスク、バニラムスク
ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season オードパルファム 若王子 貴文
若王子 貴文をイメージした香りは、包み込まれるような甘いパウダリーな香り立ちに、フローラルノートが合わさり、繊細でミステリアスな香りに変化します。
香調：パウダリーフローラル
＜香りイメージ＞
トップノート：レモン、ベルガモット、パウダリーアコード
ミドルノート：ピオニー、パチョリ、センチフォリアローズ、ダマスクローズ
ラストノート：ホワイトムスク
ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season オードパルファム 真咲元春
真咲 元春をイメージした香りは、フレッシュなフルーティーな香り立ちに、フローラルブーケが絡み合い瑞々しい花束のような優しく甘い香りに変化します。
香調：イノセントデイジー
＜香りイメージ＞
トップノート：デイジー、ブルーベリー、ベルガモット、アップル
ミドルノート：プラム、マスカット、ローズ
ラストノート：シダーウッド、アンバー
ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season オードパルファム 赤城一雪
赤城 一雪をイメージした香りは、レモンやペパーミントが絡み合うクールなトップノートに、花々の香りが合わさっていき、深みのある花香へ変化します。
香調：クーリッシュフローラルノート
＜香りイメージ＞
トップノート：レモン、マンダリン、ペパーミント
ミドルノート：ベルガモット、ジャスミン、カーネーション、オークモス
ラストノート：ホワイトムスク、アンバー
ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season オードパルファム 古森 拓
古森 拓をイメージした香りは、爽やかなフルーティーノートに、甘い花々の香りが合わさりながら清潔感溢れる香りに変化します。
香調：シトラスソープノート
＜香りイメージ＞
トップノート：ピンクグレープフルーツ、ホワイトソープ、ラベンダー
ミドルノート：ウォーターリリー、ミュゲ、ゲラニウム
ラストノート：ムスク、マリンノート、フランキンセンス
ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season オードパルファム 真嶋太郎
真嶋 太郎をイメージした香りは、フレッシュでどこかふんわりとした香り立ちに、バニラやムスクが深みを与えながらミステリアスな甘さに変化します。
香調：フルーティーフローラル
＜香りイメージ＞
トップノート：ダマスクローズ、アーモンド、ピンクペッパー
ミドルノート：ジャスミンサンバック、ヘリオトロープ
ラストノート：バニラムスク、ホワイトムスク
『ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season オードパルファム』
【商品概要】
販売日：2025年2月14日(金）
商品名：ときめきメモリアル Girl’s Side 2nd Season オードパルファム 全11種
佐伯 瑛／志波勝己／氷上 格／針谷 幸之進／クリストファー・ウェザーフィールド／天地翔太
若王子 貴文／真咲元春／赤城一雪／古森 拓／真嶋太郎
価格：各3,850円（税込）
容量：30ml
成分：エタノール・香料・水
「ときめきメモリアル Girl’s Side」公式サイト： https://www.Konami.com/games/girls_side/
「ときめきメモリアル Girl’s Side」公式X：https://x.com/girlsside573
フェアリーテイル株式会社 オンラインストア：https://www.fairytail.jp/tokimemogirlsside2/parfum/
フェアリーテイル株式会社 X：https://twitter.com/fairytailparfum
(C)Konami Digital Entertainment
※画像はイメージです。
【フェアリーテイル株式会社】
フェアリーテイル株式会社は、安心・安全な化粧品を届けることを目指し、化粧品やサプリメントの輸入代行、OEM、企画支援といった事業を手がけています。
これまでの実績で培った「輸入、輸出管理ノウハウ」と「薬機法ノウハウ」によって、化粧品に関わるすべての業務をワンストップでサポートし、事業者が販売や販促活動に専念出来るよう、様々なご要望にお応えしています。
【会社概要】
社名：フェアリーテイル株式会社
代表取締役：熊谷勇希
所在地：東京都港区麻布十番1-8-11 TAKADEN麻布十番
コーポレートサイト ：http://www.fairytail.jp