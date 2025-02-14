『Summer Pockets REFLECTION BLUE』ホワイトデーグッズと『Angel Beats!』や『Rewrite』アクリルフィギュアなどがVA STOREにて販売開始！
株式会社ビジュアルアーツ(本社:大阪府大阪市 代表取締役:天雲玄樹)は、自社ECサイト「VA STORE」にて『Summer Pockets REFLECTION BLUE』のホワイトデーグッズおよび『Angel Beats!』『Rewrite』のアクリルフィギュアなどを販売開始することをお知らせいたします。
Summer Pockets REFLECTION BLUEのWhite Day グッズが初登場！
グッズのラインナップは「モチーフポーチ」「SNS風アクリルカード」「缶バッジ」の3点セット。
ポーチには各キャラクターのモチーフが描かれており、普段使いができるグッズとなっています。
ホワイトデーの特別な思い出として、ぜひお手元にいかがでしょうか？
2025 White Day グッズ -鷹原 羽依里セット-
2025 White Day グッズ -三谷 良一セット-
2025 White Day グッズ -加納 天善セット-
各3,300円(税込)
※お１人様1会計につき5点まで購入可能
※3月7日(金)までにご購入していただくと3月14日にお届けします
【サイズ】
・デニムポーチ
サイズ：約120mm×150mm×55mm
・缶バッジ
サイズ：約55mm×55mm
・SNS風アクリルカード
サイズ：約80×110mm
Blu-ray/DVDイラストを使用したアクリルフィギュアが登場！
Blu-ray/DVDイラストをアクリルフィギュアに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
■Angel Beats! アクリルフィギュアスタンド【コンプリートセット】 7,700円(税込)
※お１人様1会計につき３点まで購入可能
■Angel Beats! アクリルフィギュアスタンド【トレーディング】 全7種 1,100円(税込)
※お１人様1会計につき7点まで購入可能
【サイズ】
ゆり＆天使：幅約55mm×高さ約95mm
岩沢＆ユイ：幅約65mm×高さ約91mm
日向＆音無：幅約58mm×高さ約101mm
ユイ＆日向：幅約61mm×高さ約112mm
遊佐＆椎名：幅約57mm×高さ約91mm
天使＆音無：幅約49mm×高さ約102mm
ユイ＆野田＆大山＆松下＆TK＆高松＆直井：幅約67mm×高さ約102mm
台座：幅約104mm×高さ約41mm
『Rewrite』Blu-ray/DVDイラストを使用したアクリルフィギュアなどが再登場！
『Rewrite』より、Blu-ray/DVDイラストを使用したアクリルフィギュアスタンド Vol.1＆2と花束を持った神戸 小鳥のアクリルスタンドが再販決定！
■Rewrite アクリルフィギュアスタンド【コンプリートセット】 7,700円(税込)
※お１人様1会計につき３点まで購入可能
■Rewrite アクリルフィギュアスタンド【トレーディング】全7種 1,100円(税込)
※お１人様1会計につき７点まで購入可能
【サイズ】
サイズにつきましては商品詳細ページをご確認ください。
https://va-store.jp/products/vas2409_rewriteacryl_comp
■Rewrite アクリルフィギュアスタンド Vol.2【コンプリートセット】 6,600円(税込)
※お１人様1会計につき３点まで購入可能
■Rewrite アクリルフィギュアスタンド Vol.2【トレーディング】全6種 1,100円(税込)
※お１人様1会計につき６点まで購入可能
【サイズ】
サイズにつきましては商品詳細ページをご確認ください。
https://va-store.jp/products/vas2410_rewriteacryl_comp
■Rewrite 小鳥 アクリルスタンド 2,200円(税込)
※お１人様1会計につき３点まで購入可能
【サイズ】
本体／幅約140mm×高さ約190mm
台座／幅約141mm×高さ約56mm
素材：アクリル
ストア情報
VA STORE【ビジュアルアーツオンラインストア】はゲームブランドの「Key」をはじめ、VISUAL ARTSの様々な商品を取り扱う公式ストアです。
商品は毎月更新されており、SNS等にて最新情報を発信しておりますので、ぜひご覧ください。
■VA STORE
https://va-store.jp/
■「ビジュアルアーツ（営業本部）」公式X
https://x.com/visualantena
■「紬推しの広報」公式X
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■お問い合わせ先
https://va-store.jp/pages/contact
株式会社ビジュアルアーツ
株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。
数多の作品がノベルゲームの枠組みを飛び越え、コミック、アニメーション、劇場作品としてメディアミックス化され、近年ではモバイルゲームの市場でも多くのご支持をいただいております。
(C)VISUAL ARTS/Key
(C)VisualArt's/Key/Angel Beats! Project