『2025 KIM JAEYEONG FAN CLUB Anniversary Event -Journey with You all-』 3月9日(日)開催決定！

株式会社 J HARMONY

いつもキム・ジェヨンを応援してくださり、誠にありがとうございます。

2月14日の日本公式ファンクラブ発足を記念し、ファンイベントである

「2025 KIM JAEYEONG FAN CLUB Anniversary Event -Journey with You all-」を

2025年3月9日(日)東京で開催いたします！

本イベントはファンの皆さまをより近くで感じられるサイン会とミニトークショーにて行われる予定です。詳細につきましてはまた後日ご案内いたします。

乞うご期待ください。

【公演タイトル】

2025 KIM JAEYEONG FAN CLUB Anniversary Event -Journey with You all-

【スケジュール】

■東京・TIAT SKY HALL

2025年３月９日(日)

[1部] 開場 13:00 / 開演 13:30

[2部] 開場 16:30 / 開演 17:00

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。

【チケット料金】

\13,800 (税込)

※別途プレイガイド手数料がかかります。

【枚数制限】

1名様につき各公演4枚まで

【チケット販売スケジュール】

■ファンクラブ先行(抽選)

受付期間：2025年2月17日(月)18:00~2025年2月24日(月・祝)23:59

■プレイガイド先行(先着)

受付期間：2025年3月1日(土)18:00~2025年3月7日(金)23:59

※「ファンクラブ先行」で売り切れとなった場合は、「プレイガイド先行」が行われない可能性がございます。

■問い合わせ

KIM JAE YEONG JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局(月～金 10時～17時)

support@kimjaeyeong.jp

今後、状況により注意事項等に変更・追加がある場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内いたしますので、随時ご確認をお願い致します。

https://x.com/KIMJAEYEONG_JP