宇多田ヒカル 写真集・写真展「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES」限定グッズ情報公開

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

New Gallery(Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)は、宇多田ヒカルの全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」を9人の写真家の視点で記録した写真集及び写真展「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES」の限定グッズ情報を公開いたします。さらに、本日より「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES SPECIAL INSTALLATION」が大阪・万博記念公園 EXPO'70 パビリオン別館にてスタートします。

『NINE STORIES』限定グッズ販売決定

『NINE STORIES』限定グッズラインナップ

J.D.サリンジャーの短編小説から引用し命名された本プロジェクト『NINE STORIES』は、開催された9つの都市それぞれの物語を9人の写真家が紡ぎ、宇多田ヒカルのライブ・音楽を捉えるものです。

『NINE STORIES』の世界観を反映した限定グッズとして、各写真家によるフォトTシャツやトートバッグに加え、NINE STORIESフーディー、レンチキュラー仕様のフォトカードセットなど、多彩なラインナップを展開します。さらに、Amazonでは限定のポストカードセット販売も決定。加えて、受注生産にて一部作品のアクリルブロックの販売をいたします。

各グッズは本日2月14日(金)より予約販売を開始し、発売・発送は展示会がスタートする3月7日(金)を予定しています。

※アクリルブロック(受注生産)は会期終了後に制作・発送を予定しております。

詳細・ご予約は下記サイトをご覧ください。

HIKARU UTADA Official Store:https://store.hikaruutada-tour-official.com/

New Gallery Store:https://newgallery-tokyo.com/store/ninestories

Amazon:https://www.amazon.co.jp/b?node=204649410051

[NINE STORIES限定グッズ一覧]

HIKARU UTADA NINE STORIES Tee 7,700円(税込) 絵柄 全9種/サイズ3種(M・L・XL)

HIKARU UTADA NINE STORIES Tote Bag 4,180円(税込) 絵柄 全9種

HIKARU UTADA NINE STORIES Hoodie 12,100円(税込) 絵柄1種/サイズ3種(M・L・XL)

HIKARU UTADA NINE STORIES Lenticular Photocard set 4,400円(税込) レンチキュラー仕様/全9枚入り

HIKARU UTADA NINE STORIES Acrylic Block(受注生産) 27,500円(税込)絵柄 全7種

HIKARU UTADA NINE STORIES Postcard set【Amazon限定】 2,970円(税込) 全9枚入り

写真集「NINE STORIES」BOX予約特典内容解禁

HIKARU UTADA NINE STORIES Acrylic Keychain

写真集「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES BOX」をご予約いただいた方を対象とした予約特典の内容も解禁。HIKARU UTADA Official StoreおよびNew Gallery Storeにて9冊セット(BOX)を予約購入された方には、「HIKARU UTADA NINE STORIES Acrylic Keychain」をプレゼントいたします。

※予約特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※特典の対象はBOXセットのご予約購入者のみとなります。

詳細・ご予約は下記サイトをご覧ください。

HIKARU UTADA Official Store:https://store.hikaruutada-tour-official.com/

New Gallery Store:https://newgallery-tokyo.com/store/ninestories

大阪・万博記念公園 EXPO'70パビリオンにて「NINE STORIES」特別インスタレーションがスタート

「NINE STORIES」特別インスタレーション

本日2月14日より、HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES特別インスタレーションが万博記念公園 EXPO'70パビリオンにてスタートします。写真集「NINE STORIES」の刊行に先駆けた、初のインスタレーションとなります。会場では、写真集にも収録される作品のインスタレーションを楽しむことができます。一部初公開となる写真作品もございますので、ぜひご参加ください。

会場:万博記念公園 EXPO'70パビリオン(大阪)

会期:2025年2月14日(金)~2月24日(月・祝)

期間中、入場者特典として ご当地くまちゃんステッカー をプレゼント(なくなり次第終了)。



また、宇多田ヒカル「Electricity (Karen Nyame KG remix)」のリリースを記念して、リリース前夜となる本日大阪府・万博記念公園にてDJイベントも開催いたします。

「NINE STORIES」概要

デビュー25周年を迎えた宇多田ヒカルの6年ぶりとなる全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」を9人の写真家の視点で捉え、写真集や作品として残し、後世に語り継ぐためのプロジェクト。

プロジェクト名はアメリカの小説家、J.D.サリンジャーの短編小説のタイトルより命名。その珠玉のストーリーの如く、9つの都市で開催された宇多田ヒカルの物語(ライブ)を、木村和平、鈴木親、細倉真弓、川内倫子、森山大道、John Yuyi、Wing Shya、ホンマタカシ、野口里佳といった現代を代表する作家たちがそれぞれ独自の視点で切り取り、写真という視覚言語を用いて紡いでいく-----。宇多田ヒカルという稀代のアーティストだからこそなしえた、最高峰の写真家たちとのコラボレーションと、そこから生まれた今までにない新しいライブ写真/写真集のかたち。宇多田ヒカルのライブ、ひいては宇多田ヒカルという存在を、写真家の視点を通して、5年後も、50年後も、100年後もその先も、永遠に遺るものとして世の中に打ち出します。

9つの視点

福岡公演:木村和平「覗見」

愛知公演:鈴木親「断片(Part of)」

埼玉公演:細倉真弓「身体性」

宮城公演:川内倫子「溢光」

東京公演:森山大道「関係性」

台北公演:John Yuyi「自己投射」

香港公演:Wing Shya「カレイドスコープ」

大阪公演:ホンマタカシ「同時性」

神奈川公演:野口里佳「存在」

写真集概要

タイトル:HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES

写真家:木村和平、鈴木親、細倉真弓、川内倫子、森山大道、John Yuyi、Wing Shya、ホンマタカシ、野口里佳

出版社:New Gallery (Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)

発売日:2025年3月21日(金)

価格:BOX [B5変形サイズ9冊セット(48P × 9冊)・レンチキュラーBOX仕様] 15,000円(税込)

各写真家 単冊 [B5変形サイズ 48P] 各2,200円(税込)

本体サイズ:BOX外寸 - 高さ250mm×奥行170.5mm×幅39.5mm

単冊 - 長辺246mm×短辺169mm×束厚4.0mm

特設サイト:https://newgallery-tokyo.com/ninestories

※各写真家単冊の販売はHIKARU UTADA Official Store、New Gallery Store及びAmazonのみでの取り扱いとなります。

写真展概要

タイトル:HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 NINE STORIES

会期:2025年3月7日(金)- 3月30日(日)

会場:New Gallery(東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階)

開館時間:12:00-20:00

主催:U3MUSIC / EPIC Records Japan / New Gallery

クリエイティブディレクション:Sohei Oshiro (Chiasma)

展示構成:torch press

※写真展では、一部作品のオリジナルプリントの販売も予定しております。

展示詳細:https://newgallery-tokyo.com/ninestories_exhibition

写真家プロフィール木村和平

1993年、福島県いわき市生まれ。東京都在住。第19回写真1_WALLで審査員奨励賞(姫野希美選)、IMA next #6「Black&White」でグランプリを受賞。主な個展に、2022,23,24年「石と桃」(Roll)、2020年「あたらしい窓」(BOOK AND SONS)、主な写真集に、『あたらしい窓』(赤々舎)、『袖幕』『灯台』(共にaptp)、『IRON RIBBON』(Libraryman)など。

鈴木親

1972年生まれ。1998年渡仏。雑誌『Purple』にて写真家としてのキャリアをスタート。KOSAKU KANECHIKA gallery所属。国内外の雑誌や、ISSEY MIYAKE、GUCCI、CHANEL、JOHN LOBBのコマーシャルなどを手がける。主なグループ展をCOLETTE(1998年、パリ)、MOCA(2001年、ロサンゼルス)、HENRY ART GALLERY(2001年、ワシントン)で開催。主な個展をTREESARESOSPECIAL(2005年)、G/P GALLERY(2009年)、Kosaku Kanechika(2018年、2019年、2020年)で開催。代表的な作品集に『shapes of blooming』(2005年、TREESARESOSPECIAL)、『SAKURA!』(2014年、LITTLE MORE)など。

細倉真弓

触覚的な視覚を軸に、身体や性、人と人工物、有機物と無機物など、移り変わっていく境界線を写真と映像で扱う。立命館大学文学部、及び日本大学芸術学部写真学科卒業。主な個展に「Walking,Diving」(2023年、Takuro Someya Contemporary Art)、「CELL(s)」(Sony Park Mini)、「NEW SKIN」(2019年、mumei)など。写真集に『NEW SKIN』(2020年、MACK)、『Jubilee』(2017年、artbeat publishers)、『transparency is the new mystery』(2016年、MACK)など。

川内倫子

1972年、滋賀県生まれ。2002年に『うたたね』『花火』で第27回木村伊兵衛写真賞受賞。2023年にソニーワールドフォトグラフィーアワードのOutstanding Contribution to Photography(特別功労賞)を受賞するなど、国際的にも高い評価を受け、国内外で数多くの展覧会を行う。主な著作に『Illuminance』(2011年)、『あめつち』(2013年)、『Halo』(2017年)など。2022~2023年に東京オペラシティ アートギャラリーと滋賀県立美術館で大規模個展「川内倫子:M/E 球体の上 無限の連なり」を開催した。2025年1月に写真集『M/E』を刊行。

森山大道

1938年大阪府池田市生まれ。デザイナーから転身し、岩宮武二、細江英公の助手を経て、1964年にフリーの写真家として活動を始める。1967年『カメラ毎日』に掲載した「にっぽん劇場」などのシリーズで日本写真批評家協会新人賞を受賞。サンフランシスコ近代美術館(1999年)、国立国際美術館(2011年)、テートモダンで行われたウィリアム・クラインとの合同展(2012~13年)他、国内外で大規模な展覧会が開催され、国際写真センターInfinity Award功労賞を受賞(2012年)、フランス政府より芸術文化勲章(2018年)、ハッセルブラッド国際写真賞(2019年)を受賞するなど世界的に高い評価を受けている。

John Yuyi

1991年台湾生まれ。ポストインターネット世代として育ち、アート、ファッション、SNSを横断する独自の表現で国際的に注目を集める。女性の身体やSNSの影響を主題に、テンポラリータトゥーを用いた作品を展開し、アイデンティティの経済性を探求。世界各地で個展・グループ展に参加し、GUCCIやKENZOなど著名ブランドとのコラボや「Forbes 30 Under 30 Asia」選出など国際的評価も高い。近年はスイスや英国、ベルリンなどで展示を行い、台湾の高校美術教科書にも作品が紹介されている。

Wing Shya

1964年香港生まれ。カナダのエミリー・カー美術大学で美術を学んだのち香港に戻り、デザインスタジオ「Shya-la-la Workshop」を創設、数々の賞を受賞する。1997年、映画「ブエノスアイレス」にて映画監督であるウォン・カー・ウァイより専属フォトグラファー兼グラフィックデザイナーとして指名される。2006年には森アーツセンターギャラリーで個展「ウィン・シャ エキシビジョン」を開催。その後も、ニューヨーク、イタリア、香港など世界中で個展を開催している。

ホンマタカシ

1999年、写真集「東京郊外」(光琳社)で第24回木村伊兵衛賞を受賞。

著書に『たのしい写真 よい子のための写真教室』(平凡社)など。

近年の作品集に『TOKYO OLYMPIA』(NIEVES)、『Thirty-six View of Mount Fuji』(MACK)など。2023年から2024年にかけて東京都写真美術館にて個展「即興」を開催。

野口里佳

1971年生まれ。埼玉県出身。沖縄県在住。1992年より写真作品の制作を始め、以来国内外で展覧会を中心に活動。カーネギー・インターナショナルやシドニービエンナーレなど現代美術の国際展にも数多く参加している。主な個展に「予感 」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、香川、2001)、「飛ぶ夢を見た」(原美術館、東京、2004)、「不思議な力」(東京都写真美術館、2022-23)など。国立近代美術館(東京)、国立国際美術館(大阪)、グッゲンハイム美術館(ニューヨーク)、ポンピドゥー・センター(パリ)などに作品が収蔵されている。

宇多田ヒカルプロフィール

1983年1月19日生まれ

1998年12月9日にリリースされたデビューシングル「Automatic/time will tell」はダブルミリオンセールスを記録、ファーストアルバム「First Love」はCDセールス日本記録を樹立。いまだその記録は破られていない。

2023年12月9日(土)デビュー25年を迎え、2024年4月10日 初のベストアルバム「SCIENCE FICTION」をリリース。6年ぶりの全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」を開催、国内7か所、初の台北公演・香港公演を含め計18公演・約25万人を動員したツアーを大成功に収めた。

宇多田ヒカル オフィシャルサイト:https://www.utadahikaru.jp/

SCIENCE FICTION TOUR 2024 オフィシャルサイト:https://live.hikaruutada-tour-official.com/

New Gallery概要

2024年3月、東京・神保町にて開廊。

アートに存在しうる新しさとは何かを問い、模索し、提案をする実践空間。

〈文 脈〉〈視 座〉〈可能性〉〈物 語〉〈哲 学〉〈ねじれ〉〈科 学〉〈エラー〉〈歴 史〉

多元的な問いかけをあらゆる表現活動を対象に行い、アーティストと共にプログラムを形成していく。

名称:New Gallery

住所:東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

開館時間:12:00-20:00 ※展示・企画により変更がございますのでご注意ください。

New Gallery Official Website:https://newgallery-tokyo.com/

New Gallery Official X:https://twitter.com/newgallerytokyo

New Gallery Official Instagram:https://www.instagram.com/newgallerytokyo

問い合わせ:info@newgallery-tokyo.com