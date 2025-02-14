ムゲンエステート、2024年12月期決算について

株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステート（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田進一）は、2024年12月期決算を発表いたしました。

業績ハイライト連結業績

不動産買取再販事業や不動産開発事業など各事業の販売が好調に推移した結果、売上高・利益は前期を大きく上回りました。

売上高 62,187百万円（前年同期比+20.4％）

営業利益 9,623百万円（前年同期比+62.1％）

経常利益 8,858百万円（前年同期比+68.9％）

当期純利益 6,086百万円（前年同期比+66.6％）

2025年12月期 通期業績予想

主力の不動産買取再販事業を中心に更なる強化と成長を図り、

2025年12月期の通期業績予想は増収増益を見込んでおります。

株主還元

2024年度の配当は前回の配当予想から12円増配の104円となり、

昨年度の63円から大きく増配となりました。

また、2025年度から配当政策の基本方針を変更しております。

今期から、株主の皆さまへの更なる利益還元を充実させるため、

配当の支払いを中間配当と期末配当の年2回実施することとしました。

2025年度の配当は、中間配当45円、期末配当67円の合計112円を予想しております。

詳細は下記をご覧ください。

2024年12月期 決算短信

https://prtimes.jp/a/?f=d139230-34-ee2a6ccf00921679dd2ccefec8b33c88.pdf

2024年12月期 決算説明資料

https://prtimes.jp/a/?f=d139230-34-f06118df45e5c7317b58d146135b80b6.pdf株式会社ムゲンエステート

会社名 ：株式会社ムゲンエステート（東証スタンダード 証券コード：3299）



本社 ：東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー16階



設立 ：1990年5月2日



事業内容：中古不動産の買取再販事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/reselling.html）



不動産開発事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/development.html）



不動産特定共同事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/ftk.html）



不動産賃貸事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/rent.html）