第３次中期経営計画を発表

株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステート（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田進一）は、2025年12月期～2027年12月期までの「第3次中期経営計画」を新たに策定し決議いたしましたので、お知らせいたします。

ムゲンエステートグループは、第２次中期経営計画において、新たな企業理念を策定し、事業戦略として「主力事業の拡大」と「成長事業の拡大・強化」を中心に大きく成長してまいりました。

第3次中期経営計画の位置づけ

今回、当社は「2030年のムゲンエステートのあるべき姿」として、「不動産事業を通じて、持続可能な経済価値・社会価値を創造」という長期ビジョンを定めました。

この長期ビジョンの達成に向けたバックキャスト思考により、「2027年のムゲンエステートのあるべき姿」として「組織力の強化を起点に、事業領域の拡大と新規事業の創出」を定め、2025年12月期～2027年12月期を期限とした第３次中期経営計画を策定しております。

戦略サマリー

第３次中期経営計画では、「資本コストと株価を意識した経営」と「サステナビリティ経営」を経営方針として掲げ、「事業領域の拡大」と「新たな価値創造」の２つを事業戦略の軸とおき、更なる企業価値の向上に取り組みます。

数値計画

事業戦略を実施する事で、

売上高は2025年に806億、2026年に925億、2027年には1,057億円、

経常利益は、2025年に99億、2026年に110億、2027年には132億円、

当期純利益は、2025年に65億、2026年に75億、2027年には93億円としております。

毎年、売上高を伸長することで利益を積み上げてまいります。

配当方針

2025年度から配当政策の基本方針を変更いたしました。

今期から、株主の皆さまへの更なる利益還元を充実させるため、配当の支払いを中間配当と期末配当の年2回実施することとし、

2025年は、中間配当45円、期末配当67円、合計112円

2026年は、中間配当52円、期末配当78円、合計130円

2027年は、中間配当64円、期末配当97円、合計161円

を計画しております。

今後も経営環境の変化に臨機応変に対応し、株主様への利益還元の充実と資本効率の向上に努めてまいります。

詳細は下記をご覧ください。

第3次中期経営計画資料

https://prtimes.jp/a/?f=d139230-35-d8b5aa8553ce56005e0f3001ec7258f0.pdf株式会社ムゲンエステート

会社名 ：株式会社ムゲンエステート（東証スタンダード 証券コード：3299）



本社 ：東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー16階



設立 ：1990年5月2日



事業内容：中古不動産の買取再販事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/reselling.html）



不動産開発事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/development.html）



不動産特定共同事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/ftk.html）



不動産賃貸事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/rent.html）