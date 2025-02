日常生活をおトクにするためのネットクラブ「とくとくクラブ byGMO」開始！【GMOインターネット】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループの、GMOインターネット株式会社(代表取締役 社長執行役員:伊藤 正 以下、GMOインターネット)が提供するお得なプロバイダーサービス「GMOとくとくBB」(URL:https://gmobb.jp/)は、みなさまの日常生活をおトクにするためのネットクラブ「とくとくクラブ byGMO」を2025年2月13日(木)より提供開始いたしました。



「とくとくクラブ byGMO」は、「GMOとくとくBB」にご加入のすべての会員さまが無料でご利用いただける「GMOとくとくBB」のオプションサービスです。生活インフラ(電気・ガス・水道)の見直しをはじめ、部屋探し・引っ越しの優待特典を受けられるサービスや、おトクにショッピングを楽しめるサービスなど、会員さまの声から誕生した新しいサービスです。

【「とくとくクラブ byGMO』概要】

「とくとくクラブ byGMO」は、「GMOとくとくBB」の会員さまが、何度でもご利用できる月額無料のオプションサービスです。

会員さまの「電気やガス等、インフラと一体化し、トータルで値引きを受けると有難い。」「もっと会員向けのイベントをして欲しい。」といったお声(※1)をもとに、インターネットサービスにとどまらず、会員さまの生活に寄り添うさまざまなサービスを提供いたします。日ごろご利用いただいている会員さまへの感謝を込め、順次ご利用いただけるサービス・コンテンツを追加してまいります。

(※1)GMOとくとくBBをご利用のお客さまを対象にアンケートを2回実施。

1回目:2024/11/1~11/30 有効回答数2,081件 / 2回目:2024/12/17~12/30 有効回答数3,000件

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4730_1_a72a7d0903ea5a10916dc066e6e05076.jpg ]

【リリース第1弾「賃貸仲介手数料 割引サービス」について】

「とくとくクラブ byGMO」ではリリース第1弾として、おトクなお部屋探しをサポートする「賃貸仲介手数料の割引サービス」の提供を開始いたします。入学、就職など新たな生活を迎える時期にぴったりなサービスです。新しい1年間のスタートにぜひご活用ください。

■新生活の第一歩、お部屋探しにかかるコスト削減をサポート

入学や就職など、新たな生活には引っ越しがつきものです。

「敷金や礼金など初期費用がかかって大変…」という会員さまのお悩みを解決するために、「とくとくクラブ byGMO」に協賛いただいた仲介不動産会社(※2)を通じてお部屋を決めていただいた場合、物件契約時に発生する「仲介手数料」を「最大50%割引」する優待サービスをご提供いたします。

(※2)お問い合わせ先の仲介不動産会社やエリア、ご紹介物件によって、割引率は変動します。ご成約前に「GMOとくとくBB」を退会された場合、本特典を受けられないことがございます。物件のご紹介は提携の不動産会社を通じて行われるため、ご希望の物件の取り扱いがない場合もございます。関係者を名乗る第三者のアカウントから、お客さまの個人情報を聞き出そうとする行為にご注意ください。サービス詳細についてはサービスページ( https://gmobb.jp/tokutokuclub )をご確認ください。

【「とくとくクラブbyGMO」プレゼントキャンペーンを開催!】

「とくとくクラブ byGMO」のサービスリリースを記念して、Amazonギフトカードが抽選で100名様に当たる『「みたよ」キャンペーン』を実施いたします。

<キャンペーン概要>

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4730_2_d772e46a542d3ecee11e12e0b0095003.jpg ]

【「GMOとくとくBB」について】(URL:https://gmobb.jp/(https://gmobb.jp/))

「GMOとくとくBB」はGMOインターネットグループが掲げる“すべての人にインターネット”をもとに、お客さまの様々なご利用目的に応じて最適なインターネットサービスをお得に提供するプロバイダーサービスです。「GMOとくとくBB光」を主力サービスに、「ドコモ光」や「auひかり」などの光回線や、「WiMAX +5G」や「とくとくBBホームWi-Fi」などのモバイル回線サービスをより多くの方に満足いただけるように、充実したサポート体制の下、高品質なサービスを安価に提供しています。

サービス一覧については以下をご覧ください。

「GMOとくとくBB」回線サービス:https://gmobb.jp/

以上

