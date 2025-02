【西武渋谷店】新！いい人すぎるよ展＆すぎるよすぎるよ展×西武渋谷店コラボレーション企画第三弾

株式会社そごう・西武

西武渋谷店では3月2日(日)まで開催の「新!いい人すぎるよ展&すぎるよすぎるよ展(主催:entaku)」とコラボレーションした『Spring 〇〇 is too much 春の〇〇すぎるよ!』を開催いたします。おもわず「かわいすぎるよ!」「カラフルすぎるよ!」「盛りすぎるよ!」と言いたくなるファッションや雑貨、食品などを種類豊富にご紹介。

また対象売場でお買いあげのお客さまには「新!いい人すぎるよ展&すぎるよすぎるよ展」とコラボレーションしたオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

【展開商品一例】

『too colorful カラフルすぎるよ!』

〈Acne Studios〉バギーフィットジーンズ - 1981F

◆取り扱い売場:B館3階=コンポラックス

『too artistic アートすぎるよ!』

〈BUNZABURO〉大きなツンツンのスカーフ

◆取り扱い売場:A館5階=モードプラス

春の〇〇すぎるよ!「いい人すぎるよステッカー」プレゼント

◆会期:2月15日(土)~3月2日(日)

◆会場:A館地下1階~6階、B館3階~7階=各階対象売場

◆くわしくはこちらから:https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/page/2025SpringXXistoomuch.html

期間中、対象売場にて、税込3,000円以上お買いあげの先着4,500名さまに「いい人すぎるよステッカー」をプレゼントいたします。

※レシート合算不可。1レシートにつき1枚プレゼント。

※ステッカーの種類はお選びいただけません。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

◆新!いい人すぎるよ展&すぎるよすぎるよ展(主催:entaku)

累計来場者35万人超え!日常に潜む「いい人」にスポットライトを当てた日本一?ハッピーな企画展。今回はシリーズ最新作の「新!いい人すぎるよ展」のほか、「かわいい人すぎるよ展」「大人がすぎるよ展」など計9展示を同時開催。日常に潜むクスっと笑える人や瞬間に共感しながら、この新感覚な展示をぜひお楽しみください。

【about|entaku】

クリエーティブディレクター・明円卓を中心とした体験クリエーティブチーム。プランナー・

プロデューサー・デザイナー・PRなど多岐に渡る職種のメンバーで構成されている。

公式Instagram:@entaku_official

・会期:3月2日(日)まで

・会場:A館2階=イベントスペース

・入場料:1,500円 ※12歳以下無料

くわしくはこちら: https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/page/2024iihitosugiruyo-exhibition.html

※本リリースの掲載画像はイメージです。

※イベントの中止や延期、一部内容が変更または終了となる場合がございます。何とぞご理解賜わりますようお願い申しあげます。

-西武渋谷店-

・住所:〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1

・電話番号:03-3462-0111 (代表) 営業時間:午前10時~午後8時

・営業時間などくわしくは西武渋谷店ホームページをご覧ください。https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/