大塚製薬　大阪・関西万博で生命エネルギー「Wellness Energy」を提供

大塚製薬株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:井上 眞、以下「大塚製薬」)は、2025年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」)で協賛するシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」(テーマ事業「いのちを響き合わせる」)で、“未来の健康のつくり方“の新たな提案として、生命エネルギーをコンセプトとした「Wellness Energy」を提供します。

当社は「Otsuka-people creating new products for better health worldwide(世界の人々の健康に貢献する革新的な製品を創造する)」という企業理念のもと、一人ひとりの可能性に向き合うトータルヘルスケア企業として、個人の健康だけではなく、社会全体のウェルビーイングを目指し、人生のあらゆる場面で人々に寄り添い、社会課題の解決に繋がる製品・サービスを通じて健康に貢献すべく事業を展開しています。

当社は、おのおのが輝き、互いに響き合うことで、より良い未来へと向かう“いのち”の源となる “生命エネルギー”に着目してきました。人間が生きていく上で欠かすことのできない「水」「栄養」そして「酸素」の3つの要素を併せたエネルギーを見つめ直し浮かび上がってきた“これからの健康のかたち”とは、身体の外から“摂り入れる”だけでなく、体内のエネルギーを可能な限り“活かす”ことでした。当社はニュートラシューティカルズ関連事業で培われた知見や研究成果をもとに、生命エネルギー「Wellness Energy」を“未来の健康のつくり方”の新たな提案として、大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」に来場する方々にギフトとして提供します。

■シグネチャーパビリオン「Better Co-Being」について https://co-being.jp/expo2025/

・テーマ: 「いのちを響き合わせる」

・テーマ事業プロデューサー: 宮田 裕章氏(慶応義塾大学教授)

現代は経済だけでなく、環境や人権、教育、健康など多元的な軸で、文明を再構成する転換点にあります。つながる世界の中では、多様ないのちを尊重しながら、一人ひとりが輝くことができる未来を目指すことが大切になります。テーマ事業「いのちを響き合わせる」では、新しい世界を共に創る中で、いのちや未来と共鳴するhuman Co-beingにつながる体験を提供します。

■大阪・関西万博について https://www.expo2025.or.jp

・テーマ:「いのち輝く未来社会のデザイン」

・開催期間: 2025年4月13日(日)~10月13日(月) 184日間

・開催場所: 大阪 夢洲(ゆめしま)

大塚製薬は、今後もOtsuka-people creating new products for better health worldwideの企業理念のもと、人々の健康維持・増進に貢献してまいります。