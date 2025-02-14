『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット』が85%OFFで792円(税込)！ASOBI STOREにてバンダイナムコエンターテインメントSTEAMキーコードセールが開催中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントが当社のECサイト『ASOBI STORE』にて最大90％OFFのSTEAMキーコードセールを開催したことをお知らせいたします。

■セール期間： 2025年2月24日（月）まで

■セール会場：https://dl-scp.bn-ent.net/sale_gc_asobistore/(https://dl-scp.bn-ent.net/sale_gc_asobistore/)

【ピックアップタイトル】

『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット(https://gc.asobistore.jp/product/87/SAOFB)』85％OFF！

販売価格：5,280円（税込）⇒セール販売価格：792円（税込）

『ドラゴンボール ファイターズ(https://gc.asobistore.jp/product/79/DBFZ)』84％OFF！

販売価格：7,920円（税込）⇒セール販売価格：1,268円（税込）

『ドラゴンボールZ KAKAROT(https://gc.asobistore.jp/product/81/DBZK)』75％OFF！

販売価格：7,920円（税込）⇒セール販売価格：1,980円（税込）

『ガンダムブレイカー4(https://gc.asobistore.jp/product/85/GB4)』20％OFF！

販売価格：8,470円（税込）⇒セール販売価格：6,776円（税込）

『SDガンダム バトルアライアンス(https://gc.asobistore.jp/product/70/GBA)』67％OFF！

販売価格：8,778円（税込）⇒セール販売価格：2,897円（税込）

『スーパーロボット大戦30(https://gc.asobistore.jp/product/65/SUPER_ROBOT_WARS_30)』67％OFF！

販売価格：9,460円（税込）⇒セール販売価格：3,122円（税込）

『スーパーロボット大戦V(https://gc.asobistore.jp/product/83/SUPAROBOV)』75％OFF！

販売価格：8,360円（税込）⇒セール販売価格：2,090円（税込）

『TEKKEN 8(https://gc.asobistore.jp/product/76/TEKKEN8)』50％OFF！

販売価格：9,680円（税込）⇒セール販売価格：4,840円（税込）

『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN(https://gc.asobistore.jp/product/39/ACE_COMBAT7_SKIES_UNKNOWN)』90％OFF！

販売価格：8,360円（税込）⇒セール販売価格：836円（税込）

『Little Nightmares Complete Edition(https://gc.asobistore.jp/product/44/Little_Nightmares)』75％OFF！

販売価格：3,520円（税込）⇒セール販売価格：880円（税込）

すべてのセールラインナップはこちら :https://dl-scp.bn-ent.net/sale_gc_asobistore/

※STEAMキーのご購入および有効化に関しましては下記URLよりご確認下さい。

https://gc.asobistore.jp/activate

※各商品は、ご購入のタイミングにおける在庫状況によって購入ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

『ガンダムブレイカー4』

(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS

『スーパーロボット大戦30』

(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST (C)SEGA (C)ST・SR (C)S・F/MJPP

(C)DP (C)TPC (C)E.S,T.S (C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC (C)T (C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M

(C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY (C) AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS／Dyn (C)2016 S・F/MJPP

『ドラゴンボールZ KAKAROT』

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット』

(C)2016 川原礫／KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊／SAO MOVIE Project

(C)KEIICHI SIGSAWA/REKI KAWAHARA

(C)2017 川原礫／KADOKAWA アスキー・メディアワークス／SAO-A Project

(C)2017 時雨沢恵一／KADOKAWA アスキー・メディアワークス／GGO Project

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。