【順次発行】「2025 Annual Book of ASTM Standards」ご注文受付中！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、ASTM International（米国材料試験協会）の正規販売代理店として「2025 Annual Book of ASTM Standards」のご注文を受け付けています。

12,800を超えるASTM規格を分野ごとに集約した「2025 Annual Book of ASTM Standards」は現在、順次発行中。発行されたAnnual Bookは米国のASTMより直接当協会へ届けられ、直ちにお客様へ発送いたしますので、新刊をいち早くご覧になりたい方は、ぜひご予約・ご注文をご検討ください。

お目当てのASTM規格がどの「Annual Book of ASTM Standards」に記載されているかは、JSA Webdeskの以下のページよりご確認いただくことが可能です。

ASTM規格詳細検索 :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0310?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250207_b_1

▼商品情報

「2025 Annual Book of ASTM Standards」Section1～15 全86冊

詳細を見る :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0010/?post_type=book_common&page_id=b_j_top_riyou_astm1&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250207_b_2

～「Annual Book of ASTM Standards」とは～

Section1～15で構成され、全86冊にわたり、12,800を超えるASTM規格を分野ごとに集約した規格集です。金属・石油・ゴム・プラスチックからエレクトロニクス・原子力まで各セクションに分類。最適な材料の選択基準、国際的な標準試験方法として各界で広く活用されています。

パンフレットを確認する :https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/book/pamphlet/astm25.pdf?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250207_b_3

～ASTM規格とは？～

1898年に設立された世界最大規模の民間規格開発団体ASTM International（米国材料試験協会）が発行している規格です。鉄鋼製品、非鉄金属製品、金属試験方法、プラスチックやスポーツ用品、掃除機などの家庭用品に至るまで様々な分野の規格を発行しています。

民間規格ですが、国際的に広く利用されており、日本国内では、主に鉄鋼製品、非鉄金属製品、金属試験方法の分野の規格が利用されております。

～ご注文は日本規格協会まで～

日本規格協会は我が国の総合的標準化機関として、ASTMにより正式に認められている日本の販売代理店ですので、新刊ANNUAL BOOK をいち早くお手元でご覧いただくことが可能です。また、各セクションをセットでご購入いただく場合、単品価格合計の約25%割引でご提供、さらに、全セクションをご購入いただく場合、単品価格合計の約50%割引でご提供しております。

～オンライン閲覧サービスのご案内～

ASTM規格をオンラインで閲覧できるサービス、「JSA ライブラリサーバ」がございます。紙での管理が不要な上、常に最新版の規格にアクセスいただけます。その他の規格(JIS、ISO、IEC、BS)にも対応しています。

JSA ライブラリサーバ :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0010/?post_type=book_common&page_id=b_j_libraryserver_k1&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20250207_b_4

（担当部門：出版情報事業本部 販売サービスチーム E-MAIL：csd@jsa.or.jp）

●日本規格協会（JSA）グループについて

1945年12月に、標準化及び管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。