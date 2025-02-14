¥ë¥ß¥Í²£ÉÍ¤Ë¤Æ¡¢¾Æ¤­Î©¤Æ¥«¥Ì¥ìÀìÌçÅ¹¡ÖKURAMAE CANNELE¡×2025Ç¯2·î17Æü¡Ê·î¡Ë~2·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹

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Ê¿Æü 10:00～21:00
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KURAMAE CANNELE
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±Ä¶È»þ´Ö : 11:00～19:00
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KURAMAE CANNELE CAFE
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±Ä¶È»þ´Ö : Ê¿Æü 11:00～18:00 (L.O. 17:00) / ÅÚÆü½Ë 11:00～19:00 (L.O. 18:00)
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KURAMAE CANNELE ¥¨¥¥åー¥È¾åÌîÅ¹
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±Ä¶È»þ´Ö : ·î～ÌÚ 10:00~21:00 / ¶â 10:00~22:00 / ÅÚÆü½Ë 9:00~21:00
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²ñ¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼ÒCLASSIC
½êºßÃÏ : ¢©150-0011 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì 2-27-2 Est 205
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MAIL¡§kuramae_cannele@classic-inc.jp
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kuramae_cannele@classic-inc.jp