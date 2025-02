BBIA（ピアー）が美容インフルエンサーSeresa（Cue’s所属）との共同開発で誕生したローグロス新色を2月14日（金）に新発売！

株式会社BBIA JAPAN

韓国コスメブランドBBIA(ピアー)が 美容インフルエンサーSeresa(https://www.tiktok.com/@s_20010827)との共同開発で誕生したローグロス新色*を2月14日(金)よりBBIA JAPAN公式サイト、Qoo10、楽天市場、Amazonにて発売を開始いたします。

*02 オーロラ・ロー(Produced by Seresa)

- 待望のローグロス新色登場!

水のようにきれいに輝くツヤ感のリッププランパーグロスの「ローグロス」から新色が登場。02 オーロラ・ローは普段からBBIA愛用者であるSeresaとの共同開発で、カラーはもちろんSeresaがこだわりぬいたプロデュース商品となっております。

ローグロスは水光グリッターのように高光沢オイルと様々なオイルの組み合わせで、透明で鮮やかなツヤを表現します。ベタつきの少ない軽いテクスチャーで、何度塗り重ねても快適な使用感です。さらに、メンソール配合で心地よい清涼感を与え、目に見えるプランプ効果*でふっくらハリのある唇に仕上がります。

*メイクアップ効果による

- 商品詳細

ローグロス 02 オーロラ・ロー / 03 ミルキーウェイ・ロー

5g 1,600円(税込)

02 オーロラ・ロー(Produced by Seresa)

オーロラの不思議なプリズム、ピンクのホログラム。角度によって奥深いカラーのホログラムパールが繊細に輝くパールグロス。

03 ミルキーウェイ・ロー(BBIA New Color)

銀河のように輝くツヤがポイントのミルキーなブルーグリッター。見ているだけで爽やかなカラーにシルバー、ピンク、ブルーのグリッターが立体的にきらめくパールグロス。

- BE BRAVE AS I AM = BBIA(ピアー)

「性別や年齢を問わず “自分らしさ”、“美しさ” を追求する、自分の本来の美しさを最大限に引き出すメイクアップを」というテーマで2004年に韓国で誕生。若い世代はもちろん、機能性の良さから幅広い世代に愛されています。

・BBIA JP オフィシャルサイト:https://bbia.jp/

・公式Instagram:https://www.instagram.com/bbia.japan/

・公式X(Twitter):https://twitter.com/bbia_japan

・公式LINE:https://lin.ee/gMq3mVB



・Seresa TikTok:https://www.tiktok.com/@s_20010827

・Seresa Instagram:https://www.instagram.com/s_20010827/

・Seresa所属事務所:Cue’s(ULTRA SOCIAL株式会社)

【会社概要】

社名:株式会社BBIA JAPAN

所在地:〒130-0004 東京都墨田区本所4丁目19-3本所吾妻橋DJビル401号

代表取締役:李 昌洙

【お問い合わせ】

BBIAカスタマーサポート:03-6658-4500