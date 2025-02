『アズールレーン』プリンツ・オイゲンの1/7スケールフィギュアが登場！ワイングラス片手に大人の色気(ハート)

株式会社ポニーキャニオン

大人気アプリゲーム『アズールレーン』より、ミステリアスな雰囲気と大人の色香を漂わせる鉄血の重巡洋艦「プリンツ・オイゲン」が1/7スケールフィギュアで登場。2月14日(金)11:00から4月28日(月)23:59までの受注販売となる。

「ふふふ、そう焦らないで。夜はまだこれからよ(ハート)」――シックなドレス姿でバーカウンターに佇むLive2D着せ替え「この夜に酔いしれ」をモチーフに制作された「プリンツ・オイゲン この夜に酔いしれ」。悪戯っぽく微笑む口元はチラリと舌先が覗き、思わず目を奪われる。黒と赤を基調とした衣装は、上質な生地に見えるよう部位ごとに塗り分け、光沢感やレザー感を表現。彼女のチャームポイントでもある右胸のほくろも見える仕上がりに。また、今宵、指揮官と過ごせるひとときを長く楽しもうと、こっそり後ろ手にワイングラスを隠し持っている解釈を加えている。

ワイングラスを持つ腕のしなやかさ、スカートの裾から覗く脚線美など、カッコ良さの中にも、かわいくて適度なセクシーさを併せ持つ本作。クールでミステリアスな彼女が見せるしっとりとした大人な女性の一面を堪能してもらいたい。

なお、国内、海外共にPONY CANYON FIGURE公式サイトにて予約受付中。PONY CANYON FIGUREオリジナル特典として、予約者全員に原型イラストを使用したアクリルボードをプレゼントする。

ポニーキャニオンのフィギュア情報をお伝えする公式X(@pony_figure)では、最新情報やキャンペーン情報などを発信しているので、ぜひチェックしてほしい。

■予約購入はこちら>https://figure.ponycanyon.net/products/1318/

※海外からの予約購入はこちら(英語)>https://figure.ponycanyon.net/en/products/1485/

※海外からの予約購入はこちら(簡体字)>https://figure.ponycanyon.net/zh-CN/products/1497/

※海外からの予約購入はこちら(繁体字)>https://figure.ponycanyon.net/zh-TW/products/1503/

【商品概要】

作品名:『アズールレーン』

商品名:プリンツ・オイゲン この夜に酔いしれ

仕様:ABS&PVC製塗装済み完成品・1/7スケール・専用台座付属

全高:約240mm(ヘッドドレス先端まで)

価格:\27,800(税込)

受注期間:2025年2月14日(金)11:00~2025年4月28日(月)23:59

発売:2025年9月予定

商品番号:BRZP.11873

JAN:4524135118684

原型制作:こば酸(ピンポイント)

彩色:田中しあん(ピンポイント)、t2y(ピンポイント)、

制作協力:株式会社アマテラス

発売・販売元:株式会社ポニーキャニオン

原産国:中国

コピーライト表記

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。

※製品は自立しません。付属の台座を使用して展示してください。

※掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

【インフォメーション】

PONY CANYON FIGURE公式サイト:https://figure.ponycanyon.net/

ポニーキャニオン フィギュア公式X:https://twitter.com/pony_figure