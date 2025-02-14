ティーピーリンクジャパン株式会社

TP-Link、セキュリティ・安全管理総合展「SECURITY SHOW 2025」に出展

～TP-Linkの「VIGI」で複数拠点の一元監視・管理を低コストで実現～

無線LAN製品の開発、製造、販売で世界No.1のシェアを誇るTP-Linkの日本支社である、ティーピーリンクジャパン株式会社（所在：千代田区外神田／以下TP-Link）は、2025年3月4日（火）～7日（金）に東京ビッグサイト内で開催されるセキュリティ・安全管理総合展「SECURITY SHOW 2025」へ出展します。

【イベント概要】

名称：第33回セキュリティ・安全管理総合展「SECURITY SHOW 2025」

会期：2025年3月4日（火）～3月7日（金） 10:00～17:00（※最終日のみ16:30終了）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）

小間番号：SS7050（東7ホール）

TP-Linkページ： https://messe.nikkei.co.jp/exhibitor/info/SS/ja/22432

来場事前登録： https://nikkeimesse2025.smktg.jp/public/application/add/32

SECURITY SHOWは、最新の防犯カメラやIPカメラ、入退館ゲート、警備システム、サイバーセキュリティまで、最新のセキュリティソリューションが集結する国内有数のセキュリティ展示会です。

■多店舗をまとめて監視できる「VIGI」シリーズ

監視カメラシステム「VIGI」は、倉庫やスタッフルームを含めた建物全体をカバーできるだけでなく、インターネットや専用回線を介して複数拠点の管理も可能です。各拠点の監視を一元化できるため、監視・管理にかかるコストの削減が見込めます。

また、拠点ごとで役割に応じたアクセス権限を設定でき、各アカウントに対して「管理者」「閲覧者」「ライブのみ」「アクセスなし」の権限が選択可能です。

ソフトウェアは無料で利用できるため、ライセンス料の節約にもなります。

■配線が難しい環境でもセキュリティ対策を実現

「VIGI」ソーラーシステムと長距離Wi-Fiアクセスポイントを組み合わせることで、山間部・工事現場・駐車場等、ネットワークの配線が難しい場所や電源がない環境でも監視カメラシステムを導入できます。

■VIGI 5MP IR魚眼レンズ ネットワークカメラ「InSight 655I(https://www.tp-link.com/jp/business-networking/vigi-network-camera/insight-s655i/)」

（想定販売価格：税込55,900円）

■VIGI 8MP屋外用バレット型ネットワークカメラ「InSight S385PI(https://www.tp-link.com/jp/business-networking/vigi-network-camera/insight-s385pi/)」

（想定販売価格：税込56,900円）

■VIGIソーラー給電システム「VIGI SP9030(https://www.vigi.com/jp/business-networking/vigi-solar-power-system/vigi-sp9030/)」

（想定販売価格：税込129,000円）

■屋外対応 長距離Wi-Fi AP「EAP215-Bridge KIT(https://www.omadanetworks.com/jp/business-networking/omada-wifi-outdoor-bridge/eap215-bridge-kit/)」

（想定販売価格：税込39,900円）

TP-Linkブースにお越しいただいた方にプレゼント！

アンケートにご回答いただいた方にはモバイルアームスタンドをご用意しています。

※アンケートではメールアドレス等の記入は必要ございません。

※無くなり次第終了

【世界No.1シェア！高品質無線LANルーターのTP-Link】

TP-Linkは、世界170か国以上で12億人以上のエンドユーザーにネットワーク製品を提供している、世界No.1プロバイダーです。*1 現在、イギリス、ドイツ、日本等、世界42か所に現地法人を構えています。

*1：2024年第3四半期IDC調べ

徹底した研究開発、効率的な生産体制、そして厳しい品質管理によって、TP-Linkはネットワーキング製品の分野において、多くの賞を受賞しています。また各国の技適マークを取得しており*2、高性能で安心してご利用いただける製品を提供しています。

*2：TELEC、CE、FCC取得済み、RoHS指令対応

【会社概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-Link Japan Inc.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/

※TP-Linkグループ (TP-Link(R)) は、2024年に米国カリフォルニア州アーバインへ本社を移転しました。