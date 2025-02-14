映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』公開記念！JOYSOUNDで課題曲を歌って、豪華プレゼントを当てよう！

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の公開を記念して、オフィシャルグッズなどの豪華プレゼントが当たる「映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、2月21日（金）から開催します。

音声ドラマをはじめコミック、ゲームアプリ、舞台、アニメなどさまざまなメディアミックスで人気を集める音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク」。アニメ映画作品となる今作は、ラップバトルの勝敗が観客の投票によって決まる劇場映画として日本“初”の「インタラクティブ映画」で注目を集めています。

本キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、「Three Kings」をはじめとする課題曲を選曲ください。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで、抽選で映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』ディビジョン別グッズ詰め合わせを5名様に、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』クロッキーブックを10名様に、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』×JOYSOUNDコラボキャンペーンポスターを15名様にプレゼント！なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、ご応募いただけます。

この機会をお見逃しなく、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』とJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。

＝＝＝ 映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』×JOYSOUND コラボキャンペーン 概要 ＝＝＝

◆実施期間：2025年2月21日（金）11:00 ～ 2025年3月31日（月）23:59

◆対象機種：JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX

◆参加方法：対象機種を導入の店舗にて、アプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、課題曲を予約し、スマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジ下さい。

※1曲につき1日1回応募できます。当選はお一人様につき1回のみ有効となります。

【課題曲】

「Three Kings」Buster Bros!!!／「Choice Is Yours」MAD TRIGGER CREW／「バラの束」Fling Posse／「BLESS YOU」麻天狼／「笑門来福」どついたれ本舗／「シンジルチカラ」Bad Ass Temple

◆プレゼント：

【A賞】映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』ディビジョン別グッズ詰め合わせ…5名様

【B賞】映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』クロッキーブック…10名様

【C賞】映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』×JOYSOUNDコラボキャンペーンポスター…15名様

※賞品はお選びいただけません。

※A賞は「アクリルスタンドキーホルダー」「ゆらゆらアクリルスタンド」「アクリルスタンド」のセットを予定しています。

※A賞・B賞の当選者にはキャンペーン終了後にお好きなディビジョンをお伺いします。

▽キャンペーン特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/campaign/1389/index

▽『キョクナビアプリ』詳細ページ：https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp