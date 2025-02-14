バレンタインにもオススメ！心も体も“チョコまみれ”体験 不二家×ユネッサンが贈る至福のチョコワールド

箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：松山 元信 以下：ユネッサン）では、2006年より毎年バレンタインシーズンに「チョコレート風呂」を開催しています。今年で20回目となる本イベントでは、発売5周年を迎える株式会社不二家（所在地：東京都文京区大塚2-15-6、代表取締役社長：河村 宣行 以下：不二家）の「カントリーマアムチョコまみれミドルパック」とコラボレーションし、「温泉入浴」「体験」「飲食」の3つのコンテンツで"チョコまみれ"なイベントを2025年2月1日（土）から4月6日（日）まで展開します。

■スペシャルコラボ 不二家 × ユネッサン 開催概要

【カントリーマアム チョコまみれ風呂】

場所：水着で遊べる温泉「ユネッサン」屋内エリア「トルコ風ハマム」

イベント：「こころも体もチョコまみれ チョコソース投入イベント」を1日1～2回開催

特徴：魅惑のチョコレートの香り、チョコレート入浴料による色付け

料金：大人（中学生以上）2,500円～、こども（3歳～小学生）1,400円～（税込）

【コラボフード】

～チョコまみれ×箱根ホテル小涌園 スイーツコラボ！～

場所：箱根ホテル小涌園ビュッフェレストラン「フォンテンブロー」

提供時間：11:00～14:30（ランチタイム）

料金：大人（中学生以上）4,500円、小学生2,900円、幼児（3～6歳）1,700円（税込）

【キャンペーン】

内容：「チョコまみれワールド」シリーズのパッケージ提示で入場料最大500円引き

利用方法：ユネッサン4階総合フロントでパッケージを提示

※1枚につき5名様まで適用

※他の割引との併用不可

※「48gカントリーマアムチョコまみれ」は対象外

※2025年4月1日（火）以降は料金変動制を導入

【サンプリング】

「48gカントリーマアムチョコまみれ」を配布

（2025年2月1日・2日、8日～14日、3月8日～14日の計16日間）

※数量限定、なくなり次第終了

詳細はこちら

https://www.yunessun.com/events/detail/?CN=397746