日系ブラジル人と日本をつなぐ活動をしているTreasure Gardenさんがラジオ番組「Heart Station」に出演！

株式会社Heart Station

株式会社Heart Station（本社：神奈川県、代表取締役：吉田真優）は、全国のコミュニティFMと連携し、社会課題の解決がテーマの新しいラジオ番組「Heart Station ～想いと電波はどこまで届く？～」を2024年10月に開始しました。Heart Stationは「誰一人取り残さない社会の実現」を掲げ、地域に根ざしたラジオの力でリスナーの共感と行動を促すメディアです。

イラストレーター chao!氏書き下ろしメインビジュアル

【会社概要】

Heart Stationは「想いと電波はどこまで届く？」をスローガンに、コミュニティFMと連携して持続可能な社会の実現を目指しています。インターネットとラジオというオールドメディアとネットの強みを掛け合わせ、“Old × New”のアプローチで、全国のあらゆる世代にリーチします。地域に根ざしたFM局のネットワークを活用し、ラジオ番組を配信しています。番組収益の一部を社会貢献活動に寄付し、持続的な社会貢献を行っています。

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ハートステーション | 想いと電波はどこまで届く？(https://heart-station.co.jp/)

【放送内容】

社会課題の解決を目指すラジオ番組

「Heart Station ～想いと電波はどこまで届く？～」＃５

5回目の放送にはゲストにTreasure Gardenの折井篤志さんと中村友一さんをお呼びします。

Heart Stationのテーマソングを手がけるTreasure Gardenのおふたりがゲストに登場！

音楽活動についてはもちろん、音楽を通じて「日本と日系ブラジル人をつなぐ活動」に取り組んでいる想いをお届けします。そもそも日系ブラジル人の存在を日本人は知っていますか？そんな想いがつまった30分間です。

出演者紹介

吉田 真優

Heart Station代表取締役社長。横浜市のコミュニティFM「金沢シーサイドFM」の立ち上げ経験を経て、地域と人々の「想い」をつなぐメディアの可能性を広げるため、Heart Stationを設立。

Treasure Garden

介護福祉士「折井篤志」と看護師「中村友一」が紡ぐ音楽ユニット。

〈公式Instagram〉

https://www.instagram.com/treasure.garden.main?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/treasure.garden.main?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

〈公式YouTubeチャンネル〉

https://www.youtube.com/c/TreasureGarden-music?sub_confirmation=1

次回、2025年3月の放送では、和太鼓師範の富田安紀子さんをゲストにお迎えします。左目を失明し、右目も今後見えなくなる可能性がある富田さんの葛藤や前向きな生き方について伺いました。一緒に社会課題解決について考えるコーナーにも初挑戦します。

〈富田安紀子さんのインスタグラムはこちら〉

https://www.instagram.com/akiko_tomida?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/akiko_tomida?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

放送スケジュールリスト（2025年1月1日現在）

・金沢シーサイドFM（神奈川県）：【毎週月曜日】午後6時～（毎月最終月曜日、最新回を放送）

・FMまいづる（京都府）：【毎週水曜日】9時21分～

・FM KITAQ（福岡県）：【毎月第4水曜日】午後5時～

・ラジオカロスサッポロ（北海道）：【毎月最終月曜日】午前10時～

・FM WING（北海道）：【毎月第4日曜日】午前7時～

・渋谷クロスFM（東京都）：【毎月第1月曜日】午後1時～

・ラジオ成田（千葉県）：【毎週火曜日】午後2時～

・FMやんばる（沖縄県）：【毎月第4水曜日】午後1時～

・FM KOZA（沖縄県）：【毎月第4日曜日】午後7時30分～

・ラジオ石巻（宮城県）：【毎月第4金曜日】午後6時30分～（毎月第4日曜日、再放送）

その他

FMぎのわん（沖縄県）