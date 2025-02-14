【3/4(火)】スタートアップと道内自治体・事業者のマッチング成果を発表！「Local Innovation Challenge HOKKAIDO 2024 Demoday」を開催！

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STARTUP HOKKAIDO実行委員会




STARTUP HOKKAIDOでは、スタートアップと北海道の自治体・事業者が協力し、地域課題の解決を目指すオープンイノベーションプログラム「Local Innovation Challenge HOKKAIDO 2024(https://startuphokkaido.com/support/754/)」を実施しました。この度、プログラムに参加したスタートアップ各社による成果発表の場として、Demodayを2025年3月4日(火)に開催いたします。



Local Innovation Challenge HOKKAIDOは、広大な北海道を舞台に、自治体や事業者とスタートアップが協業し、地域や行政の課題解決を目指すプログラムです。2020年にスタートして以来、4年間で30件の協業事例を生み出し、地域のイノベーション促進とスタートアップの成長を支援してきました。



▼昨年の成果発表の様子はこちらからご覧いただけます。


【Local Innovation Challenge HOKKAIDO 2023】成果発表会レポート！(https://startuphokkaido.com/blog/986/)






5年目となる今年度は11社のスタートアップが参加！さまざまな分野での協業が実現しています！


このDemodayでは、各スタートアップがどのような協業を実施したかを発表するとともに、今後の展望についてもトークセッションにてお話しいただきます。



「スタートアップと連携して新しい事業を実施したい！」「地域課題の解決に取り組む事例を知りたい！」そんな思いをお持ちの皆さまのご参加をお待ちしています！




■イベント概要


【日　時】2025年3月4日(火) 13:30～19:30


【会　場】エア・ウォーターの森(https://airwater-souen.jp/access/)（札幌市中央区北8条西13丁目28-21）


【参加費】無料　※事前登録制、入退席自由


【主　催】STARTUP HOKKAIDO



参加申込はこちら :
https://startuphokkaido.com/blog/986/




■タイムテーブル


13:30～13:40　プログラム概要説明


13:40～14:35　セッション１.「スマートに泥臭く！スタートアップが挑む自治体DX」


14:50～15:50　セッション２.「地域に広がるスタートアップとの共創 -苫小牧・石狩の事例から-」


16:00～17:00　セッション３.「農業×テクノロジー×発信力！北海道での新たな試み」


17:15～19:15　ネットワーキング


※セッション内容は予告なく変更となる可能性があります




■登壇企業と実証タイトル


[表: https://prtimes.jp/data/corp/128637/table/31_1_a05af85925016ec031642d71fa0ac1e0.jpg ]




【本件に関するお問合せ】

Local Innovation Challenge HOKKAIDO事務局（運営：株式会社D2 Garage）


E-mail：lich@startuphokkaido.com