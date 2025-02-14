【3/4(火)】スタートアップと道内自治体・事業者のマッチング成果を発表！「Local Innovation Challenge HOKKAIDO 2024 Demoday」を開催！
STARTUP HOKKAIDOでは、スタートアップと北海道の自治体・事業者が協力し、地域課題の解決を目指すオープンイノベーションプログラム「Local Innovation Challenge HOKKAIDO 2024(https://startuphokkaido.com/support/754/)」を実施しました。この度、プログラムに参加したスタートアップ各社による成果発表の場として、Demodayを2025年3月4日(火)に開催いたします。
Local Innovation Challenge HOKKAIDOは、広大な北海道を舞台に、自治体や事業者とスタートアップが協業し、地域や行政の課題解決を目指すプログラムです。2020年にスタートして以来、4年間で30件の協業事例を生み出し、地域のイノベーション促進とスタートアップの成長を支援してきました。
▼昨年の成果発表の様子はこちらからご覧いただけます。
【Local Innovation Challenge HOKKAIDO 2023】成果発表会レポート！(https://startuphokkaido.com/blog/986/)
5年目となる今年度は11社のスタートアップが参加！さまざまな分野での協業が実現しています！
このDemodayでは、各スタートアップがどのような協業を実施したかを発表するとともに、今後の展望についてもトークセッションにてお話しいただきます。
「スタートアップと連携して新しい事業を実施したい！」「地域課題の解決に取り組む事例を知りたい！」そんな思いをお持ちの皆さまのご参加をお待ちしています！
■イベント概要
【日 時】2025年3月4日(火) 13:30～19:30
【会 場】エア・ウォーターの森(https://airwater-souen.jp/access/)（札幌市中央区北8条西13丁目28-21）
【参加費】無料 ※事前登録制、入退席自由
【主 催】STARTUP HOKKAIDO
参加申込はこちら :
https://startuphokkaido.com/blog/986/
■タイムテーブル
13:30～13:40 プログラム概要説明
13:40～14:35 セッション１.「スマートに泥臭く！スタートアップが挑む自治体DX」
14:50～15:50 セッション２.「地域に広がるスタートアップとの共創 -苫小牧・石狩の事例から-」
16:00～17:00 セッション３.「農業×テクノロジー×発信力！北海道での新たな試み」
17:15～19:15 ネットワーキング
※セッション内容は予告なく変更となる可能性があります
■登壇企業と実証タイトル
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128637/table/31_1_a05af85925016ec031642d71fa0ac1e0.jpg ]
【本件に関するお問合せ】
Local Innovation Challenge HOKKAIDO事務局（運営：株式会社D2 Garage）
E-mail：lich@startuphokkaido.com