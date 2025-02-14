¥ï¥¤¥ó°¦¹¥²È¤ËÊû¤°¡¡¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤½Ð¤¹ËâË¡
¼«Âð¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÚÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¡Û
¥ï¥¤¥ó¥¦¥©ー¥Þー Therm au Rouge / ¥Ü¥È¥ë¥Á¥éー Flexicles Bottle Chiller
Sorakara Trading¡Ê¥½¥é¥«¥é ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ª¡ª¥¤¥®¥ê¥¹È¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥ï¥¤¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¡¢¥¢¥¿¥é¥·¥¤¤â¤Î¤äÂÎ¸³¤Î±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÚMakuake¡Û¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯2·îÃæ½Ü¤è¤êÀè¹ÔÆÈÀêÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡»þ¡¡～¡¡2025Ç¯3·î30Æü¡¡22»þ¤Þ¤Ç
¡¦ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§À©ºîÃæ
¡¦ºÇÂç30¡óOFF¤Ë¤ÆÍ½Äê¤ò¼õÉÕ¤·¤Þ¤¹
ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤âÇò¥ï¥¤¥ó¤â¡¢ºÇ¹â¤Î°ìÇÕ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡£
ÅÅµ¤ÉÔÍ×¤ÇÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò¤¿¤Ã¤¿10Ê¬¤ÇÅ¬²¹¤Ë²¹¤á¤ë¡ÖTherm au Rouge¡×¡£
Çò¥ï¥¤¥ó¤ä¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ò5Ê¬¤ÇÎäµÑ¤·¡¢ºÇÂç5»þ´Ö¥ー¥×¤¹¤ë¡ÖFlexicles Bottle Chiller¡×¡£
2¤Ä¤Î¥×¥í»ÅÍÍ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¥ï¥¤¥ó¡¢ ¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¹á¤ê¤äÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤±¤ÉÅ¬²¹¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦
¥ï¥¤¥ó¤Î²¹ÅÙÄ´À°¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡¦¡¦¡¦
¼«Âð¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤Ê¥ï¥¤¥óÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤¤¡¦¡¦¡¦
¥ï¥¤¥ó¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ó°Ê³°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Íß¤·¤¤¡¦¡¦¡¦
¤³¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ó¥¦¥©ー¥Þー¡×¤È¡Ö¥Ü¥È¥ë¥Á¥éー¡×¤¬ ¤½¤ì¤é¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ó¤òºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²¹ÅÙ´ÉÍý¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡Ö°û¤ßº¢¤Î²¹ÅÙ¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ï12～20¡î¤¬Å¬²¹¤È¤µ¤ì¡¢ ¥é¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤Ï12～14¡î¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ü¥Ç¥£¤Ï14～16¡î¡¢¥Õ¥ë¥Ü¥Ç¥£¤Ï16～20¡î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£
²¹ÅÙ¤¬Äã¤¹¤®¤ë¤È¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Î½Â¤ß¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢ ¹â¤¹¤®¤ë¤È¥¢¥ë¥³ー¥ë´¶¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀäÌ¯¤Ê²¹ÅÙÀßÄê¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤ä¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ÏÎä¤¨¤¿¾õÂÖ¤¬ºÇÅ¬¤Ç¡¢ Çò¥ï¥¤¥ó¤Ï8～12¡î¡¢¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ï6～10¡î¤¬ÍýÁÛÅª¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Å¬²¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»ÀÌ£¤ä²Ì¼ÂÌ£¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÈÄí¤Ç¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ó¥¦¥©ー¥Þー¡×¤È¡Ö¥Ü¥È¥ë¥Á¥éー¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ ¥ï¥¤¥ó¤Î¼ïÎà¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²¹ÅÙ´ÉÍý¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò¤¿¤Ã¤¿10Ê¬¤Ç°û¤ßº¢¤Î²¹ÅÙ¤Ë²¹¤á¤ë¡Ö¥ï¥¤¥ó¥¦¥©ー¥Þー¡×¤Ï¡¢ ¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤Î²¹´¶¥¸¥§¥ë¤òÅëºÜ¡£ ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´ÊÃ±Áàºî¤Ç¡¢¥½¥à¥ê¥¨¤Î¤è¤¦¤ÊÀºÌ©¤Ê²¹ÅÙ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤ä¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤òºÇÃ»5Ê¬¤ÇÎäµÑ¤·¡¢ ºÇÂç5»þ´Ö¤âÅ¬²¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥È¥ë¥Á¥éー¡×¤Ï¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·ー¥ó¤Ç¤âÂç³èÌö¡£ ÎäÅà¸Ë¤ÇÊÝ´É¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤·¡¢ ¥ï¥¤¥óËÜÍè¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ ¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¥ï¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤â¡¢ ¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¥ï¥¤¥ó¤Î²¹ÅÙÄ´À°¤ò¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ ¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±.¥Ü¥È¥ë¤ò½àÈ÷
¤ª¹¥¤ß¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¡Ê750ml¡Ë¤ÎÀò¤òÈ´¤¡¢¥Ü¥È¥ë¤Î¾å¤«¤é¡Ö¥ï¥¤¥ó¥¦¥©ー¥Þー¡×¤ò¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ÆÁõÃå¤·¤Þ¤¹
£².²¹¤á¥²¥ë¤Îµ¯Æ°
ËÜÂÎ¤Î¥·¥ë¥Ðー¤Î¥Ü¥¿¥ó¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥«ー¡Ë¤ò²¡¤¹/·Ú¤¯¶Ê¤²¤ë¤È¡¢²¹¤á¥²¥ë¤¬ºîÆ°¤·¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÇò¤¯¤Ê¤ê¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤ËÁ´ÂÎ¤ò²¹¤á½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£³.Å¬²¹¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä
¥é¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ê¤éÌó5Ê¬¡¢¥Õ¥ë¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤éÌó10Ê¬¤ÇÍýÁÛÅª¤Ê²¹ÅÙ¤Þ¤Ç²¹¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´.ºÆÍøÍÑ¤Î½àÈ÷
»ÈÍÑ¸å¤Ï¡¢¥²¥ë¤¬Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ìó10～20Ê¬´ÖÊ¨Æ¤·¤¿¤ªÅò¤Ë¿»¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¼«Á³¤ÈÎä¤Þ¤¹¤À¤±¡£Ìó500²ó·«¤êÊÖ¤·¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
£±.ÎäÅà¸Ë¤ÇÎäµÑ
»öÁ°¤Ë¡Ö¥Ü¥È¥ë¥Á¥éー¡×¤òÎäÅà¸Ë¤Ç¿ô»þ´ÖÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
£².¥Ü¥È¥ë¤ØÁõÃå
Çò¥ï¥¤¥ó¤ä¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î750ml¥Ü¥È¥ë¤ËÁõÃå¤·¤Þ¤¹¡£½ÀÆð¤Ê¥´¥àÉÕ¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£³.Å¬²¹¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä
Ìó5Ê¬¤ÇÅ¬²¹¤ËÎäµÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎä¤¿¤¤¾õÂÖ¤òºÇÂç5»þ´Ö°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´.ÊÝ´É¤ÈºÆÍøÍÑ
»ÈÍÑ¸å¤Ï´ÊÃ±¤Ë¿åµ¤¤ò¿¡¤¼è¤ê¡¢ºÆ¤ÓÎäÅà¸Ë¤ÇÊÝ´É¤¹¤ì¤Ð¡¢·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥óÊ¸²½¤¬¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¯¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥ï¥¤¥ó¥¦¥©ー¥Þー¡×¤È¡Ö¥Ü¥È¥ë¥Á¥éー¡×¡£
¡ÚTherm au Rouge¡Û
ÆÃµö¼èÆÀ¤Î¥²¥ë¤ÇÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò10Ê¬¤ÇÅ¬²¹¤Ë²¹¤á¡¢¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤òºÇÂç¸Â¤Ë¡£
¡ÚFlexicles Bottle Chiller¡Û
½ÀÆðÁÇºà¤Ç¥Ü¥È¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤ä¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¤ò5Ê¬¤ÇÎäµÑ¡¢5»þ´ÖÊÝÎä¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¤È¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¥ï¥¤¥óÂÎ¸³¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê2¤Ä¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤òºÌ¤ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥ï¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à
¡Ö¥ï¥¤¥ó¥¦¥©ー¥Þー¡×¤È¡Ö¥Ü¥È¥ë¥Á¥éー¡×¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤âÆü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê²¹ÅÙ¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤àÍýÁÛ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡£
½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï´ÊÃ±Áàºî¤Ç¥×¥í»ÅÍÍ¤Î²¹ÅÙ´ÉÍý¤òÄó¶¡¤·¡¢°¦¹¥²È¤Ë¤Ï¼«Âð¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥ï¥¤¥óÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Î¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢Îä¤¨¤¿Çò¥ï¥¤¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ï¥¤¥ó°¦¹¥²È¤ËìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ú¼«Âð¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤Ò¤È¤È¤¤Ë
¡ú¥Ûー¥à¥Ñー¥Æ¥£ー¤äÍ§¿Í¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë
¡ú¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î¥ï¥¤¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë
¡ú¥ï¥¤¥ó¹¥¤¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë
¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
Therm au Rouge Wine Warmer ¡õ
Flexicles Bottle Chiller
¡Ê¥Æ¥ë¥à¡¦¥ª¡¦¥ëー¥¸¥å ¥ï¥¤¥ó¥¦¥©ー¥Þー¡õ
¥Õ¥ì¥¥·¥¥ë ¥Ü¥È¥ë¥Á¥éー¡Ë
Therm au Rouge Wine Warmer
¡Ê¥Æ¥ë¥à¡¦¥ª¡¦¥ëー¥¸¥å ¥ï¥¤¥ó¥¦¥©ー¥Þー¡Ë
¢£¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µ140¡ßÉý80¡ß±ü¹Ô80mm
¢£½ÅÎÌ¡§0.1kg
¢£ÁÇºà¡§PVCÀ½
¡¡¡¡¡¡¡¡²¹¤á¥²¥ë
¡¡¡¡¡¡¡Ê¿Ý»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥à»°¿åÏÂÊª¡¢¶âÂ°³èÀºÞ¡Ë
¢£À½Â¤¼Ô¡Ê¹ñ¡Ë¡§¥¤¥®¥ê¥¹
Flexicles Bottle Chiller
¡Ê¥Õ¥ì¥¥·¥¥ë ¥Ü¥È¥ë¥Á¥éー¡Ë
¢£¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µ195¡ßÉý140¡ß±ü¹Ô30mm
¢£½ÅÎÌ¡§0.3kg
¢£ÁÇºà¡§PVC¥é¥ß¥Íー¥È ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¡¡ÎäµÑÍÑ¥²¥ë
¡Ê¿å¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡¢¥Ý¥ê¥Þー¡¢ËÉÉåºÞ¡Ë
¢£À½Â¤¼Ô¡Ê¹ñ¡Ë¡§¥¤¥®¥ê¥¹
¡ÚMakuakeÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡Û
¥ï¥¤¥ó¥¦¥©ー¥Þー¡õ¥Ü¥È¥ë¥Á¥éー¤Ï¡¢Makukae¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚMakuake ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸URL¡Û
https://www.makuake.com/project/sorakara_01/
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹ÔÆü¡Û
2025Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡ÚMakuake¤Ç¤ÎÁá´üÆÃÅµ¡Û
Ä¶Áá³ä¡¦Áá³ä¤Ê¤É¡¢Makuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸Æâ¤Ë¤ÆºÇÂç30¡ó°ú¤¤Î
Àè¹Ô³ä°úÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Sorakara Trading¡Ê¥½¥é¥«¥é¡¦¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë