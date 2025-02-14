【全27講演】日本を代表するHR企業・オピニオンリーダーが集結！「Acaric Summit Premium 人事・採用カンファレンス -2025 Spring-」開催

株式会社アカリク

大学院生を中心とする高度専門人材のキャリア支援を行う株式会社アカリク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山田 諒）は、国内最大級のHRオンラインイベント「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO -2025 -Spring」を2025年3月12日（水）・3月13日（木）・3月14日（金）に開催いたします。

イベント詳細・参加予約について

下記URLよりイベント詳細をご確認いただけます。

https://acaric.jp/biz/acaric-summit-premium-expo-2025-mar

下記ボタンからは無料で参加予約が可能でございます。

当日視聴が難しい場合も、事前に予約をいただきましたら、

全講演のアーカイブ視聴が可能でございます。ぜひご予約ください。

参加予約する（無料） :https://acaric.v2.nex-pro.com/campaign/75907/apply

「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO」開催にあたって

この度、より一層多くの方と共に学びの機会を共有するため、

日本を代表するHR企業・オピニオンリーダーが集い、人事・採用について考えるオンラインEXPO

「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO - 2025 Spring -」を開催いたします。

10月の前回開催時には、約2,000名の方に申込・参加をいただき、

国内最大級のHRイベントを開催することができました。

第4回目の開催となる今回のイベントでは、

『人事・採用の最前線を行くHRリーダーによる特別講演』を7講演、

『人事・採用を支援するHR企業による特別セミナー』を20講演で

3日間に渡って、HRの最新事例を学ぶことができます。

こんな方におすすめ

- 人的資本経営の実現に向けた戦略に携わる経営者・役員の方- 人事戦略の設計や実行に携わる人事責任者・CHROの方- 26・27卒の採用施策に携わる新卒採用担当者様- 人材育成・研修の設計や実行に携わる人材開発担当者様- IT人材の採用や育成に携わる採用・育成担当者様

本イベントで実施する特別講演

Day1 2025年3月12日（水）11:00 - 12:00

東京海上ホールディングスのグローバルDE&I戦略

～「グループ一体経営」の実現に向けて～

- 東京海上ホールディングス株式会社 人事部 グループ人材戦略室 マネージャー 加藤 周樹氏

- 東京海上ホールディングス株式会社 人事部 グループ人材戦略室 アシスタントマネージャー 水原 彩氏

- 法政大学 教授 一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事 田中 研之輔氏

Day1 2025年3月12日（水）12:30 - 13:30

富士通の事例から学ぶ

若手人材の定着に向けたオンボーディング

- 富士通株式会社 Employee Success本部 Engagement & Growth統括部 キャリアオーナーシップ 支援部長 伊藤 正幸氏

- 株式会社アカリク 代表取締役 山田 諒

Day1 2025年3月12日（水）14:00 - 15:00

ポラス流_若手の“成長と成果”のジレンマと向き合う

～人材育成投資とカルチャー改革～

- 株式会社Hajimari 執行役員 兼 HR University事業本部長 山中 諭氏

- ポラスグループ ポラス株式会社 人事部長 兼 ポラテック株式会社 監査役 石田 茂氏

Day2 2025年3月13日（木）11:00 - 12:00

東京科学大・奈良女子大と考える

理系学生の最新動向

- 奈良女子大学 男女共同参画推進機構 キャリア開発支援本部 特任助教 今田 祐子氏

- 東京科学大学 学生支援センター 守島 利子氏

Day2 2025年3月13日（木）14:00 - 15:00

27卒インターンシップ企画前に知っておきたい！

27卒学生の特徴と押さえておくべき企業の戦略とは？

- 株式会社ベネッセi-キャリア サービス企画推進室 室長 一般社団法人 Future Skills Project 研究会 事務局長 平山 恭子氏

- 株式会社パーソル総合研究所 上席主任研究員 小林 祐児氏

Day3 2025年3月14日（金）11:00 - 12:00

採用のプロ人材と共に「しくじり事例」から学ぶ

現場を巻き込む新卒・中途採用のススメ

- 合同会社エンジニアリングマネージメント 社長 久松 剛氏

Day3 2025年3月14日（金）14:00 - 15:00

日本経済新聞社のエンジニア採用担当に聞く「採用活動と技術広報のリアル」

- 株式会社トラックレコード 代表取締役 共同経営者 野崎 耕司氏

- 日本経済新聞社 CDIO室 エンジニア採用担当 西馬 一郎氏

協賛企業一覧

エン・ジャパン株式会社

株式会社ギブリー

Sansan株式会社

株式会社ジェイック

Thinking株式会社

株式会社SmartHR

株式会社TalentX

talentbook株式会社

株式会社トラックレコード

株式会社ネオキャリア

パーソルイノベーション株式会社

株式会社Hajimari

株式会社ビズリーチ

ファインディ株式会社

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社ベネッセi-キャリア

株式会社リーディングマーク

株式会社RECCOO

株式会社ワークス・ジャパン

株式会社ワンキャリア

※50音順

講演スケジュール

Day1 2025年3月12日（水）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/230_1_e2fed163b92eb2fc822157acd93441bd.jpg ]

Day2 2025年3月13日（木）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/230_2_18b52661f785f5b5b06d232b056a830d.jpg ]

Day3 2025年3月14日（金）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/230_3_6f40322508fc2e76e3f89fb338e3b151.jpg ]

開催概要

◆日時

2025年3月12日（水）・13日（木）・14日（金） 11:00 - 15:00



◆会場

オンライン開催

※参加者のみなさまはカメラオフ・マイクオフにてご参加いただけます。

※お申し込みいただきた方にご参加リンクをお知らせいたします。



◆参加費

無料



◆お申込みページ

https://acaric.v2.nex-pro.com/campaign/75907/apply

「アカリク」サービスサイト：https://acaric.jp/biz/

■会社概要

会社名：株式会社アカリク（https://acaric.co.jp/）

創業 ：2006年11月

代表者：代表取締役 山田 諒

所在地：東京都渋谷区渋谷2-1-5 青山第一田中ビル2階

資本金：1億1500万円

事業 ：大学院生・ポスドク向け就活情報サイト「アカリク」の運営、研究分野・業種・職種別イベントの企画開催、大学等でのキャリアセミナーの実施、新卒大学院生・若手研究者・大学院出身者の人材紹介、オンラインLaTeXエディター「Cloud LaTeX」の運営など