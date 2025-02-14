美容家 石井美保プロデュースカラコン『Lumie U（ルミエユー）』より、”こっそり仕込む、大人の優しげブラウン”レンズが発売決定！

PIA株式会社

PIA株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：見原 博道）は、美容家 石井美保さんプロデュースのカラーコンタクトレンズブランド『Lumie U（ルミエユー）』より、新色「GEM CHOCOLAT（ジェムショコラ）」を2025年２月21日（金）に発売いたします。

・美容家 石井美保さんプロデュースのカラーコンタクトレンズブランド『Lumie U（ルミエユー）』待望の新色は、”宝石のようにツヤっと輝く万能ブラウン”

『Lumie U（ルミエユー）』待望の新色「GEM CHOCOLAT（ジェムショコラ）」は、瞳に光を取り込み、宝石のようなツヤと輝きを与えてくれる万能ブラウンレンズ。 大人でも浮かないショコラブラウンカラーとぼかしフチで、どんなお顔立ちの方でも取り入れやすいレンズになっています。 ふんわりと優し気な印象にしたい方におすすめです。

・カラーラインナップ

【NEW】

■GEM CHOCOLAT（ジェムショコラ）

DIA:14.2ｍｍ 着色直径:12.8mm

光を取り込むショコラブラウンカラー×

瞳に馴染むふんわりぼかしフチデザイン

瞳、本来の美しさを引き立てる裸眼風レンズ

■CINNAMON BROWN（シナモンブラウン）

DIA:14.2ｍｍ 着色直径:12.6mm

透明感のあるシナモンカラー×

瞳の輪郭を綺麗に見せる細フチデザイン

瞳、本来の美しさを引き立てる裸眼風レンズ

■ALMOND BROWN （アーモンドブラウン）

DIA:14.2ｍｍ 着色直径:12.6mm

温かみのあるアーモンドカラー×

瞳の輪郭を綺麗に見せる細フチデザイン

瞳、本来の美しさを引き立てる裸眼風レンズ

■TORIC（乱視用）

CINNAMON BROWN（シナモンブラウン）

CYL-0.75D/-1.25D AXIS180°

DIA:14.2ｍｍ 着色直径:12.6mm

透明感のあるシナモンカラー×細フチデザイン

瞳、本来の美しさを引き立てる裸眼風レンズ

■TORIC（乱視用）

ALMOND BROWN（アーモンドブラウン）

CYL-0.75D/-1.25D AXIS180°

DIA:14.2ｍｍ 着色直径:12.6mm

温かみのあるアーモンドカラー×細フチデザイン

瞳、本来の美しさを引き立てる裸眼風レンズ

■新色GEM CHOCOLAT（ジェムショコラ）発売記念！今だけLumie Uをお得にget♪お試しキャンペーン！

新色GEM CHOCOLAT（ジェムショコラ）の発売を記念し、Lumie Uをお得にゲットできるお試しキャンペーンを実施いたします。

期間中2箱以上同時購入で通常1箱1,600円（税込1,760円）のところ、1箱あたり1,000円（税込1,100円）でお買い求めいただけます。

■キャンペーン概要

2箱以上同時購入で通常1箱1,600円（税抜）→1箱1,000円（税抜）

（税込価格：1箱1,760円→1箱1,100円）

※度数、カラーは自由にお選びいただけます。

※Lumie U TORICも対象です。

※店舗により条件が異なる場合がございます。

■実施期間

2025年2月21日（金）午前11：00 ～ 2025年3月7日（金）午前10：59

■実施場所

Lumie U 公式ECサイト： https://shop.lumieu.jp/products/lu110

LILY ANNA 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/lilyanna/c/0000000583/

LILY ANNA Yahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/lilyanna/lumieu.html

■２月21日（金）21：00～配信！Lumie U×石井美保 Special Instagram Live！

新色GEM CHOCOLAT（ジェムショコラ）の発売日2月21日（金）21：00頃より、『Lumie U（ルミエユー）』プロデューサーを務める石井美保さんが出演する「Lumie U×石井美保 Special Instagram Live」を実施いたします。

当日は石井美保さんのInstagramアカウント(＠miho_ishii(https://www.instagram.com/miho_ishii/?locale=ja_JP))より配信いたしますので、ぜひフォロー&リマインダー設定をONにしてお待ちください。

配信に関する詳細は、Lumie U公式Instagramアカウント（＠lumieu_official(https://www.instagram.com/lumieu_official/?locale=ja_JP)）よりご確認くださいませ。

■さらに！Lumie U新色発売を記念して、本日より公式Instagramにてプレゼントキャンペーンも実施！

本日2月14日（金）より、Lumie U 公式Instagramのフォロワー様で、かつ本キャンペーン投稿に「いいね」をしていただいた方の中から抽選で50名様に、新色GEM CHOCOLAT（ジェムショコラ）をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

■プレゼント内容

Lumie U 新色 GEM CHOCOLAT（ジェムショコラ）1箱

※1度数のみお選びいただけます

度数：±0.00D（度なし）、 -0.50D~-6.00D（0.25D刻み）、 -6.50D~-10.00D（0.50D刻み）

■応募期間

2月14日（金）～2月20日（木）午後23：59

■応募方法

１.Lumie U 公式Instagram（＠lumieu_official(https://www.instagram.com/lumieu_official/?locale=ja_JP)）アカウントをフォロー

２.キャンペーン投稿に「いいね」をする（さらに投稿へコメントいただくと当選率UP！）

※当選者にはスタッフアカウント(@pia.contact_staff(https://www.instagram.com/pia.contact_staff/))より3月上旬以降にご連絡させていただきます。

※プレゼントの発送は3月中旬以降を予定しており、日本国内に限らせていただきます。発送にあたり必要な情報をご提供いただけない場合、また、お客様の住所変更、転居先不明、ご不在等により商品の受け取りが出来ない場合は、当選を無効とさせていただくことがございます。

※ご本人様以外の方のご応募はお控えください。

■応募資格

Lumie U 公式Instagramのフォロワー様限定のキャンペーンです。

※アカウントを非公開にしている場合は応募対象外となりますのでご注意ください。

・商品概要

【近視用】

商品名 ：Lumie U（ルミエユー）

価格 ：税込1,760円（10枚入り）

カラー ：全3色

レンズ ：BC8.6mm DIA14.2mm UVカット

含水率 ：38％

使用期間 ：終日装用、一日交換

度数 ：±0.00D（度なし）、 -0.50D~-6.00D（0.25D刻み）、 -6.50D~-10.00D（0.50D刻み）

販売名 ：ワンデーツッティアルファ

承認番号 ：22400BZX00427000

販売ルート：Lumie U 公式サイト（https://www.lumieu.jp/)、他WEB販売店、コンタクト専門店にて順次販売予定

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使い下さい。

※コンタクトレンズの使用が初めての方は必ず眼科医の検査を受けてください。

【乱視用（TORIC）】

商品名 ：Lumie U TORIC（ルミエユー トーリック）

価格 ：税込1,760円（10枚入り）

カラー ：全2色

レンズ ：BC8.6mm DIA14.2mm UVカット

含水率 ：55％

使用期間 ：終日装用、一日交換

度数 ：±0.00D（度なし）、 -0.50D~-6.00D（0.25D刻み）、 -6.50D~-8.00D（0.50D刻み）

乱視度数 ：-0.75D/-1.25D

乱視軸 ：180°

販売名 ：ピアコンタクトアクア

承認番号 ：22900BZX00118000

販売ルート：Lumie U 公式サイト（https://www.lumieu.jp/)、他WEB販売店、コンタクト専門店

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使い下さい。

※コンタクトレンズの使用が初めての方は必ず眼科医の検査を受けてください。

・取扱いWEB販売店

Lumie U 公式サイト：https://www.lumieu.jp/

LILY ANNA 公式ショップ：https://www.lilyanna.jp/

LILY ANNA 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/lilyanna/

LILY ANNA Yahooショッピング店：https://shopping.geocities.jp/lilyanna/

LILY ANNA Amazon店：https://www.amazon.co.jp/s?me=A3IDK4I1SFXGI8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A3IDK4I1SFXGI8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

・『Lumie U（ルミエユー）』について

『Lumie U（ルミエユー）』は、美容家 石井美保さんプロデュースのカラーコンタクトレンズブランドです。

“欲しいのは 大人の透明感”がコンセプト。

黒目のサイズはそこまで変えず、質感だけをナチュラルにキラリと整えてくれるレンズデザインが特徴となっています。誰でも“裸眼の綺麗な人”に見せてくれる、全3色のラインナップです。

・公式HP・SNS

公式HP：https://www.lumieu.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/lumieu_official/

公式X：https://x.com/lumieu_official

・石井美保さんプロフィール

1976年生まれ48歳。

麻布十番「Riche」-リッシュ- のサロンオーナーとしてメイクレッスンや美容パーソナルコンサルティングなどを行い、多くの人を美に導いている。近年は美容家として女性誌に多く取り上げられ、驚異の美肌を作る究極の摩擦レス本『こすらなければ、美肌』はAmazon、楽天の美容本ランキングで1位を獲得。大手CM広告に出演のほか、企業の商品プロデュースのコンサルティングも行うなど活動は多岐にわたる。

・会社概要

社名 ： PIA株式会社

所在地 ： 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー10F

代表 ： 代表取締役 見原 博道

事業内容 ： 医療機器製造販売業/コンタクトレンズの輸入販売/医療経営コンサルタント

URL ： http://www.pia-corp.co.jp/(https://www.pia-corp.co.jp/)