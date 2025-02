J リーグ「名古屋グランパス」とのパートナー契約締結に関するお知らせ

萩原電気ホールディングス株式会社

自動車向け半導体ビジネスと製造業向けデジタルソリューションビジネスを展開する技術系商社の萩原電気グループは、Jリーグの名門プロサッカークラブ 名古屋グランパスと2025シーズンのパートナー契約を締結いたしました。

当社はこれまでにも、2024年のYBCルヴァンカッププライムラウンドにてOnedayスポンサーを務めるなど、名古屋グランパスの理念に共感し、ともに地域の活性化に取り組んでまいりました。

■ナゴヤ・アイチから世界に!

「Never Give Up for the Win」の精神を胸に、勝利を目指して挑戦し続ける名古屋グランパスの選手たちの姿は、日ごろからグランパスファミリーをはじめ、私たちに大きな勇気と感動を与えてくれます。また、彼らは日本を代表する名門クラブとして世界で活躍する多くの選手を輩出しています。

当社グループも「創造と挑戦」という経営理念を掲げ、日々ステークホルダーの皆様に喜んでいただくため企業努力を続けています。

地域の発展と、世界9か国に広がるグループ会社とともに更なる挑戦のきっかけとなることを願い、契約を締結いたしました。

(右)(株)名古屋グランパスエイト代表取締役社長 小西工己様、(左)弊社代表取締役社長 木村守孝

