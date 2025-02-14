【新発売】異次元コスパ 3万円でフルスペックオフィスチェア EastForceからエイリアンチェア予約販売開始
地球上のオフィスチェアとは思えない程の異次元コスパ。
3万円でフルスペックが備わったエイリアンチェアの予約販売を開始します。
「欲しいオフィスチェアがある。でも高くて買えない...」そんな経験ございませんか？
高くても自己投資の為、良いオフィスチェアに座るのが良いと、よく耳にしますが、私は払えて3～4万円ぐらいが限界です。
エイリアンチェアはそんな人たちのお悩みを解決する異次元コスパのフルスペックオフィスチェアです。
エイリアンチェア 主な機能
1分動画に全ての機能が詰まってます！
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Z_SKc70cX74 ]
エイリアンチェア ブラック \29,999税込
エイリアンチェア グレー \31,999税込
予約購入はコチラから↓
https://eastforce.jp/products/alien-chair
ハイグレードモデルであるエイリアンチェアプロも同時発売！
エイリアンチェアプロ 主な機能
1分動画に全ての機能が詰まってます！
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=xwmpmygj9Dk ]
エイリアンチェアプロ ブラック \34,999税込
エイリアンチェアプロ グレー \36,999税込
予約購入はコチラから↓
https://eastforce.jp/products/alien-chair-pro
あなたはどちらにする？
■エイリアンチェア 商品概要
商品名：ELIAN CHAIR（エイリアンチェア）
カラーバリエーション：ブラック/グレー
ヘッドレスト：3Dヘッドレスト
アームレスト：回転式4Dアームレスト
ランバーサポート：5段階高さ調節可能
座面スライド：5段階調節可能
リクライニング：最大約130度、4カ所固定可能
フットレスト：収納型
ハンガー：搭載
キャスター：PUキャスター
座面高(cm)：43~50.5
耐荷重：125kg
販売価格 ブラック： \29,999税込
販売価格 グレー： \31,999税込
■エイリアンチェアプロ 商品概要
商品名：ELIAN CHAIR PRO（エイリアンチェアプロ）
カラーバリエーション：ブラック/グレー
ヘッドレスト：3Dヘッドレスト
アームレスト：回転式4Dアームレスト
背面：5段階高さ調節可能
座面スライド：5段階調節可能
リクライニング：最大約137度、4カ所固定可能
フットレスト：収納型
ハンガー：搭載
キャスター：PUキャスター
座面高(cm)：45.5~52.5
耐荷重：125kg
販売価格 ブラック： \34,999税込
販売価格 グレー： \36,999税込
■EastForce運営会社
会社名：株式会社 K&I
所在地：埼玉県南埼玉郡宮代町川端3-7-8
電話番号：0480-77-5280
e-mail：info@kni-inc.com
代表者：代表取締役 折原秀治
設立日：2019年1月4日
事業内容：食品、雑貨等のインターネット通信販売、オフィスチェア/ゲーミングチェアの開発及び販売
株式会社 K&I HP：https://www.kni-inc.com/
EastForce公式HP：https://eastforce.jp/