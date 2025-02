猫写真家・沖昌之×Wpc.の”猫の日”を盛り上げるモノトーン&ドット柄の新作傘・ファッション雑貨全6アイテム発売 ライフスタイルブランド「Wpc. Patterns」は初コラボ！

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」とライフスタイルブランド「Wpc. Patterns(ダブリュピーシーパターンズ)」は、猫写真家・沖昌之さんとのコラボレーション第5弾として、ビニール傘(長傘/折りたたみ傘)・折りたたみ日傘・扇子・トートバッグ・大判ハンカチの新作6アイテムを2025年2月3日(月)よりWpc.公式オンラインショップ、直営店舗、マルイ、CHELSEA New York、Bleu Bleuet他、全国の取扱店舗にて販売しております。

またWpc.公式オンラインショップと直営店舗では期間限定でコラボレーションアイテム全商品10%OFFキャンペーンを実施いたします。

モノトーン&ドット柄がポイント!猫好きの心をつかむ新作6アイテム

Wpc.と猫写真家・沖昌之さんとのコラボレーション第5弾はモノトーンなドット柄をベースに、様々な表情やポーズで楽しませてくれる猫たちをデザインした6アイテムが登場。定番のビニール傘や折りたたみ日傘はもちろん、今年はライフスタイルブランド「Wpc. Patterns」と初コラボで、扇子やトートバッグ、大判ハンカチといったコーディネートのアクセントになるファッション雑貨が仲間入り!

猫好きの心を掴む充実したラインナップで2月22日(土)の猫の日を盛り上げます。

売上の一部を「公益財団法人どうぶつ基金」に寄付し、TNR活動の一助に

Wpc.は猫・犬の殺処分ゼロの社会を目指す「公益財団法人どうぶつ基金」に賛同し、沖昌之×Wpc.コラボレーションアイテムの売上の一部を寄付しております。これまでの寄付金総額は8,760,000円(2020年12月~2024年6月分売上)となり、本製品の売上につきましても継続して寄付いたします。

TNR…トラップ(捕獲して)、ニューター(不妊手術してさくら耳カット)、リターン(元の場所に戻す)の略。

▷公益財団法人どうぶつ基金(https://www.doubutukikin.or.jp/)

商品詳細

ビニール傘

透明な生地にゴールドのパイピングをあしらった”オフ”と、カラービニール生地にシルバーのパイピングを合わせた”グレー”の2色展開のビニール傘は、全体をモノトーンとドット柄でまとめた大人かっこいいデザインが印象的。寝そべったり背伸びをしたり、なかにはドットから飛び出すわんぱくな猫も描かれていて、自由気ままな猫に癒されるユーモアあふれる1本です。折りたたみ傘の持ち手は肉球になっており、ずっと触っていたくなるようなプニプニ感がたまらにゃい!

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/280_1_7932d4d237ea814282140dbc503683cf.jpg ]沖昌之×Wpc. プラスティックアンブレにゃん ドット (税込2,640円)[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/280_2_e2984efc912a1d705651c0e9123627e6.jpg ]沖昌之×Wpc. 肉球プラスティックアンブレにゃん ドット ミニ (税込3,630円)

折りたたみ日傘

オフとグレーの生地に、ビニール傘と同じドット柄をデザインした折りたたみ日傘。UVカット率100%・遮光率100%・UPF50+の生地*を使用しているので暑さ対策はばっちり。はっ水加工も施されているので雨の日でも使用可能な晴雨兼用です。スマホサイズのコンパクトタイプで持ち運びにも便利。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/280_3_f62da752fa062cf64bd79a163830c300.jpg ]沖昌之×Wpc. 晴雨兼用遮光アンブレにゃん ドット ミニ (税込4,070円)

●UVカット率100%…JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100%の測定値が出た生地をUVカット率100%生地としております。

●遮光率100%…JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を遮光率100%生地としております。

●UPF50+…JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

ファッション雑貨

Wpc. Patternsで人気の扇子が、ついに沖さんの映し出す愛らしい猫たちとコラボ!

ころんとした丸みを帯びたシェル型が特長の扇子。オフには“ゴールド”、グレーには“シルバー”のタッセルがアクセントとなり、一気に手元が華やかに。収納袋付きで大切に扇子を持ち運べるだけでなく、ボックス入りでギフトにもぴったり!扇子を仰ぐたびに猫たちがチラリ。暑い時期にも思わず笑顔になっちゃう、夏のマストアイテムです。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/280_4_2576b50dd33c93a1a3548b27f7640823.jpg ]沖昌之×Wpc. Patterns ギフトボックス入り扇子 (税込3,630円)

傘メーカーならではの“はっ水加工”を施した汚れが付きにくいトートバッグ。

A4サイズの書類や雑誌もスッキリ収まるサイズ感でメイン使いとしてはもちろん、コンパクトに収納し常備しておけば、エコバッグやサブバッグとしても大活躍のアイテム。また、ONにもOFFにもなじむ大人かわいいモノトーンなデザインで、シーンやコーディネートを選ばず使えるのも嬉しいポイント。日々のおでかけに持ち歩けば、いつだって猫たちとお散歩気分♪

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/280_5_2af1ec9502bceeffef8f823c50bbdc4b.jpg ]沖昌之×Wpc. Patterns はっ水トートバッグ (税込2,310円)

ハンカチとしてはもちろん、お弁当箱包みや風呂敷としても活用できる、自由自在な大判ハンカチ。

ドット柄にさりげなく猫たちがあしらわれている大人っぽいデザインで、首やバッグの持ち手に巻けばコーディネートのワンポイントにも。毎日使うものだからこそ、お気に入りの1枚を。愛らしい猫たちの表情で、癒しの気分に包まれます。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/280_6_3b4045bafdc190779b9d17b8dea394ee.jpg ]沖昌之×Wpc. Patterns 大判ハンカチ (税込1,100円)

Wpc.公式オンラインショップと直営店舗ではキャンペーンを実施!

<Wpc.公式オンラインショップ>

▽10%OFFクーポン配布

【実施店舗】

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/feature/okimasayuki_wpc2024/)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000539/)

【期 間】2025年2月17日(月)10:00~2月25日(火)9:59まで

【対象商品】沖昌之×Wpc./沖昌之×Wpc. Patternsシリーズ全商品

▽10%OFFセール

【実施店舗】

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/search/?p_gtagid=1904387)

・マルイウェブチャンネル Wpc.(https://search-voi.0101.co.jp/shop/wpc_kiu/?intid=shop2_pc_detail&figure=1,3&adw=%E6%B2%96%E6%98%8C%E4%B9%8B&page=1)

・マガシーク Wpc.(https://dfashion.docomo.ne.jp/fw/list/tr_f-fw_%E3%80%90Wpc.%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%80%91%E3%80%80%E6%B2%96%E6%98%8C%E4%B9%8B)

【期 間】2025年2月17日(月)12:00~2月24日(月・祝)23:59まで

【対象商品】沖昌之×Wpc./沖昌之×Wpc. Patterns全商品

<直営店舗>▽10%OFFキャンペーン

【実施店舗】Wpc.心斎橋パルコ店/Wpc. LUCUA 1100店/ Wpc. Echika fit 銀座店

【期 間】2025年2月17日(月)~2月24日(月・祝)まで

【対象商品】沖昌之×Wpc./沖昌之×Wpc. Patterns全商品

猫写真家・沖昌之

主に下町でのんびり暮らす外猫のほっこりするような自由気ままな日常の姿を撮影。写真集「必死すぎるネコ」は、シリーズ3作で累計8万部突破。その他にも「ぶさにゃん」「残念すぎるネコ」「日常にゃ飯事」など多数出版。「AERA」「猫びより」「デジタルカメラマガジン」にて連載中。

▷X(https://twitter.com/okirakuoki)

▷Instagram(https://www.instagram.com/okirakuoki/)

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ

Wpc. ONLINE STORE/楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP/Amazon Wpc.

ZOZOTOWN店 Wpc./KiU/マルイウェブチャンネル Wpc./マガシーク Wpc.

▼直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

▼マルイ、CHELSEA New York、Bleu Bleuet他、全国の取扱店舗

※商品のお取り扱い有無・在庫の有無等は店舗により異なります。

公式SNS

・Wpc. - X(https://x.com/wpcUmbrella)

・Wpc. - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_official/)

・Wpc. - TikTok(https://www.tiktok.com/@wpc._official)

・Wpc. Patterns - X(https://x.com/Wpc_Patterns)

・Wpc. Patterns -Instagram(https://www.instagram.com/wpc.patterns/)

・Wpc. FLAG SHIP SHOP - X(https://x.com/wpc_s_parco)

・Wpc.心斎橋パルコ店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_shinsaibashiparco/)

・Wpc. LUCUA 1100店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_lucua1100/)

・Wpc. Echika fit 銀座店 -Instagram(https://www.instagram.com/wpc_ginza/)

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 :558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 :06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立 :1985年9月

事業内容 :レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド :Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU