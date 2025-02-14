【岡山大学】第23回市民公開講座「身近な病気，肺がん。原因から治療まで。」〔2/19,水 岡山大学鹿田キャンパス〕

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 2月 14日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学病院新医療研究開発センター治験推進部では、2025年2月19日（水）に第23回市民公開講座「身近な病気，肺がん。原因から治療まで。」を、本学鹿田キャンパスのJunko Fukutake Hall（Jホール）で開催します。

みなさまのご参加をお待ちしています。

【日 時】

2025年 2月 19日（水）14:00～15:30



【場 所】

岡山大学鹿田キャンパス 岡山大学Junko Fukutake Hall（Jホール）

（〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス内）

http://j-hall.med.okayama-u.ac.jp/access/index.html

会場となる岡山大学Junko Fukutake Hall（Jホール）（岡山大学鹿田キャンパス）



【プログラム】

「治験についてご存じですか？」

岡山大学病院 新医療研究開発センター 臨床研究コーディネーター 三原直子

「身近な病気，肺がん。原因から治療まで」

岡山大学病院 呼吸器・アレルギー内科 准教授 大橋圭明

【参加費】

無 料



【定 員】

200人

【お申込み】

事前申し込み不要です



【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r6/press20250123-10.pdf

【主 催】

岡山大学病院新医療研究開発センター治験推進部

【後 援】

岡山県、岡山市、山陽新聞社、NHK岡山放送局、RSK山陽放送、OHK岡山放送、RNC西日本放送、 KSB瀬戸内海放送、TSCテレビせとうち、公益社団法人 岡山県医師会、岡山大学病院総合患者支援センタ

◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院新医療研究開発センター

https://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学病院新医療研究開発センター 治験推進部

https://dcr.hospital.okayama-u.ac.jp/

◆参考イベント

【岡山大学 x 日本いたみ財団】市民公開講座「知ってトクするいたみの処方箋」〔2/16,日 岡山県医師会館〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002915.000072793.html

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院新医療研究開発センター 治験推進部

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7534（平日 9:30～16:30）

FAX：086-235-7795

E-mail：chiken◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3558.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年1月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002800.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

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