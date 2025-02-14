【日本フットサル施設連盟｜JFN】ファイナルシーズン 小牧ラウンド 2日目に「U12 Ｆリーグチャレンジカップ in 小牧」決勝戦を実施！【Ｆリーグ ディビジョン1 ファイナルシーズン】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

男女Ｆリーグを統括する一般社団法人日本フットサルトップリーグは、2月15日（土）、Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1 ファイナルシーズン 小牧ラウンド 2日目において、一般社団法人日本フットサル施設連盟 主催「U12 Ｆリーグチャレンジカップ in 小牧」決勝戦を開催することをお知らせいたします。本試合は、2023年2月に一般社団法人日本フットサルトップリーグ・一般財団法人日本フットサル連盟・一般社団法人日本フットサル施設連盟の3団体で締結した「FUTSAL・JAPAN」連携協定(https://www.fleague.jp/news/?p=58343)に基づいたコラボレーション企画として実施いたします。

また、当日は、愛知県代表（QuaSP Futsal Club U-12）、静岡県代表（PIVO）の選手がエスコートキッズとして、第2試合にバサジィ大分＆ヴォスクオーレ仙台の選手と入場いたします。

■「U12 Ｆリーグチャレンジカップ in 小牧」大会概要

＜開催日時＞

2025年2月15日（土）

＜会場＞

パークアリーナ小牧メインアリーナ



＜対戦カード＞

愛知県代表（QuaSP Futsal Club U-12｜代表者：三輪修也）vs 静岡県代表（PIVO｜代表者：石神恒行）

※本試合は、愛知県予選（2025年1月19日実施）および静岡県予選（2025年1月5日実施）を勝ち抜いた2チームによる決勝戦です。

＜試合形式＞

- 試合時間：10分ハーフランニングタイム

- タイムアウト：なし

- 累積ファウル：4つ目から、第2PK

- 同点の場合：PK方式（3 人、以降サドンデス）にて勝敗を決定

＜主催＞

一般社団法人日本フットサル施設連盟

＜協力＞

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

■ファイナルシーズン 小牧ラウンド第26節・第27節 今週の対戦カード（全12試合）

対戦カードはこちら＞＞https://www.fleague.jp/final/

見逃し配信・配信はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/list/schedule

＜2月14日（金）＞

「下位リーグ｜シュライカー大阪 vs ボルクバレット北九州」

キックオフ時間：11:30

会場：パークアリーナ小牧

実況：福田悠

「下位リーグ｜Y．S．C．C．横浜 vs バサジィ大分」

キックオフ時間：14:00

会場：パークアリーナ小牧

実況：辻歩（ABEMAアナウンサー）

「上位リーグ｜しながわシティ vs ペスカドーラ町田」

キックオフ時間：16:30

会場：パークアリーナ小牧

実況：長谷川ゆう

「上位リーグ｜名古屋オーシャンズ vs バルドラール浦安」

キックオフ時間：19:00

会場：パークアリーナ小牧

実況：福田悠

＜2月15日（土）＞

「下位リーグ｜フウガドールすみだ vs ボルクバレット北九州」

キックオフ時間：11:00

会場：パークアリーナ小牧

実況：長谷川ゆう

「下位リーグ｜バサジィ大分 vs ヴォスクオーレ仙台」

キックオフ時間：13:30

会場：パークアリーナ小牧

実況：縄田将平

「下位リーグ｜シュライカー大阪 vs Y．S．C．C．横浜」

キックオフ時間：16:30

会場：パークアリーナ小牧

実況：福田悠

「上位リーグ｜立川アスレティックFC vs 湘南ベルマーレ」

キックオフ時間：19:00

会場：パークアリーナ小牧

実況：福田悠

＜2月16日（日）＞

「下位リーグ｜フウガドールすみだ vs ヴォスクオーレ仙台」

キックオフ時間：11:00

会場：パークアリーナ小牧

実況：福田悠

「上位リーグ｜ペスカドーラ町田 vs 湘南ベルマーレ」

キックオフ時間：13:30

会場：パークアリーナ小牧

実況：長谷川ゆう

「上位リーグ｜名古屋オーシャンズ vs 立川アスレティックFC」

キックオフ時間：16:00

会場：パークアリーナ小牧

実況：辻歩（ABEMAアナウンサー）

「上位リーグ｜バルドラール浦安 vs しながわシティ」

キックオフ時間：18:30

会場：パークアリーナ小牧

実況：福田悠

※スケジュールは変更の可能性があります

■現在の順位表｜2月9日時点※ファイナルシーズン 岸和田ラウンド終了

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/teamrank.html

【最新情報】ファイナルシーズン 大会概要やチケット情報を今すぐチェック！(https://www.fleague.jp/news/?p=66155)

※赤字は優勝の可能性があるチーム

■今週で達成する可能性がある記録

●個人通算記録※Ｆ１・Ｆ２合算

＜Ｆリーグ通算最多得点数＞

クレパウジ ヴィニシウス（ペスカドーラ町田）現在339得点 ※記録更新中

＜通算400試合出場＞

田村 龍太郎（しながわシティ）現在399試合

＜通算100試合出場＞

清水 寛治（シュライカー大阪）現在99試合

松川 網汰（ボルクバレット北九州）現在99試合

チアゴ セウバック（しながわシティ）現在98試合

■現在のゴールランキング｜2月9日時点

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/goalrank.html

■直近誕生日の選手※2025/2/10(月)～2/21(金)

クレパウジ ヴィニシウス（ペスカドーラ町田）1987年2月11日生まれ

菊地 尚斗（湘南ベルマーレ）2002年2月13日生まれ

ヒアン（バサジィ大分）2003年2月13日生まれ

野村 啓介（ペスカドーラ町田）1989年2月14日生まれ

稲川 琢馬（Y．S．C．C．横浜）1999年2月14日生まれ

井戸 孔晟（Y．S．C．C．横浜）2003年2月14日生まれ

税田 拓基（ヴォスクオーレ仙台）1991年2月15日生まれ

礒貝 飛那大（ペスカドーラ町田）2001年2月17日生まれ

山崎 歩夢（湘南ベルマーレ）1996年2月20日生まれ

■ファイナルシーズン 小牧ラウンドチケット情報（第26節・第27節）

【試合スケジュール】

＜2025年2月14日（金）＞

- 10:30 開場（予定）

- 11:30「シュライカー大阪 vs ボルクバレット北九州」

- 14:00「Y．S．C．C．横浜 vs バサジィ大分」

- 16:30「しながわシティ vs ペスカドーラ町田」

- 19:00「名古屋オーシャンズ vs バルドラール浦安」

※スケジュールは変更の可能性があります

チケット情報＞＞https://t.livepocket.jp/e/apob8

＜2025年2月15日（土）＞

- 10:00 開場（予定）

- 11:00「フウガドールすみだ vs ボルクバレット北九州」

- 13:30「バサジィ大分 vs ヴォスクオーレ仙台」

- 16:30「シュライカー大阪 vs Y．S．C．C．横浜」

- 19:00「立川アスレティックFC vs 湘南ベルマーレ」

※スケジュールは変更の可能性があります

チケット情報＞＞https://t.livepocket.jp/e/k29oz

＜2025年2月16日（日）＞

- 10:00 開場（予定）

- 11:00「フウガドールすみだ vs ヴォスクオーレ仙台」

- 13:30「ペスカドーラ町田 vs 湘南ベルマーレ」

- 16:00「名古屋オーシャンズ vs 立川アスレティックFC」

- 18:30「バルドラール浦安 vs しながわシティ」

※スケジュールは変更の可能性があります

チケット情報＞＞https://t.livepocket.jp/e/ok0wm

【チケット情報】

＜販売ページ＞

- 2025年2月14日（1日目）：https://t.livepocket.jp/e/apob8

- 2025年2月15日（2日目）：https://t.livepocket.jp/e/k29oz

- 2025年2月16日（3日目）：https://t.livepocket.jp/e/ok0wm

＜販売価格｜1階アリーナ自由席＞

- 先行販売：大人／小・中・高 3,500円

- 一般販売：大人／小・中・高 4,000円

- 当日販売：大人／小・中・高 4,500円

＜販売価格｜2階スタンド自由席＞

- 先行販売：大人 2,500円／小・中・高 1,500円

- 一般販売：大人 3,000円／小・中・高 1,500円

- 当日販売：大人 3,500円／小・中・高 1,500円

※先行販売：2025年1月6日（日）12時00分 ～ 2025年1月17日（金）23時59分［レギュラーシーズン最終節前］まで販売

※一般販売：2025年1月18日（土）00時00分［先行販売終了後］ ～ 大会日前日 23時59分まで販売

※当日販売：先行販売・一般販売の販売状況により、ご案内ができない場合がございます。

※未就学児で座席を占有しない場合、同伴の大人1枚につき、未就学児1人までチケット不要です。なお、未就学児または未就学児同伴でのアリーナ席のご利用は、着席不可となります。（未就学児：2018年4月2日以降に生まれた児童）

※招待券およびチケットの営利目的での販売や転売行為は、固くお断りいたします。転売されたチケットであると判明した場合、ご入場いただけません。また、それに伴う返金は一切行いませんので、予めご了承ください。皆さまのご理解と転売行為防止へのご協力をお願い申し上げます。

【協力・関係団体】

＜主催＞

公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本フットサルトップリーグ

＜主管＞

日本フットサルリーグ（Ｆリーグ）、公益財団法人愛知県サッカー協会/愛知県フットサル連盟、名古屋オーシャンズ株式会社

＜後援＞

一般財団法人日本フットサル連盟、小牧市、小牧市教育委員会、小牧市スポーツ協会、春日井市、春日井市教育委員会、春日井市スポーツ協会、岩倉市、岩倉市教育委員会、岩倉市スポーツ協会

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/final/ticket.html

■放送情報

公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」

──全試合ライブ配信＆ストリーミング配信──

価格：月額2,200円（税込）

登録はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/news/?p=63052