【会場案内図を公開】いよいよ2/19（水）より3日間開催！＜第23回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK～【春】＞

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2025年2月19日[水]～21日[金] 、東京ビッグサイトにて「第23回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK～【春】」を開催します。

開催に際し、「会場案内図（マップ）」を公開しました。また、出展製品情報、会場内イベントも続々公開中。

事前にチェックいただき、ぜひ皆様お誘いあわせの上、ご来場・ご取材ください。

◆本展の会場案内図を公開！

【無料】来場登録はこちら :https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18LmRNiENF520lidasZGqnpGieFFDCECzI=&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes取材申込はこちら :https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/attendee-registration/press.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

事前に会場案内図をチェックできます。

詳細を見る(https://www.wsew.jp/doc_map_spring/?utm_campaign=pr_prtimes_map&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

◆開催概要

●第23回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK【春】(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

会 期：2025年2月19日[水]～21日[金] 10:00-17:00

会 場：東京ビッグサイト 東・南ホール

主 催：RX Japan株式会社

＜構成展＞

H2 & FC EXPO【春】～第23回 [国際] 水素・燃料電池展～

PV EXPO【春】～第20回 [国際] 太陽光発電展～

BATTERY JAPAN【春】～第18回 [国際] 二次電池展～

SMART GRID EXPO【春】～第17回 [国際] スマートグリッド展～

WIND EXPO【春】～第15回 [国際] 風力発電展～

BIOMASS EXPO～第10回 [国際] バイオマス展～

ZERO-E THERMAL EXPO～第9回 ゼロエミッション火力発電 EXPO～

[特別企画]BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-



●第6回GX経営 WEEK【春】(https://www.decarbonization-expo.jp/spring/ja-jp.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

第6回 脱炭素経営 EXPO【春】

第4回 サーキュラー・エコノミー EXPO【春】 [CE JAPAN]

◆注目の出展企業をごく一部ご紹介

注目製品・企業の担当者にインタビューしました。詳細な見どころはWEBに満載！ぜひチェックしてください。

【PV EXPO【春】～第20回 [国際] 太陽光発電展～】

●未来を照らせ！ペロブスカイト太陽電池で挑戦

株式会社倉元製作所 小間番号：S20-26

株式会社倉元製作所 小間番号：S20-26株式会社倉元製作所 小間番号：S20-26

株式会社倉元製作所は、液晶ガラス加工技術で培った成膜技術を活かし、ペロブスカイト太

陽電池事業に本格参入する。同社は 2023 年に事業化を決定し、迅速な意思決定とスピード

感を武器に、量産体制の確立を目指している。本展示会では、試作品の展示と実演を通じて、

その技術力と将来性をアピールする。詳細＞＞(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/blog/article_87.html)

【BATTERY JAPAN【春】～第18回 [国際] 二次電池展～】

●新時代の加熱圧着接合技術「ALTIM(R)」で金属と樹脂を一体化

睦月電機株式会社 小間番号：E49-16

睦月電機株式会社 小間番号：E49-16睦月電機株式会社 小間番号：E49-16

睦月電機株式会社は、金属と樹脂の直接接合技術「ALTIM(R)（アルティム）」 を本展示会

で提案する。本技術は、金属と樹脂を接着剤や締結部品を使用せずに、独自のレーザー加工

技術と加熱圧着方式によって高い強度の一体化を実現する。従来の接合技術と比較して、強

度だけでなく、気密性・防水性の向上、軽量化、環境負荷の低減といったメリットを持ち、

特に電池ケースや筐体部品などの用途で注目されている。詳細＞＞(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/blog/article_85.html)

他多数が出展します。

●出展社インタビューは会期まで随時更新予定です。こちら(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/blog.html)をチェックしてください。

●出展社・製品検索はこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/search/2025/directory.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

◆注目の「ペロブスカイト太陽電池」などの「BIPV」に関する特別企画を開催！

[特別企画]BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/bipv.html)

[特別企画]BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-

近年、太陽光発電のさらなる普及・拡大に向け、建材一体型太陽光発電（BIPV）技術の確立がいっそう重要視されています。

このたび、日本最大※の太陽光発電技術の展示会「PV EXPO【 国際】太陽光発電展」にてBIPV技術に特化した展示やカンファレンスを行う特別企画「BIPV WORLD ｰ 建材一体型太陽光発電 ワールド ｰ」を開催いたします。業界のキープレイヤーや最新情報、先端技術を一堂に集めることで、BIPV分野の発展と市場拡大に貢献してまいります。

共催：一般社団法人 太陽光発電協会（JPEA）

◆WIND EXPOにて、洋上風力人材育成イベントを連日開催！

「洋上風力人材育成フォーラム」「Offshore Wind Student Day」（大学生・大学院生向け）

洋上風力人材育成フォーラムOffshore Wind Student Day（大学生・大学院生向け）

洋上風力人材育成フォーラム 詳細はこちら(https://www.wsew.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/wsew/documents/2025/jp/03-conference/wsewa_jp_25_conference_wind_wfo-0210.pdf.coredownload.391567426.pdf)

Offshore Wind Student Day（大学生・大学院生向け） 詳細はこちら(https://www.wsew.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/wsew/documents/2025/jp/03-conference/wsewa_jp_25_conference_wind_offshore_wind_student_day-0210.pdf.coredownload.391576808.pdf)

◆注目のカンファレンス（セミナー）を200本開催します

展示会と併せて、業界の第一人者によるカンファレンスを計200講演開催します。

各社の事例から学べるこの機会をお見逃しなく！【無料・事前申込制】

スマートエネルギーWeek【春】2025カンファレンス

カンファレンス申込・最新情報はこちら :https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes_gx&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

＜ご注意＞

・カンファレンスご取材の場合はこちらを必ず御覧ください： https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press/faq.html 内「 Q8： セミナーを取材したいのですが、どうすればよいですか？」部分

・講師により、取材不可のセッションがございます。詳細は事務局までお問い合わせください。

・取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。

・事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合、また報道活動が認められないと主催者が判断した場合（個人ブログ・SNS等、極めて限定的な発信を含む）は、当日プレス受付をお断りする可能性がございます。また、取材にあたっては下記ページ内「取材にあたっての確認事項」に同意できる方に限り取材許可を出させていただきます。下記に同意できない場合は取材をご遠慮ください。https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press.html

・出展製品は25年1月末時点の内容です。会期当日までに変更になる場合がございます。

・掲載の内容は同時開催展のものである場合がございます。

・上記製品は出展物のごく一部です。会場には多数の製品が出展されます。

・本文中の「最大」とは、同種の展示会との出展社数および製品展示面積の比較です。

お問い合わせ先

スマートエネルギーWEEK事務局 広報担当：志村

TEL: 03-6739-4119

mail:wsew-press.jp@rxglobal.com

主催者：RX Japan株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階