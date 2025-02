ファイナルシーズン（@パークアリーナ小牧）イベント情報が公開！パフォーマンス企画／アリーナグルメ・グッズなど気になる情報をチェック！【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1 ファイナルシーズン】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

Fリーグ2024-2025 ディビジョン1 ファイナルシーズン 小牧ラウンド 第26節・第27節(最終節)にて実施されるパフォーマンス企画、アリーナグルメ、グッズ販売・出店などのイベント情報をお知らせいたします。

試合情報・注目ポイントはこちら

当日スケジュール・チケット情報はこちら

※開場時間などもご確認いただけます。

■ファイナルシーズン 小牧ラウンド イベント情報

【サインボール投げ入れ】

実施タイミング:全試合ピッチ内アップ前

<提供>

アスリートライフデザイン

https://athlete-lifedesign.com/

【日本フットサル施設連盟(JFN)主催「U12 Fリーグチャレンジカップ in 小牧」決勝戦】

<開催日時>

2025年2月15日(土)

<会場>

パークアリーナ小牧メインアリーナ



<対戦カード>

愛知県代表(QuaSP Futsal Club U-12|代表者:三輪修也)vs 静岡県代表(PIVO|代表者:石神恒行)

※本試合は、愛知県予選(2025年1月19日実施)および静岡県予選(2025年1月5日実施)を勝ち抜いた2チームによる決勝戦です。

<試合形式>

- 試合時間:10 分ハーフランニングタイム

- タイムアウト:なし

- 累積ファウル:4つ目から、第2PK

- 同点の場合:PK方式(3 人、以降サドンデス)にて勝敗を決定

<主催>

一般社団法人日本フットサル施設連盟

<協力>

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

詳細はこちら

【チアダンスパフォーマンス|スケジュール】

<2月14日(金)>

- 第1試合:名古屋芸術大学 和太鼓同好会【紫葵音】

- 第2~4試合:カラーガード

<2月15日(土)>

- 第1~4試合:ミリダンススペース

<2月16日(日)>

- 第1~2試合:チームひまわり

- 第3試合:チアオーシャンズ

- 第4試合:ミリダンススペース

【チアダンスパフォーマンス|演者情報】

<チームひまわり>

知多半島でチアダンスを中心に活動するチームひまわりのメンバーによるパワー溢れるダンスをお楽しみください!



<チアオーシャンズ>

知多半島で発足25年のチアダンスチーム「チームひまわり」。その大人チーム「ベラハーツ」のメンバーが中心となり結成された、新生・名古屋オーシャンズ チアダンスチーム「チアオーシャンズ」!



<名古屋芸術大学 和太鼓同好会【紫葵音】>

楽しく・本気で和太鼓に取り組む! 四季折々の音を奏でるチームとして紫葵音が結成しました!楽しく本気で練習、演奏活動 を行っており、それぞれの個性を活かして、見てもらう方々に「面白い!」と思 っていた だけるよう日々練習を重ねています。



<カラーガード>

私たちはカラーガード教室レインです。カラーガードで彩り豊かな人生を。笑顔と笑顔の架け橋になる教室をモットーに活動しています。レインは愛知県を中心にカラーガードのみで構成された教室です。カラーガードとはマーチングバンドのパートのひとつで、旗などの手具を使って音楽を表現します。虹に音と書いてレイン。虹を見た時の感動やワクワク。レインを見てくださった方々にもそんな想いを感じていただきたい!という想いが込められています。2014年に設立して以降、ご縁や繋がりを通して数多くのイベントに出演させていただいています。普段の活動・練習風景、イベントの出演の様子はレインの公式インスタグラムやホームページに掲載しています。随時、見学・体験も受け付けていますので、レインで活動してみたい!という方もお気軽にご連絡ください。



<ミリダンススペース>

生徒1人1人の個性を大切に、豊田・知立を拠点とし活動。刈谷ハイウェイオアシスから車で5分程度の場所にスタジオをオープンしました!子供から大人まで様々なダンススタイルが学べるダンススクール。全て見応えがありますので最後まで楽しんでご覧ください。生徒大募集中!是非ミリダンススペースへお越しください!新しい出逢いを心よりお待ちしております。



【エスコートキッズ】

<2月15日(土)>

<2月16日(日)>

【アリーナグルメ】

※画像はイメージです ※内容は予告なく変更する場合があります



<2月14日(金)|館内販売>

波平

- おにぎり

- おにぎりセット

- お茶



るるビオ

- パン:全12種類

- お菓子:全3種類

<2月15日(土)|キッチンカー>

味仙

- 元祖台湾ラーメン

- 醤油ラーメン

- 手羽先

Take EatEZY

- ロングポテト

- チーズボール

- チュロス

- ハニーポテト

- ハニーレモネード

フリースタイル

- たこ焼き

<2月15日(土)|館内販売>

波平

- おにぎり

- おにぎりセット

- お茶

<2月16日(日)|キッチンカー>

味仙

- 元祖台湾ラーメン

- 醤油ラーメン

- 手羽先

Take EatEZY

- ロングポテト

- チーズボール

- チュロス

- ハニーポテト

- ハニーレモネード

ふじのみ家

- 焼きそば

- フランク

- もちもちポテト

<2月16日(日)|館内販売>

波平

- おにぎり

- おにぎりセット

- お茶



るるビオ

- パン:全15種類

- お菓子:全3種類

楽

- 焼き芋

- お芋のジェラート

【Fリーグ共同グッズショップ】

地元 名古屋オーシャンズ、Fリーグ、そして参加希望クラブとの共同公式グッズショップをブースエリアにて実施いたします。

<参加チーム>※2月12日現在

- フウガドールすみだ

- 立川アスレティックFC

- 名古屋オーシャンズ

- ボルクバレット北九州



<実施場所>

会場入口(1階) エントランス階段付近



<Fリーグ公式グッズ一覧>

- 缶バッジ:500円/個(全50種)

- ポスター柄 A4クリアファイル:400円/枚

- 3ラウンドセット:1000円/枚

- ファイナルシーズンB2ポスター:500円/枚

- Fリーグロゴ入りボールペン:200円/本

- Fリーグオリジナルシューズケース:500円/本

【令和6年能登半島地震・奥能登豪雨復興支援|輪島中学校 招待企画】

ヴィンセドール白山・アビームコンサルティングとの3社共同プロジェクトの一環として、石川県輪島中学校サッカー部の皆さんをファイナルシーズン 小牧ラウンドに招待いたします。本企画は、2024年12月10日から2025年1月10日まで実施したクラウドファンディング「【心の復興支援】フットサルを通じて子どもたちの笑顔が見たい!」にて、114名の支援者の皆さまから寄せられた資金をもとに実施いたします。



<実施日>

2月15日(土)第2~3試合



なお、第3試合では、石川県輪島中学校サッカー部の皆さんがエスコートキッズとして、シュライカー大阪&Y.S.C.C.横浜の選手と共に入場いたします。

【令和6年能登半島地震・奥能登豪雨復興支援|募金活動】

ヴィンセドール白山・アビームコンサルティングとの3社共同プロジェクトの一環としてファイナルシーズンの3会場(北九州・岸和田・小牧)でも募金活動を実施いたします。

<これまでの活動>

- 2024年1月:ヴィンセドール白山が輪島中学校の子どもたちの避難生活を支援。ウェアの提供などを実施

- 2024年3月:リーグ全体での募金活動を実施し、石川県の自治体へ寄付

- 2024年7月:令和6年能登半島地震復興支援活動をヴィンセドール白山、アビームコンサルティング、 Fリーグの3社共同プロジェクトとして開始

- 2024年9月:Fリーグ・ヴィンセドール白山被災地訪問

- 2024年11月:募金活動実施

- 2024年11月:松井理事長・ヴィンセドール白山被災地訪問・復興支援活動

- 2024年12月:クラウドファンディング「【心の復興支援】フットサルを通じて子どもたちの笑顔が見たい!」募集開始

- 2025年1月:クラウドファンディング「【心の復興支援】フットサルを通じて子どもたちの笑顔が見たい!」目標金額123%を達成し終了

プロジェクトの詳細はこちら

松井大輔理事長が参加した

「令和6年能登半島地震・奥能登豪雨復興支援ボランティア」の密着動画が公開中!

■ファイナルシーズン 小牧ラウンド第26節・第27節 今週の対戦カード(全12試合)

<2月14日(金)>

「下位リーグ|シュライカー大阪 vs ボルクバレット北九州」

キックオフ時間:11:30

会場:パークアリーナ小牧

実況:福田悠

「下位リーグ|Y.S.C.C.横浜 vs バサジィ大分」

キックオフ時間:14:00

会場:パークアリーナ小牧

実況:辻歩(ABEMAアナウンサー)

「上位リーグ|しながわシティ vs ペスカドーラ町田」

キックオフ時間:16:30

会場:パークアリーナ小牧

実況:長谷川ゆう

「上位リーグ|名古屋オーシャンズ vs バルドラール浦安」

キックオフ時間:19:00

会場:パークアリーナ小牧

実況:福田悠

<2月15日(土)>

「下位リーグ|フウガドールすみだ vs ボルクバレット北九州」

キックオフ時間:11:00

会場:パークアリーナ小牧

実況:長谷川ゆう

「下位リーグ|バサジィ大分 vs ヴォスクオーレ仙台」

キックオフ時間:13:30

会場:パークアリーナ小牧

実況:縄田将平

「下位リーグ|シュライカー大阪 vs Y.S.C.C.横浜」

キックオフ時間:16:30

会場:パークアリーナ小牧

実況:福田悠

「上位リーグ|立川アスレティックFC vs 湘南ベルマーレ」

キックオフ時間:19:00

会場:パークアリーナ小牧

実況:福田悠

<2月16日(日)>

「下位リーグ|フウガドールすみだ vs ヴォスクオーレ仙台」

キックオフ時間:11:00

会場:パークアリーナ小牧

実況:福田悠

「上位リーグ|ペスカドーラ町田 vs 湘南ベルマーレ」

キックオフ時間:13:30

会場:パークアリーナ小牧

実況:長谷川ゆう

「上位リーグ|名古屋オーシャンズ vs 立川アスレティックFC」

キックオフ時間:16:00

会場:パークアリーナ小牧

実況:辻歩(ABEMAアナウンサー)

「上位リーグ|バルドラール浦安 vs しながわシティ」

キックオフ時間:18:30

会場:パークアリーナ小牧

実況:福田悠

※スケジュールは変更の可能性があります

■現在の順位表|2月9日時点※ファイナルシーズン 岸和田ラウンド終了

詳細はこちら

【最新情報】ファイナルシーズン 大会概要やチケット情報を今すぐチェック!

※赤字は優勝の可能性があるチーム

■今週で達成する可能性がある記録

●個人通算記録※F1・F2合算

<Fリーグ通算最多得点数>

クレパウジ ヴィニシウス(ペスカドーラ町田)現在339得点 ※記録更新中

<通算400試合出場>

田村 龍太郎(しながわシティ)現在399試合

<通算100試合出場>

清水 寛治(シュライカー大阪)現在99試合

松川 網汰(ボルクバレット北九州)現在99試合

チアゴ セウバック(しながわシティ)現在98試合

■現在のゴールランキング|2月9日時点

詳細はこちら

■直近誕生日の選手※2025/2/10(月)~2/21(金)

クレパウジ ヴィニシウス(ペスカドーラ町田)1987年2月11日生まれ

菊地 尚斗(湘南ベルマーレ)2002年2月13日生まれ

ヒアン(バサジィ大分)2003年2月13日生まれ

野村 啓介(ペスカドーラ町田)1989年2月14日生まれ

稲川 琢馬(Y.S.C.C.横浜)1999年2月14日生まれ

井戸 孔晟(Y.S.C.C.横浜)2003年2月14日生まれ

税田 拓基(ヴォスクオーレ仙台)1991年2月15日生まれ

礒貝 飛那大(ペスカドーラ町田)2001年2月17日生まれ

山崎 歩夢(湘南ベルマーレ)1996年2月20日生まれ

■ファイナルシーズン 小牧ラウンドチケット情報(第26節・第27節)

【試合スケジュール】

<2025年2月14日(金)>

- 10:30 開場(予定)

- 11:30「シュライカー大阪 vs ボルクバレット北九州」

- 14:00「Y.S.C.C.横浜 vs バサジィ大分」

- 16:30「しながわシティ vs ペスカドーラ町田」

- 19:00「名古屋オーシャンズ vs バルドラール浦安」

※スケジュールは変更の可能性があります

チケット情報

<2025年2月15日(土)>

- 10:00 開場(予定)

- 11:00「フウガドールすみだ vs ボルクバレット北九州」

- 13:30「バサジィ大分 vs ヴォスクオーレ仙台」

- 16:30「シュライカー大阪 vs Y.S.C.C.横浜」

- 19:00「立川アスレティックFC vs 湘南ベルマーレ」

※スケジュールは変更の可能性があります

チケット情報

<2025年2月16日(日)>

- 10:00 開場(予定)

- 11:00「フウガドールすみだ vs ヴォスクオーレ仙台」

- 13:30「ペスカドーラ町田 vs 湘南ベルマーレ」

- 16:00「名古屋オーシャンズ vs 立川アスレティックFC」

- 18:30「バルドラール浦安 vs しながわシティ」

※スケジュールは変更の可能性があります

チケット情報

【チケット情報】

<販売ページ>

- 2025年2月14日(1日目):https://t.livepocket.jp/e/apob8

- 2025年2月15日(2日目):https://t.livepocket.jp/e/k29oz

- 2025年2月16日(3日目):https://t.livepocket.jp/e/ok0wm

<販売価格|1階アリーナ自由席>

- 先行販売:大人/小・中・高 3,500円

- 一般販売:大人/小・中・高 4,000円

- 当日販売:大人/小・中・高 4,500円

<販売価格|2階スタンド自由席>

- 先行販売:大人 2,500円/小・中・高 1,500円

- 一般販売:大人 3,000円/小・中・高 1,500円

- 当日販売:大人 3,500円/小・中・高 1,500円

※先行販売:2025年1月6日(日)12時00分 ~ 2025年1月17日(金)23時59分[レギュラーシーズン最終節前]まで販売

※一般販売:2025年1月18日(土)00時00分[先行販売終了後] ~ 大会日前日 23時59分まで販売

※当日販売:先行販売・一般販売の販売状況により、ご案内ができない場合がございます。

※未就学児で座席を占有しない場合、同伴の大人1枚につき、未就学児1人までチケット不要です。なお、未就学児または未就学児同伴でのアリーナ席のご利用は、着席不可となります。(未就学児:2018年4月2日以降に生まれた児童)

※招待券およびチケットの営利目的での販売や転売行為は、固くお断りいたします。転売されたチケットであると判明した場合、ご入場いただけません。また、それに伴う返金は一切行いませんので、予めご了承ください。皆さまのご理解と転売行為防止へのご協力をお願い申し上げます。

詳細はこちら

■放送情報

公式動画配信サービス「FリーグTV」

──全試合ライブ配信&ストリーミング配信──

価格:月額2,200円(税込)

登録はこちら

詳細はこちら