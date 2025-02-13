【SHOP NEWS】ボナベンチュラが日本橋三越本店＆伊勢丹新宿本館にてポップアップイベントを開催
BONAVENTURA株式会社
ノア バッグ ボッタラートレザー アトモスグリーン
ミア トートバッグ (22 ボッタラート)
Vento Leggero Collection（ヴェント・レッジェーロ コレクション）
ウォレット、iPhoneケース、スモールレザーグッズなど幅広いラインナップ
住所：〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1
住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1
ノア バッグ ボッタラートレザー アトモスグリーン
イタリア・ミラノ発のラグジュアリーレザーグッズブランドBONAVENTURA(ボナベンチュラ)が、2025年2月19日 (水) ～ 2025年3月4日 (火) の期間、日本橋三越本店＆伊勢丹新宿本館 イセタンリーフにてポップアップイベントを開催します。
人気アイテムのミア トートバッグ、エマ バッグ、ウォレットなどのほか、数量限定の新作「Vento Leggero Collection（ヴェント・レッジェーロ コレクション）」からは、サクラピンクとアトモスグリーンのアイテムをご用意しております。
ミア トートバッグ (22 ボッタラート)
Vento Leggero Collection（ヴェント・レッジェーロ コレクション）
ウォレット、iPhoneケース、スモールレザーグッズなど幅広いラインナップ
豊富なラインナップで、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
＜店舗詳細＞
日本橋三越本店
住所：〒103-8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1
売場：本館1階 雑貨プロモーションスペース
電話番号：03-3241-3311(代表)
営業時間：10時00分～19時00分
会期：2025年2月19日(水) ～ 2025年3月4日(火)
伊勢丹新宿本館
住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1
売場：本館1階 雑貨／イセタンリーフ
電話番号：03-3352-1111(代表)
営業時間：10時00分～20時00分
会期：2025年2月19日(水) ～ 2025年3月4日(火)
※イベントの内容は都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。