ハンギョドンの40周年をお祝いしたテーマカフェが開催決定！「HANGYODON CAFE ～40th Anniversary～」期間限定オープン！！

株式会社エルティーアール

株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長:谷 丈太朗)は、「HANGYODON CAFE ~40th Anniversary~」を2025年3月6日(木)より東京・愛知にて、3月12日(水)より北海道にて、3月13日(木)より大阪にて、期間限定でオープンいたします。

■「HANGYODON CAFE ~40th Anniversary~」公式サイト:

https://hangyodon-cafe-40th.theme-cafe.jp

「ハンギョドン」(※)は、株式会社サンリオの人気キャラクターで、中国生まれの半魚人です。「はぴだんぶい」のメンバーとしても活躍中で、その個性的なキャラクターは、Z世代などの若年層にも支持されており、2025年で40周年を迎えました。

このたび、ハンギョドンの40周年をお祝いしたテーマカフェの開催が決定しました。

テーマは、”お花見,桜”。ハンギョドンがさゆりちゃんたちとワイワイ楽しいお花見会をしている風景をイメージしたメニューや描き下ろしアートを使用したグッズなどを展開します。

メニューは、楽しい飲茶セット、麻辣風スープと豚バラ炒めのセットメニュー、ハンギョドンの好物冷やし中華などのチャイニーズメニューや、心ときめくピンク色にフォーカスした、ハンギョドンの40周年をお祝いするケーキ、お花見を楽しんでいるハンギョドンとさゆりちゃんをイメージしたパフェ、ハンギョドンがお花見温泉でリラックスしている様子をイメージした豆花風デザートやさくら色のハンギョドンの顔表現したフロート、さくら風味のラテドリンク、春を感じさせるピーチティーソーダなどバリエーションに富んだSNS映えするメニューの数々をご用意いたしました。

桜舞い散る木の下で、ハンギョドンたちと一緒にお花見をしているシーンをイメージしながら、春を感じる桜色のメニューをご堪能ください。

(※)「ハンギョドン」について

株式会社サンリオのキャラクター。2024年サンリオキャラクター大賞では総合順位8位を獲得。

・プロフィール

中国生まれの半魚人。人を笑わせることが得意。でも実は、さびしがり屋のロマンチスト。

いつもヒーローになりたがっているけど、なぜかうまくいかない。

好きなものは、冷やし中華、エビセン、鍋物、温泉。タコのさゆりちゃんとは、大のなかよし。

誕生日:3月14日魚座

■「はぴだんぶい」公式X(Twitter):https://x.com/hapidanbui (@hapidanbui)

■「はぴだんぶい」公式TikTok:https://www.tiktok.com/@hapidanbui_sanrio

■サンリオ公式サイト/キャラクター:https://www.sanrio.co.jp/characters/hangyodon/

<開催概要>

【日程/店舗】

■東京・原宿:BOX cafe&space キュープラザ原宿店/2025年3月6日(木)~4月20日(日)

東京都渋谷区神宮前6-28-6 キュープラザ原宿3階

■愛知・名古屋:BOX cafe&space グローバルゲート名古屋2号店/2025年3月6日(木)~4月20日(日)

愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階

■大阪・天王寺:BOX cafe&space 天王寺MIO店/2025年3月13日(木)~4月20日(日)

大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館 11F

■北海道・札幌:コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュード/2025年3月12日(水)~4月13日(日)

北海道札幌市北区新川3条18丁目1番1号

◇予約方法:2月12日(水) 12:00カフェ公式サイトOPEN

18:00~予約受付スタート(先着順)

予約金:600円(税込660円)※予約特典付き ※1申込につき、4席迄予約可。

■「HANGYODON CAFE ~40th Anniversary~」公式サイト:https://hangyodon-cafe-40th.theme-cafe.jp

※カフェ公式サイト内でカフェオリジナルグッズのオンラインショップ販売も実施いたします。

2025年3月6日(木)12:00~4月20日(日)23:59 販売時期:5月中旬から

https://hangyodon-cafe-40th.theme-cafe.jp/online_store/

特典

※画像はイメージです

■事前予約者限定カフェご利用特典:事前予約(600円(税込660円)/1名)をご利用いただき、

メニューをご注文いただいた方に「フォトプロップス(ランダム4種)」をランダムで1つプレゼント。

■メニュー注文特典:カフェをご利用いただき、メニューを税込3,300円ご注文毎に「香り付きポストカード(さくらの香り)」を1枚プレゼント。

事前予約者限定カフェご利用特典メニュー注文特典

メニュー

※画像はイメージです

<フード>

●ハンギョドンの幸福飲茶(はっぴーやむちゃ) 税込2,090円

ハンギョドンの顔が焼き印された肉まんの周りに、シューマイや桃まんなどが盛り付けられた飲茶セット!

ハンギョドンの好きなえびせんとお口直しの杏仁豆腐も付いています♪

ジャスミンティーはおかわりできますので、スタッフまでお声がけください♪

ハンギョドンの幸福飲茶(はっぴーやむちゃ)

●ハンギョドンの辛チャイニーズ飯店 税込1,690円

ハンギョドンカラーのご飯と回鍋肉、麻辣風スープのセットメニュー!

おかずをスープにトッピングしたり、ごはんをスープに入れて食べても良し!

あなたの好みはどんな食べ方?

(辛さレベル:★★☆☆☆)

※読み方は、ハンギョドンの辛(から)チャイニーズ飯店です!

ハンギョドンの辛チャイニーズ飯店

●ハンギョドンのさくらまんてん冷やし中華 税込1,590円

前回の人気メニュー、ハンギョドンの好物冷やし中華が再登場!

今年はピンク色に囲まれて、ハンギョドンのお顔もにこにこ (*^_^*)

さくらをテーマに紅心大根やハム、スモークサーモンなどのピンク色の具材をトッピングしました。

ハンギョドンのさくらまんてん冷やし中華

<デザート>

●ハンギョドン 40周年お祝いケーキ 税込1,690円

ハンギョドンの 40 周年をお祝いする、アニバーサリーケーキ!

キービジュアルをイメージした可愛いケーキで、ハンギョドンを一緒にお祝いしましょう☆彡

ハンギョドン 40周年お祝いケーキ

●ハンギョドンとさゆりちゃんのお花見パフェ

お花見を楽しむハンギョドンとさゆりちゃんをイメージしたパフェ!

コーンフレークや白桃、ミルクプリンなどが中に入っており、

わたあめで桜、グリッシーニで幹部分を表現し、桜の木全体をイメージしています✿

ハンギョドンとさゆりちゃんのお花見パフェ

●ハンギョドン、春の湯めぐりきぶん 税込1,390円

ハンギョドンが花見温泉でおやすみしている様子をイメージした、桜色の豆花風デザート!

バニラアイスやフルーツ、白玉やタピオカなどが入った見た目も可愛い冷たいデザートです(ハート)

ハンギョドン、春の湯めぐりきぶん

<ドリンク>

●はるらんまんフロート 税込1,090円

前回のぼんやりフロートがさくら色になって登場!

ストロベリーアイスでハンギョドンの顔を表現した乳酸菌フロートドリンクです✿

頭に三色団子が乗って、食べたそうにしているハンギョドンの表情が可愛い(ハート)

はるらんまんフロート

●さくらブロッサムラテ 税込990円

さくらとストロベリー風味のラテドリンク!

ホイップにフィアンティーヌなどで桜吹雪を表現しました。

お持ち帰り可能なストロータグをランダムで 1 種お付けいたします♪

さくらブロッサムラテ

●もものスプリングティーソーダ 税込990円

春を感じさせるカラーのピーチティーソーダ!

お持ち帰り可能なストロータグをランダムで

1 種お付けいたします♪

もものスプリングティーソーダ

<SIDE DRINK>

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャエール

税込各690円

※ワンオーダー対象外メニューとなります。

※ドリンク特典対象外メニューとなります。

オリジナルグッズ

※画像はイメージです

●アクリルキーホルダー(ランダム7種) 税込770円

アクリルキーホルダー(ランダム7種)

●缶バッジ(ランダム7種) 税込605円

缶バッジ(ランダム7種)

●アクリルミニフィギュア(ランダム6種) 税込990円

アクリルミニフィギュア(ランダム6種)

●クッションキーホルダー 税込1,210円

クッションキーホルダー

●クリアポーチ 税込1,540円

クリアポーチ

●ミニタオル 税込1,430円

ミニタオル

●マグカップ 税込1,980円

マグカップ

【コピーライト表記】

@ 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656171