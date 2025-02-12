15台のデバイスを同時充電！USB PD最大30Wの急速充電に対応したタワー型タップを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、4方向から差し込めるAC12個口と、USB Aポート、Type-C（PD30W）充電ポートを搭載したタワー型電源タップ「TAP-B112C1A2シリーズ」を発売しました。一括集中スイッチ付きで、USBポートを含めた全ての電源を一括でON/OFFできます。

【掲載ページ】

品名：USB充電機能付きタワー型タップ

品番：TAP-B112C1A2BK（ブラック）/TAP-B112C1A2W（ホワイト）

標準価格：8,250円（税抜き 7,500円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TAP-B112C1A2BK

ACアダプタが干渉しにくい、4方向から差せるタップ

4方向から差し込め、最大15台のデバイスを一度に充電できるタワー型の電源タップです。

ACアダプタが干渉しにくい設計です。

最大15台のデバイスを一度に充電

AC×12個口、USB A×2ポート、Type-C×1ポートを搭載しており、最大15台のデバイスを一度に充電できます。

PD最大30W急速充電に対応する、Type-Cポート

Type-CポートはPD最大30W急速充電に対応しており、本製品1台でタブレット・スマートフォンへの充電ができます。

さまざまなシーンで活躍

限られたスペースで多くの機器を使用する場合や、スペースをすっきり使いたい時に便利です。

ブレーカー内蔵で安心

接続している機器の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動します。

1500W以下になるように機器を本体から外し、リセットスイッチを押してお使いください。

ネジ止めで逆さ設置や盗難対策に

製品裏面に収納されている仮固定フックを引き出しネジで机などに仮固定できます。

スイッチでまとめてON・OFF

まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。

こまめに電源をOFFして節電できます。

滑り止めのゴム足付き

裏面には滑り止めのゴム足付きです。仮固定フックを引き出すと、さらに安定感がアップします。

ゆったり使えるケーブル長2m

ケーブル長は2mで、大きめのデスクや昇降デスクでもコンセントに届きやすく、ゆったり使えます。

狭い所でも使えるスイングプラグ

プラグの角度を180°動かせるスイングプラグを採用しています。

丈夫で安全な保護被ふく・絶縁キャップ付きでトラッキング火災も予防できます。

名入れ対応品

学校名を入れて備品管理に役立てたり、企業名を入れて実用的な販促品として活用できます。

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【関連ページ】

USB充電機能付きタップ 電源コード付きタイプ

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電源タップは消耗品です！定期的に買い替えて安全に使おう

https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/howto/tap-check/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TAP-B112C1A2BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TAP-B112C1A2W

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