熊本最大ビジネスイベント「Innovation Fes. Kumamoto」。FIVE RINGSエリアに対して、県内外から総勢20社がスポンサーとして支援。

株式会社Lbose

熊本県内企業5社によるFIVE RINGS実行委員会は、熊本県・熊本市と共に、2025年2月27日(木)熊本城ホールで、大規模ビジネスイベント「Innovation Fes. Kumamoto（イノベーションフェスクマモト）」を開催します。

FIVE RINGSエリアを一緒に盛り上げてくださるスポンサー企業様を公開。熊本県内外から、銀行・IT・人材・不動産などのあらゆる業界で活躍する面々が揃いました。

スポンサー・関係団体一覧

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「Innovation Fes. Kumamoto」について

「Innovation Fes. Kumamoto」は、熊本発の新産業・イノベーション、全てのはじまりと出会える場です。

熊本からイノベーション創出に取り組むベンチャーやスタートアップ、地場企業によるショートプレゼンテーション。地域に根ざした事業を行うプレイヤーによるディスカッション。地域発プロジェクトを紹介する出展ブース。夜は、同会場で行う数百名規模の大交流会。

様々なコンテンツを通して気づきや出会いを提供し、この日から熊本発の新産業・イノベーションを加速させます。

○Innovation Fes. Kumamoto 開催概要- 日程：2025年2月27日（木）10:00-21:00 ※9:00受付開始- 会場：熊本城ホール 2階・3階（住所：熊本県熊本市中央区桜町3-40）- 参加方法：事前申込制（無料パス、有料パスなどにより参加可能なエリアの違いあり）- 共催：熊本県、熊本市、FIVE RINGS実行委員会- IFK運営事務局：有限責任監査法人トーマツ、株式会社エルボーズ- Webサイト：https://if-kumamoto.studio.site(https://if-kumamoto.studio.site/)「FIVE RINGS」について

「FIVE RINGS（ファイブリングス）」は、2024年3月に初開催された熊本発のビジネスカンファレンスです。

ビジネス・クリエイティブ・ソーシャルなど、様々な分野のプレイヤーが混ざり合うコンテンツを通じて、この困難な環境でも、起業家やビジネスパーソンが飛躍していくために必要な気づきやきっかけを生み出します。

今回は、熊本県・熊本市とのコラボレーションで、熊本最大のビジネスカンファレンス「Innovation Fes. Kumamoto」を開催。FIVE RINGS実行委員会は、「Innovation Fes. Kumamoto」のFIVE RINGエリアにて、ステージコンテンツの企画運営、交流・作業エリアでのビジネスマッチング、企業出展エリアの企画運営を行います。

○前回（FIVE RINGS 2024）の様子[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7bOQ6U4eGtk ]

○FIVE RINGS実行委員会 参加企業- 株式会社エルボーズ（所在地：熊本県熊本市、代表取締役：小谷草志）- 株式会社サイバーレコード（所在地：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉）- 株式会社肥後銀行（所在地：熊本県熊本市、代表取締役頭取：笠原慶久）- 株式会社熊本銀行（所在地：熊本県熊本市、取締役頭取：坂本俊宏）- 熊本日日新聞社株式会社（所在地：熊本県熊本市、代表取締役社長：伊豆信太郎）